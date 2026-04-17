22 miliardy złotych na obronność i cyberbezpieczeństwo. Powstaje spółka Chrobry

Rząd uruchamia jeden z największych projektów w ramach KPO. Specjalna spółka Chrobry S.A. ma wzmocnić bezpieczeństwo państwa i wesprzeć gospodarkę. Do podziału jest ponad 22 mld zł.

Podpisaliśmy umowę, w wyniku której w Banku Gospodarstwa Krajowego powstanie spółka Chrobry. To kropka postawiona nad dużym, całościowym projektem, jakim jest Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności. Polska jako pierwsza i jedyna w UE stworzyła taki Fundusz w ramach KPO, na ponad 22,5 mld zł. Z tego 11 mld zł dostaną samorządy. Będą to preferencyjne, częściowo umarzalne pożyczki z przeznaczeniem na: ochronę ludności, infrastrukturę podwójnego zastosowania (w tym budowę dróg), miejsca schronienia i bezpieczne ujęcia wody. Czyli na wszystko to, co chroni ludność w sytuacji zagrożenia militarnego oraz przed cyberatakami i wszelkiego rodzaju hybrydową agresją. Kolejne 11 mld zł trafi do polskich przedsiębiorców na wsparcie produkcji dual-use, unowocześnienie działalności w zakresie cybermodernizacji - zaznaczyła minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Model działania spółki specjalnego przeznaczenia Chrobry zakłada wykorzystanie dwóch instrumentów: pożyczkowego i kapitałowego. Większość środków 15,7 mld zł zostanie uruchomiona w formule instrumentu pożyczkowego, za którego wdrażanie i obsługę odpowiadać będzie bezpośrednio BGK. W dużej mierze będą to długoterminowe i bardzo nisko oprocentowane pożyczki. Pozostała część 6,7 mld zł zostanie wniesiona w ramach instrumentu kapitałowego, realizowanego bezpośrednio przez Chrobrego - wyjaśnił Mirosław Czekaj, prezes BGK.

22,4 mld zł na bezpieczeństwo i obronność

W styczniu br. weszła w życie ustawa dotycząca inwestycji w bezpieczeństwo i obronność finansowanych z KPO. Zgodnie z jej postanowieniami Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej powinno podpisać umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego - co wydarzyło się 17 kwietnia br. Dzięki tej umowie bank może utworzyć spółkę specjalnego przeznaczenia (SPV), która będzie realizować zadania Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. Spółka akcyjna o nazwie Chrobry będzie zasilona kwotą 22,4 mld zł.

Zdywersyfikowanie projektów pod względem branż, zgodnie z określonymi priorytetami inwestycyjnymi, wesprze nie tylko samorządy, ale także przedsiębiorstwa z sektorów m.in. obronnego, technologicznego, przemysłowego, transportowego czy energetycznego. Dla nich Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności będzie potężnym mechanizmem wsparcia, który zapewni polskim firmom konkurencyjność i możliwość wzrostu w perspektywicznych sektorach - podkreśliła prof. zw. dr hab. Marta Postuła, pierwsza wiceprezes BGK.

Przeznaczenie środków z FBiO

Środki z FBiO zostaną przeznaczone na wzmocnienie odporności państwa i bezpieczeństwa obywateli poprzez finansowanie inwestycji w kilku obszarach. Obejmą one m.in. rozwój budowli ochronnych oraz infrastruktury ochrony ludności, a także inwestycje w cyberbezpieczeństwo. Finansowanie wesprze również budowę i modernizację infrastruktury podwójnego zastosowania, istotnej zarówno z perspektywy bezpieczeństwa, jak i rozwoju społeczno gospodarczego. Uzupełnieniem działań będzie modernizacja przedsiębiorstw, w tym wsparcie projektów badawczo rozwojowych, które przyspieszą wdrażanie innowacji i rozwój krajowych kompetencji technologicznych.

Z nowego instrumentu w równym stopniu skorzysta sektor komunalny, jak i przedsiębiorstwa z sektorów: obronnego, technologicznego, przemysłowego, transportowego i energetycznego.

Dzięki podpisanej umowie oraz niezwłocznie po otrzymaniu pierwszej transzy środków z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, BGK będzie mógł uruchomić formalny proces utworzenia spółki Chrobry. W kolejnych krokach planowane jest otwarcie naboru na pożyczki, o czym bank będzie informował w odpowiednim czasie.

Na podstawie komunikatu prasowego Banku Gospodarstwa Krajowego