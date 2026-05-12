Zakłady Chemiczne NITRO-CHEM S.A. podpisały dziś w Warszawie porozumienie z amerykańskimi firmami General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GD-OTS) i Paramount Enterprises International Inc. (PEI). Celem jest rozwój zdolności produkcyjnych niekierowanych rakiet Hydra 70 mm w bydgoskim Nitro-Chemie.

Porozumienie ma doprowadzić do utworzenia w Polsce centrum produkcyjno-logistycznego dla rakiet Hydra 70 mm, zabezpieczając dostawy dla Sił Zbrojnych RP, w tym dla 96 śmigłowców AH-64 Apache. Projekt ma uniezależnić Polskę od zagranicznych dostaw i zwiększyć jej strategiczną niezależność.

Rakiety Hydra 70 mm będą uzbrojeniem śmigłowców AH-64E, tanim efektorem antydronowym dla systemu SAN, a także mogą być wykorzystywane do zwalczania bezzałogowców. Istnieje również możliwość wsparcia potrzeb innych państw sojuszniczych.

W początkowej fazie w Nitro-Chemie będzie odbywał się montaż rakiet z komponentów z USA, a w kolejnych latach planowane jest stopniowe rozwijanie szerszych zdolności produkcyjnych z wykorzystaniem krajowych dostawców. Ma to wzmocnić krajowe kompetencje przemysłowe i pozycję Polski w NATO.

We wtorek, 12 maja 2026 roku, w siedzibie Polskiej Grupy Zbrojeniowej w Warszawie doszło do podpisania porozumienia, które może w znaczący sposób wpłynąć na potencjał obronny Polski. Sygnatariuszami umowy są Zakłady Chemiczne „Nitro-Chem” S.A., zajmujący się produkcją materiałów wybuchowych, oraz dwaj kluczowi amerykańscy gracze na rynku zbrojeniowym: General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GD-OTS), główny producent systemu Hydra 70, oraz firma Paramount Enterprises International Inc. Głównym celem tej współpracy jest rozwój zdolności produkcyjnych w zakresie niekierowanych rakiet Hydra 70 mm.

Zawarte porozumienie jest postrzegane jako istotny krok w kierunku utworzenia w Polsce nowoczesnego centrum produkcyjno-logistycznego dla rakiet Hydra 70 mm. Jego podstawowym zadaniem będzie zabezpieczenie stałych i niezawodnych dostaw dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Szczególnie ważne jest to w kontekście planowanego wyposażenia w te rakiety 96 śmigłowców AH-64 Apache, które zostały zamówione przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Umowa podpisana w sierpniu 2024 r. opiewała na ok. 10,8 mld USD. W marcu br. została podpisana umowa między Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 1 (WZL-1) oraz amerykańskim koncernem Lockheed Martin, dotycząca serwisowania w Polsce śmigłowców AH-64 Apache. Premier Donald Tusk podkreślił wówczas, że zamówienie 96 Apache'y, które sprawdzają się na nowoczesnym polu walki, to jeden z największych kontraktów między Polską a USA oraz „wielka szansa, nie tylko dla naszej obronności, ale także dla tych zakładów”. Rakiety Hydra 70 to jedno z podstawowych i najczęściej używanych uzbrojeń dla tych maszyn, służące do zwalczania celów naziemnych, w tym pojazdów lekko opancerzonych.

Poza tym wojna na Ukrainie pokazała, jak wielkim zagrożeniem są bezzałogowe statki powietrzne. Rakiety Hydra 70, po doposażeniu w moduł naprowadzania laserowego APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System), stają się precyzyjną i relatywnie tanią bronią do zwalczania dronów. Takie rozwiązanie ma zostać zintegrowane z budowanym w Polsce systemem obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu SAN, co znacząco zwiększy jego możliwości w walce z rojami dronów.

Projekt ten, w perspektywie kilku najbliższych lat, ma potencjał, aby umożliwić Polsce stopniowe przejmowanie większości kompetencji produkcyjnych w tym obszarze. Docelowo, ma to przyczynić się do uniezależnienia kraju od zagranicznych dostaw, co jest kluczowe w sytuacjach zagrożenia lub zakłóceń geopolitycznych. Rozważana jest także możliwość wspierania potrzeb innych państw sojuszniczych, co umocni pozycję Polski w ramach NATO.

Współpraca na rzecz bezpieczeństwa: Kto stoi za produkcją rakiet Hydra 70 mm w Polsce?

Adam Leszkiewicz, prezes zarządu PGZ S.A., podkreślił strategiczne znaczenie tej inicjatywy.

„Spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej aktywnie poszukują nowych obszarów biznesowych, w których - bazując na swoim potencjale i doświadczeniu - widzą realne możliwości produkcji i sprzedaży nowego rodzaju uzbrojenia i wyposażenia wojskowego. Tak jest w przypadku Nitrochemu i projektu ulokowania tam centrum produkcyjno-logistycznego dla niekierowanych rakiet Hydra 70 mm. To duża szansa dla Nitrochemu z kilku powodów” – powiedział Leszkiewicz.

Wskazał, że rakiety Hydra mogą stanowić uzbrojenie dla śmigłowców uderzeniowych AH-64E, a także sprawdzą się jako „tani kosztowo efektor antydronowy - w wersji z modułem AWPKS będą na wyposażeniu baterii naszego systemu SAN”. Dodał również, że „są także wykorzystywane na ukraińskich samolotach do zwalczania rosyjskich bezzałogowców uderzeniowych. Być może tą drogą pójdą również nasze Siły Powietrzne szukając zamiennika do droższych pocisków rakietowych. To wszystko rodzi duży potencjał produkcyjny a tym samym biznesowy i dlatego warto zaangażować się w ten projekt”.

Rakiety Hydra 70 mm: Kluczowe uzbrojenie dla śmigłowców Apache i obrony antydronowej?

Dla Zakładów Chemicznych Nitro-Chem S.A. to wydarzenie stanowi istotny etap w rozwoju ich kompetencji. Karol Przybyszewski, wiceprezes zarządu spółki, skomentował:

„Dzisiejsze wydarzenie to dla Nitro-Chem ważny etap w rozwoju naszych kompetencji produkcyjnych oraz budowie długoterminowego potencjału Spółki w obszarze nowoczesnych systemów uzbrojenia. Projekt ten może w przyszłości wzmocnić bezpieczeństwo dostaw dla Sił Zbrojnych RP, a także otworzyć perspektywy udziału w międzynarodowych łańcuchach dostaw dla państw sojuszniczych”.

Kluczowym odbiorcą produkowanych rakiet będzie polskie Ministerstwo Obrony Narodowej. Projekt zakłada dwuetapową realizację. W początkowej fazie, w Nitro-Chem S.A. prowadzony będzie montaż rakiet Hydra 70 mm z komponentów dostarczanych przez General Dynamics ze Stanów Zjednoczonych. W kolejnych latach współpraca ma ewoluować, prowadząc do stopniowego rozwijania szerszych zdolności produkcyjnych bezpośrednio w Polsce. Będzie to obejmować wykorzystanie komponentów pozyskiwanych od krajowych dostawców, w tym – w miarę możliwości – od spółek należących do Polska Grupa Zbrojeniowej S.A.

Od montażu do pełnej produkcji: Jak Polska uniezależni się od zagranicznych dostaw?

John Coney, dyrektor generalny PEI, wyraził dumę ze wspierania tej inicjatywy.

„PEI z dumą wspiera współpracę między amerykańskim a polskim przemysłem. Programy tej skali wymagają ścisłej koordynacji w łańcuchu dostaw, logistyce i realizacji, dlatego cieszymy się na możliwość wspierania długoterminowego rozwoju tych zdolności w Polsce” – dodał Coney.

Realizacja projektu ma potencjał, aby znacząco przyczynić się do wzrostu krajowych kompetencji przemysłowych w obszarze nowoczesnych systemów uzbrojenia. Ponadto, ma zwiększyć bezpieczeństwo dostaw dla polskiej armii i wzmocnić pozycję Polski jako istotnego partnera przemysłu obronnego w ramach NATO. Podpisane porozumienie otwiera perspektywę dalszego rozwoju polskiego sektora obronnego i może w kolejnych latach znacząco wzmocnić krajowy potencjał produkcyjny w zakresie kluczowego uzbrojenia, zwiększając strategiczną niezależność państwa.

Rakiety Hydra 70 mm

Rakiety Hydra 70 to amerykański system niekierowanych pocisków rakietowych kalibru 70 mm, który od dekad stanowi podstawowe uzbrojenie lotnicze sił zbrojnych USA i ich sojuszników. Dzięki swojej modułowej budowie, szerokiej gamie głowic bojowych i możliwości transformacji w precyzyjną amunicję za sprawą systemu APKWS, Hydra 70 pozostaje niezwykle wszechstronnym i kosztowo efektywnym narzędziem na współczesnym polu walki, wykorzystywanym zarówno przez śmigłowce szturmowe, jak i samoloty wielozadaniowe.

Geneza systemu Hydra 70 sięga końca lat 40. XX wieku i opracowanych przez Marynarkę Wojenną Stanów Zjednoczonych niekierowanych pocisków Mk 4/Mk 40 FFAR (Folding-Fin Aerial Rocket). Pociski te, o średnicy 2,75 cala (70 mm), były szeroko stosowane podczas wojen w Korei i Wietnamie, zapewniając bliskie wsparcie powietrzne z ponad 20 różnych platform, w tym samolotów i śmigłowców.

Doświadczenia bojowe wykazały potrzebę modernizacji. Kluczową zmianą, która doprowadziła do powstania systemu znanego dziś jako Hydra 70, było wprowadzenie nowego silnika rakietowego Mk 66. Oferował on znacznie większy ciąg i wykorzystywał nowocześniejszy materiał pędny. Zmieniono również konstrukcję stateczników – zamiast składać się do przodu, w Hydrze owijają się one wokół kadłuba rakiety i otwierają na boki po opuszczeniu wyrzutni (tzw. WAFAR – Wrap-Around Fin Aerial Rocket). W celu poprawy stabilizacji w początkowej fazie lotu, cztery dysze silnika zostały lekko nachylone, aby nadać pociskowi ruch obrotowy jeszcze wewnątrz wyrzutni. Głównym producentem i integratorem systemu jest firma General Dynamics, która od 1996 roku wyprodukowała ponad cztery miliony tych rakiet.

System rakietowy Hydra 70 charakteryzuje się prostą i modułową konstrukcją, która jest kluczem do jego wszechstronności. Każdy pocisk składa się z trzech głównych komponentów:

Silnika rakietowego na paliwo stałe: Najczęściej jest to silnik Mk 66 Mod 4, który stanowi serce pocisku. Ma on 106 cm długości, waży 6,2 kg i nadaje rakiecie prędkość dochodzącą do 739 m/s (ok. 2660 km/h).

Głowicy bojowej: Użytkownik może wybrać jedną z wielu dostępnych głowic w zależności od charakteru misji.

Zapalnika: Odpowiednio dobrany zapalnik (np. uderzeniowy lub zbliżeniowy) inicjuje detonację głowicy.

Podstawowe dane taktyczno-techniczne pocisku Hydra 70 (bez głowicy):

Średnica: 70 mm

Długość: 1,06 m

Masa: 6,2 kg

Prędkość maksymalna: 739 m/s

Zasięg skuteczny: do 8000 m

Zasięg maksymalny: do 10 500 m

Rakiety są odpalane z rurowych wyrzutni, najczęściej 7-prowadnicowych (np. M260, LAU-131) lub 19-prowadnicowych (np. M261, LAU-61). Wyrzutnie te mogą być montowane na szerokiej gamie platform lotniczych, od śmigłowców takich jak AH-64 Apache, AH-1Z Viper i UH-60 Black Hawk, po samoloty F-16 Fighting Falcon, A-10 Thunderbolt II czy F/A-18 Hornet.

Największym przełomem w rozwoju systemu Hydra 70 było wprowadzenie zestawu APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System). Jest to moduł naprowadzania, który instaluje się pomiędzy silnikiem a głowicą bojową, przekształcając tanią, niekierowaną rakietę w precyzyjny pocisk naprowadzany laserowo.

System APKWS, opracowany przez BAE Systems, wykorzystuje innowacyjną technologię DASALS (Distributed Aperture Semi-Active Laser Seeker). Czujniki laserowe są rozmieszczone na wysuwanych statecznikach modułu naprowadzania, a nie w głowicy pocisku. Dzięki temu pocisk może być naprowadzany na cel oświetlony wskaźnikiem laserowym przez platformę-nosiciela, inną maszynę latającą lub żołnierza na ziemi.

Na podstawie komunikatu prasowego Nitro-Chem i Portal Obronny

Leszkiewicz: Apache w WZL-1