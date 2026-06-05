Szwecja szkoli polskich podwodniaków. Okręt typu A17 pomostem do "Orki"

Szkolenie w Karlskronie: polscy podwodniacy na szwedzkich okrętach

Marynarka Wojenna Szwecji poinformowała, że w Karlskronie zostanie zorganizowane szkolenie polskich załóg okrętów podwodnych z wykorzystaniem szwedzkich jednostek i lokalnej infrastruktury szkoleniowej. Oficjalny komunikat podkreśla, że szkolenie poprowadzą instruktorzy szwedzkich sił morskich, a jego celem jest przygotowanie polskich marynarzy do obsługi nowoczesnych okrętów podwodnych zamawianych w ramach programu pk. "Orka".

Źródła szwedzkie i polskie wskazują, że szkolenie polskich marynarzy rozpocznie się w drugiej połowie 2026 roku.

Informacje publikowane przez szwedzką marynarkę i w mediach społecznościowych podkreślają, że szkolenie zostało przyśpieszone względem pierwotnych planów, aby zgrać przygotowanie polskich załóg z harmonogramem dostaw okrętów typu A26 dla polskich sił morskich. Komunikaty zaznaczają, że kluczowym celem jest uzyskanie przez polskie załogi doświadczenia w eksploatacji nowoczesnych systemów okrętów podwodnych.

Typ A17 i Gotland – szwedzka baza doświadczeń

Opracowania techniczne i analizy branżowe opisują szwedzki typ A17, znany również jako Västergötland, jako generację okrętów podwodnych projektowanych z myślą o działaniach w warunkach Morza Bałtyckiego. Część okrętów podwodnych typu A17 została zmodernizowana, w tym poprzez zastosowanie napędu niezależnego od powietrza z wykorzystaniem silników Stirlinga, a inne jednostki przebudowano i sprzedano państwom trzecim.

Kolejnym etapem rozwoju szwedzkich sił podwodnych stał się typ Gotland (A19), obejmujący trzy okręty podwodne "Gotland", "Uppland" i "Halland", zbudowane w stoczni Saab Kockums dla szwedzkich sił morskich. Jednostki typu Gotland mają napęd diesel‑elektryczny uzupełniony generatorami Stirlinga, wyporność podwodną rzędu 1640 ton oraz prędkość w zanurzeniu przekraczającą 20 węzłów.

Analizy techniczne wskazują, że doświadczenia z projektowania, modernizacji i eksploatacji okrętów podwodnych typów A17 i Gotland stanowiły podstawę dla opracowania nowej generacji okrętów podwodnych typu A26. Źródła podkreślają, że ciągłość projektowa obejmuje zarówno adaptację konstrukcji do specyfiki płytkich wód Bałtyku, jak i rozwijanie rozwiązań napędu oraz architektury kadłuba pod kątem skrytości, rozpoznania i wykorzystania systemów bezzałogowych.

"Orka" na szwedzkim kursie

Program pk. "Orka" przewiduje pozyskanie trzech nowych okrętów podwodnych dla Marynarki Wojennej. Polska strona wybrała szwedzką ofertę zakupu trzech okrętów podwodnych typu A26 Blekinge, budowanych przez stocznię Saab Kockums, a decyzję polityczną ogłoszono pod koniec listopada ubiegłego roku.

Obecnie polskie siły podwodne opierają się na jednym okręcie podwodnym proj. 877E ORP "Orzeł" (291), eksploatowanym w strukturach 3. Flotylli Okrętów.

W ostatnich latach wycofano ze służby okręty podwodne typu Kobben, co doprowadziło do faktycznego ograniczenia zdolności dywizjonu Okrętów Podwodnych. Analizy dotyczące rozwoju flot podwodnych na Bałtyku wskazują, że ta redukcja floty stworzyła długotrwałą lukę w polskich zdolnościach podwodnych, zarówno w wymiarze operacyjnym, jak i szkoleniowym.

Taki stan wymusza równoległe uruchomienie szkolenia polskich załóg w Karlskronie, udostępnienie Polsce okrętu podwodnego typu A17 jako jednostki szkolnej oraz realizację dostaw trzech nowych okrętów podwodnych typu A26 w ramach programu pk. "Orka", aby w nadchodzącej dekadzie odbudować ciągłość wyszkolenia i przywrócić pełnowartościowe zdolności bojowe polskim siłom podwodnym.

Materiał opracowany na podstawie komunikatu szwedzkiej MW.