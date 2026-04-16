BGK uruchamia nowe wsparcie dla sektora obronnego. Firmy zyskają łatwiejszy dostęp do finansowania

Bank Gospodarstwa Krajowego rozszerza ofertę wsparcia dla przedsiębiorców działających w strategicznych sektorach gospodarki. Od 16 kwietnia instytucja wprowadza specjalne warunki gwarancji de minimis [red. forma zabezpieczenia kredytu dla mikro, małych i średnich firm, w której spłatę zadłużenia gwarantuje Bank Gospodarstwa Krajowego, jeśli przedsiębiorca nie spłaci kredytu samodzielnie], skierowane do firm z branży obronnej oraz tzw. „dual-use”, czyli technologii o zastosowaniu cywilnym i wojskowym.

Nowe instrumenty mają ograniczyć bariery finansowe i ułatwić dostęp do kredytów firmom realizującym projekty o podwyższonym ryzyku i wysokich kosztach początkowych. Jak podkreśla Marta Postuła, pierwsza wiceprezes BGK, sektor obronny stoi dziś przed szansą przyspieszenia rozwoju technologicznego, a gwarancje banku mają pomóc w przechodzeniu od fazy koncepcji do wdrożeń.

Zgodnie z nowymi zasadami przedsiębiorcy posiadający koncesję na działalność związaną z sektorem obronnym mogą uzyskać gwarancję obejmującą do 80 proc. kapitału kredytu. Z kolei firmy rozwijające produkty podwójnego zastosowania mogą liczyć na zabezpieczenie do 70 proc. wartości finansowania. W obu przypadkach gwarancje są bezpłatne. Roczna pula gwarancji dostępna w programie wynosi 5 miliardów złotych, a uruchomione finansowanie w postaci kredytów wyniesie około 6,3 miliarda złotych. Szacowana liczba beneficjentów z sektora MŚP może oscylować nawet w granicy 7 tys. podmiotów (mowa tutaj o 7 tys. gwarancji).

BGK wspiera sektor obronny i technologie przyszłości

"Dzisiaj rusza nowy program gwarancyjny dla sektora obronnego i dual use. To nowy instrument, który został uzgodniony wspólnie z Ministerstwem Finansów. Limit gwarancji na ten rok wynosi 5 miliardów złotych" - wyjaśniła w rozmowie z Portalem Obronnym prof. zw. dr hab. Marta Postuła. "Wielokrotnie słyszeliśmy, że te małe i średnie przedsiębiorstwa, które są bardzo aktywne, jeśli chodzi o rozwój polskiej gospodarki, mają pewne trudności. Nie są uczestnikami dużych kontraktów zakupowych organizowanych przez ministra obrony narodowej, ale chcą się włączyć w szeroko rozumiany rozwój gospodarczy oparty na rozwoju sektora obronnego" - dodała.

"Część z nich to małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie mają bogatej historii działalności. To nowe przedsiębiorstwa technologiczne, które bardzo często, gdyby dziś poszły do banku, mogłyby spotkać się z odmową finansowania kredytu obrotowego czy inwestycyjnego, bo nie mają historii kredytowej. Jak każdy wie - jeśli mamy dobrą historię kredytową, bank udzieli nam finansowania, jeśli jej nie mamy, pojawiają się trudności, przez co takie firmy dotąd nie mogły partycypować. [...] Od dziś przedsiębiorstwo z sektora obronnego lub sektora dual use będzie mogło pójść do swojego banku, ponieważ mamy już podpisane umowy z szesnastoma bankami, w tym zrzeszeniami banków spółdzielczych oraz dużymi instytucjami publicznymi, polskimi i zagranicznymi. To pokazuje, że istnieje realna potrzeba, skoro te instytucje zgłosiły się i podpisały umowy" - wyjaśniła prof. Postuła.

Pierwsza wiceprezes BGK podkreśliła też - dla porównania - że obecnie gwarancja de minimis wynosi 60% i wiąże się z opłatą 0,5 punktu procentowego. "Nowy instrument jest zatem elementem istotnego włączenia małych i średnich przedsiębiorców w rozwój gospodarczy oraz realizację krajowych kontraktów obronnych. Jak zostało dziś podkreślone, jesteśmy przekonani, że ten instrument stanie się także kołem zamachowym dla wsparcia eksportu polskich dóbr w przyszłości" - dodała.

Wprowadzenie nowych warunków oznacza rozszerzenie dotychczasowej oferty gwarancyjnej BGK dla sektora MŚP o obszary, które wcześniej nie korzystały z preferencyjnych mechanizmów wsparcia. Instrumenty te uzupełniają działania banku na rzecz wzmacniania obronności - zarówno poprzez finansowanie sił zbrojnych, jak i rozwój zaplecza technologicznego.

Aneksy do umów z BGK, umożliwiające udzielanie przedsiębiorcom z sektora obronnościowego i dual-use podpisało już 16 polskich banków kredytujących. Wśród nich są: Alior Bank S.A., Bank Millennium S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Polska Kasa Opieki SA, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, BNP Paribas, Bank Polska SA, Credit Agricole Bank Polska SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank SA, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Santander Bank Polska SA, VeloBank SA, Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie, Bank Polskiej Spółdzielczości i zrzeszone Banki Spółdzielcze, Spółdzielcza Grupa Bankowa i zrzeszone Banki Spółdzielcze.