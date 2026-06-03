Collins Aerospace rozbudowuje zakład w Tajęcinie. Inwestycja za ćwierć miliarda złotych wzmocni polską Dolinę Lotniczą

Ukończenie inwestycji o wartości 251,85 miliona złotych (69 milionów dolarów) w Tajęcinie pozwoli Collins Aerospace zwiększyć swoje moce produkcyjne w zakresie podwozi lotniczych o blisko 25 procent. Jest to kluczowy krok w rozwoju firmy, odpowiadający na rosnące zapotrzebowanie zarówno w sektorze cywilnym, jak i wojskowym. W związku z dynamicznym rozwojem, firma planuje w bieżącym roku zatrudnić około 190 nowych pracowników, co stanowi istotny impuls dla lokalnego rynku pracy.

Collins realizuje długoterminową inwestycję zarówno w lokalnych pracowników, jak i w przyszłość sektora lotniczego w szerszym ekosystemie gospodarczym Polski — powiedział Matt Maurer, wiceprezes i dyrektor generalny Landing Systems w Collins Aerospace. Podkreślił również, że rozbudowa ta bazuje na solidnych fundamentach zbudowanych w 2012 roku, kiedy zakład w Tajęcinie został otwarty. Rozbudowa znacząco zwiększa kluczowe moce produkcyjne, przyspiesza rozwój oraz wzmacnia naszą zdolność do dostarczania wysokowydajnych systemów podwozia, na których polegają klienci na całym świecie – dodał Maurer. Zaawansowane systemy podwozia lotniczego firmy Collins Aerospace są projektowane z myślą o poprawie osiągów samolotów oraz redukcji wymagań serwisowych i konserwacyjnych. Zespoły głównego i przedniego podwozia są obecnie produkowane w dwóch lokalizacjach – w Tajęcinie oraz w Krośnie

Kluczowa rola Polski: Więcej niż tylko produkcja podwozi

Inwestycja w Tajęcinie to nie jedyny znaczący projekt koncernu RTX w Polsce. Firma Pratt & Whitney, również należąca do RTX, ogłosiła niedawno plan inwestycyjny o wartości 100 milionów dolarów w swoim zakładzie w Rzeszowie. Celem tej inwestycji jest zwiększenie zdolności produkcyjnych kluczowych komponentów silników, takich jak wirujące tarcze sprężarek i turbin. Rozbudowa ta ma wspierać rosnący popyt na silniki Pratt & Whitney GTF™, F135 oraz F100, a jej uruchomienie przewidziano do 2028 roku, co ma zwiększyć produkcję o 30 procent.

RTX umacnia pozycję: Drugi gigant inwestuje w Rzeszowie

Polska odgrywa strategiczną rolę dla koncernu RTX, stanowiąc największą bazę pracowników oraz największy obszar inwestycyjny poza Stanami Zjednoczonymi. W spółkach Collins Aerospace, Pratt & Whitney i Raytheon zatrudnionych jest ponad 9 400 osób. RTX jest obecne w Polsce od 50 lat i obecnie prowadzi dziewięć dużych ośrodków inżynieryjnych, produkcyjnych, serwisowych oraz badawczo-rozwojowych, wspierających zarówno programy cywilne, jak i wojskowe.

Na podstawie komunikatu prasowego RTX