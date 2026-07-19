Analiza przygotowana przez Global Firepower na rok 2026 przedstawia obraz globalnych sił pancernych na świecie. Na czele stawki znalazły się Chiny, które z liczbą 5870 czołgów bojowych nieznacznie wyprzedziły Rosję. To istotny moment, odzwierciedlający dekady chińskich inwestycji w modernizację armii. Mimo ogromnych strat poniesionych w Ukrainie, Rosja z flotą 5630 maszyn wciąż pozostaje "pancerną potęgą" jeśli chodzi o liczbę czołgów. Zaskoczeniem dla wielu może być trzecie miejsce Korei Północnej, której siły pancerne, choć w dużej mierze przestarzałe, liczą aż 4895 czołgów. Pierwszą piątkę zamykają Stany Zjednoczone oraz Indie, które od lat utrzymują się w czołówce.

Ranking największych flot czołgów w 2026 roku:

Chiny: 5870

Rosja: 5630

Korea Północna: 4895

Stany Zjednoczone: 4666

Indie: 3913

Egipt: 3620

Pakistan: 2677

Liczby te, choć imponujące, nie opowiadają całej historii. O prawdziwym potencjale decyduje dziś kombinacja nowoczesności sprzętu, doktryny jego użycia, wyszkolenia załóg oraz zdolności do integracji z innymi systemami pola walki. Warto także zaznaczyć, że choć Rosja i Korea Północna posiadają znaczący arsenał jeśli chodzi o liczbę czołgów i mogłoby się wydawać, że w potencjalnym starciu z USA mogłyby mieć przewagę, to są to jednak w dużej mierze czołgi przestarzałe z okresu zimnej wojny, nie mogą się równać z czołgiem Abrams, który jest dużo bardziej nowocześniejszy i modernizowany. Tak więc liczebnie kraje te wygrywają ale technologicznie, to USA nadal mają przewagę, której te kraje przez długi czas nie będą w stanie dorównać.

Oczywiście konflikt na Ukrainie pokazuje, że rezerwy sprzętowe to jest istotny element prowadzenia wojny. Rosja dzięki bardzo dużym rezerwą czołgów jest w stanie prowadzić wojnę z Ukrainą i zastępować czołgi niszczone przez Kijów. Co prawda są to czołgi dużo gorsze technologicznie od takich T-90 czy T-80, to jednak liczy się efekt wprowadzenia do służby bardzo szybko kolejnego, nawet kosztem życia załogi.

Chiny na czele stawki – Efekt wielowymiarowej modernizacji

Chińskie czołgi, przez dekady postrzegane jako technologicznie zapóźnione kopie radzieckich konstrukcji, przeszły zdumiewającą transformację. Dziś pancerne siły Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (ChALW) są najliczniejsze na świecie, co jest wynikiem wieloletniej strategii modernizacji Sił Lądowych Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Pekin systematycznie wycofuje starsze konstrukcje bazujące na sowieckich wzorcach, zastępując je nowocześniejszymi czołgami Type 96 i Type 99. Te platformy są intensywnie rozwijane integruje się w nich cyfrowe systemy dowodzenia, zaawansowane pancerze kompozytowe i reaktywne oraz nowoczesne systemy kierowania ogniem.

Typ 99/99A uważany jest za chińską odpowiedź na amerykańskiego M1 Abramsa i niemieckiego Leoparda 2. Czołg Typ 99 (ZTZ-99) oraz jego zmodernizowana wersja Typ 99A stanowią elitę chińskich wojsk pancernych. Pojazd, który wszedł do służby w 2001 roku, jest zarezerwowany wyłącznie dla najbardziej prestiżowych jednostek i nigdy nie był oferowany na eksport. Typ 99A jest uzbrojony w gładkolufową armatę kalibru 125 mm ZPT-98 z automatem ładowania. Czołg może wystrzeliwać nowoczesną amunicję podkalibrową APFSDS oraz przeciwpancerne pociski kierowane (ATGM) o zasięgu do 5 km. Ochronę zapewnia wielowarstwowy pancerz kompozytowy uzupełniony modułami pancerza reaktywnego (ERA). Nowsze wersje są testowane z zaawansowanymi systemami ochrony aktywnej (APS) typu hard-kill, zdolnymi do neutralizowania nadlatujących pocisków. Maszyna o masie 55 ton napędzana jest potężnym silnikiem diesla o mocy 1500 KM, co daje doskonały stosunek mocy do masy (ok. 27 KM/t) i pozwala osiągnąć prędkość maksymalną sięgającą 80 km/h na drodze. Zaawansowany system kierowania ogniem z panoramicznym przyrządem obserwacyjnym dowódcy, termowizją i dalmierzem laserowym umożliwia skuteczne prowadzenie ognia zarówno w dzień, jak i w nocy. Ze względu na wysokie koszty produkcji wyprodukowano jedynie około 1300 sztuk Typ 99/99A. Stanowią one strategiczny filar najsilniejszych ciężkich brygad chińskiej armii.

Z kolei Typ 96/96B to koń roboczy armii, który wszedł do służby w 1997 roku. Jest to znacznie tańsza, ale wciąż bardzo skuteczna konstrukcja, parametrami zbliżył się do rosyjskich T-72 i T-90. Główne uzbrojenie stanowi gładkolufowa armata ZPT-98 kalibru 125 mm z automatem ładowania, będąca kopią rozwiązania z T-72. Szybkostrzelność wynosi od 6 do 8 strzałów na minutę. Czołg może strzelać szeroką gamą amunicji, w tym przeciwpancernymi pociskami kierowanymi. Uzbrojenie pomocnicze to sprzężony karabin maszynowy kal. 7,62 mm oraz przeciwlotniczy karabin maszynowy kal. 12,7 mm. Kadłub i wieża wykonane są ze spawanych płyt pancernych z pancerzem kompozytowym. Zapewnia on ochronę przed pociskami małokalibrowymi i odłamkami artyleryjskimi. Pierwsze wersje czołgu były napędzane silnikiem wysokoprężnym o mocy 730 KM, co przy masie około 41,5 tony dawało ograniczoną mobilność. Czołg osiągał prędkość maksymalną do 65 km/h na drodze i miał zasięg operacyjny 400 km (600 km z dodatkowymi zbiornikami). Wersja Typ 96B, która z powodzeniem zaprezentowała się na międzynarodowych zawodach „Tank Biathlon” w Rosji, otrzymała liczne ulepszenia, w tym mocniejszy silnik (1000–1300 KM), ulepszony system kierowania ogniem oraz nowocześniejszy pancerz. Chociaż Typ 96 jest konstrukcją drugiej generacji, jego zmodernizowane warianty nadal są groźne.

Istnieje także Typ 15 (ZTQ-15), nazywany "Czarną Panterą", to czołg lekki, który wszedł do służby w 2018 roku. Został zaprojektowany do operowania w warunkach, gdzie cięższe czołgi, jak Type 99, mają problemy czyli na terenach wysokogórskich (np. w Tybecie), w dżungli czy regionach bogatych w cieki wodne. Uzbrojony jest armatę kalibru 105 mm z automatem ładowania, która jest kompatybilna z amunicją NATO i może strzelać pociskami kierowanymi. Typ 15 może być transportowany drogą powietrzną, co zapewnia mu wysoką mobilność strategiczną. Co więcej, Chiny eksperymentują z nowymi koncepcjami, takimi jak lżejszy czołg Type 100 z napędem hybrydowym czy bezzałogowy pojazd bojowy VU-T10.

Rosja i Stany Zjednoczone – dwie różne filozofie mocy pancernej

Drugie miejsce Rosji w rankingu jest ciekawe biorąc pod uwagę udokumentowane, ogromne straty sprzętowe poniesione podczas wojny w Ukrainie. Według danych projektu analitycznego Oryx, do lipca 2026 roku wizualnie potwierdzone straty Rosji wyniosły aż 4427 czołgów.

Rosyjskie siły pancerne opierają się głównie na modernizowanych wariantach czołgów z czasów ZSRR: T-72, T-80 i T-90. Choć propaganda Kremla chętnie promuje futurystyczny czołg T-14 Armata, jego obecność na froncie jest śladowa, a produkcja seryjna napotyka poważne problemy. Pisaliśmy w Portalu Obronnym, że Rosja stworzy czołg nowej generacji na bazie zmodernizowanego T-90M Proryw, rezygnując z platformy T-14 Armata z powodu doświadczeń z pola walki i problemów z produkcją. Przyszły czołg będzie intensywnie wykorzystywał robotyzację i sztuczną inteligencję, integrując się w siećocentrycznym polu walki oraz posiadając zaawansowane systemy ochrony.

To co jest istotne, to że potencjał Rosji tkwi w gigantycznych rezerwach magazynowych, które pozwalają na odtwarzanie strat, jednak wiele z tych pojazdów to przestarzały sprzęt wymagający gruntownych remontów. Z baz długoterminowego składowania masowo wyciągane są nie tylko starsze wersje T-72, ale nawet archaiczne T-62 i T-55. Pojazdy te, po często powierzchownym remoncie, trafiają na front. W lutym 2026 roku analitycy odnotowali, że Rosja zaczęła wyciągać z magazynów ostatnią dużą rezerwę czołgów T-72A, co sugeruje, że zapasy nowszych modeli T-72B są już na wyczerpaniu.

Część z tych maszyn przechodzi modernizację, jednak sankcje nałożone na Rosję ograniczają dostęp do nowoczesnej elektroniki, zwłaszcza zachodniej optyki. Skutkuje to zjawiskiem kanibalizmu technologicznego, gdzie części ze zniszczonych lub nowszych pojazdów są przeszczepiane do remontowanych wraków. To wszystko sprawia, że choć Rosja jest w stanie utrzymać liczbę czołgów w jednostkach na poziomie zbliżonym do przedwojennego (ok. 3,5 tys. maszyn), to ich średnia jakość i nowoczesność znacząco spadła.

Stany Zjednoczone, zajmujące czwartą pozycję z flotą 4666 maszyn, od lat stawiają na jakość, a nie ilość. Trzon ich sił pancernych stanowią kolejne modernizowane wersje czołgu M1 Abrams. Szacuje się, że w aktywnej służbie znajduje się około 2600 maszyn w najnowocześniejszych wariantach, a kolejne tysiące są zmagazynowane w rezerwie. Kluczem do amerykańskiej filozofii jest jednak nie sam czołg, a jego integracja w ramach działań połączonych. Doktryna USA kładzie nacisk na ścisłą współpracę wojsk pancernych z lotnictwem, artylerią, rozpoznaniem i piechotą w ramach jednej, sieciocentrycznej architektury pola walki. To podejście ma maksymalizować skuteczność i przeżywalność czołgów, które nigdy nie działają w izolacji.

Mimo tego wojna w Ukrainie brutalnie zweryfikowała koncepcję ciężkiego czołgu, pokazując jego podatność na drony, amunicję krążącą i precyzyjne ataki z góry. W odpowiedzi, we wrześniu 2023 roku, US Army podjęła strategiczną decyzję o anulowaniu dalszych prac nad ewolucyjną wersją M1A2 SEPv4 i zainicjowała rewolucyjny program M1E3, który po wdrożeniu do służby otrzyma oznaczenie M1A3. Celem programu M1E3 jest stworzenie czołgu, który będzie lżejszy, bardziej mobilny i łatwiejszy do modernizacji. Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie napędu hybrydowego, co ma poprawić efektywność energetyczną i zmniejszyć zużycie paliwa. Wieża ma być bezzałogowa, a cała załoga znajdzie się w chronionej kabinie w przedniej części kadłuba. Konstrukcja zakłada organiczną integrację aktywnego systemu ochrony (APS), modułowego opancerzenia oraz zaawansowanych sensorów, co eliminuje potrzebę montowania ciężkich, „doklejonych” zestawów dodatkowego uzbrojenia. Pierwsze prototypy trafiły do testów w 2026 roku, a program realizowany jest w przyspieszonym tempie. Cały program ma zostać sfinalizowany około 2030 roku, aby jak najszybciej rozpocząć produkcję seryjną i przezbrojenie brygad pancernych US Army w nowy sprzęt

Siły pancerne Korei Północnej: Papierowy tygrys czy realne zagrożenie zza 38. równoleżnika?

Korea Północna, najbardziej odizolowane państwo świata, jak wynika z rankingu dysponuje trzecią co do wielkości flotą czołgów na świecie, liczącą blisko 4900 maszyn. Ten gigantyczny arsenał, zbudowany w oparciu o doktrynę masowego ataku lądowego, stanowi paradoks współczesnego pola walki. Choć na papierze wygląda imponująco, siły pancerne Korei Północnej to w dużej mierze technologiczny skansen, którego realna wartość bojowa w starciu z nowoczesną armią jest znikoma. Dla Pjongjangu ilość od zawsze była ważniejsza niż jakość wynika ona z zimnowojennej doktryny, która zakłada, że w razie konfliktu kluczowe będzie przełamanie ufortyfikowanej strefy zdemilitaryzowanej (DMZ) i przytłoczenie sił Korei Południowej oraz USA samą masą wojsk. Doktryna KRLD zakłada przeprowadzenie błyskawicznego, masowego ataku lądowego, wspartego zmasowanym ostrzałem artyleryjskim. Celem jest jak najszybsze zajęcie kluczowych punktów w Korei Południowej, zanim siły USA zdążą w pełni zareagować. W tym scenariuszu nawet tysiące przestarzałych czołgów mogą stanowić ogromne zagrożenie, zwłaszcza w pierwszych godzinach konfliktu.

Trzon sił pancernych KRLD stanowią przestarzałe, choć wielokrotnie modyfikowane, konstrukcje bazujące na radzieckiej technologii z lat 60. i 70. XX wieku. Arsenał pancerny KRLD to mieszanka starych radzieckich modeli oraz ich lokalnych, głębokich modyfikacji. Pjongjang od dekad rozwija własny przemysł zbrojeniowy, starając się uniezależnić od zewnętrznych dostaw.

Absolutnym koniem roboczym północnokoreańskich wojsk pancernych jest czołg Ch'ŏnma-ho (Pegaz). Jest to lokalnie produkowana i rozwijana wersja radzieckiego czołgu T-62. Szacuje się, że w służbie znajduje się co najmniej 1200 sztuk w różnych wariantach (od I do VI). Przez lata pojazd przechodził liczne modyfikacje, które obejmowały m.in.: dodawanie pancerza reaktywnego (ERA), instalację dalmierzy laserowych czy montaż prostych systemów kierowania ogniem. Mimo tych ulepszeń, jego podstawowe parametry pozostają archaiczne. Głównym uzbrojeniem jest gładkolufowa armata kalibru 115 mm, a poziom ochrony pancerza bazowego jest niewystarczający, by przetrwać trafienie nowoczesną amunicją przeciwpancerną.

Kolejnym krokiem w ewolucji północnokoreańskich czołgów jest Pokpung-ho (Burza), znany również jako Songun-915. To znacznie głębsza modernizacja, która według analityków łączy elementy konstrukcyjne z T-62, T-72, a nawet chińskiego Typ 88. Jest to jeden z tych czołgów KRLD, który wszedł do masowej produkcji. Czołg posiada kopię radzieckiej armaty 2A46 kalibru 125 mm z automatem ładowania. Wieża i kadłub zostały znacząco przebudowane i pokryte modułami pancerza reaktywnego. Zastosowano także mocniejszy silnik, co poprawiło dynamikę pojazdu. Choć jest to skok jakościowy w porównaniu do Ch'ŏnma-ho, Pokpung-ho wciąż bazuje na przestarzałych rozwiązaniach i technologicznie odpowiada standardom z lat 80. lub wczesnych 90.

W marcu pisaliśmy, że Kim Dzong Una wraz z córką przyglądał się ćwiczeniom najnowszego czołgu Chonma-20. Koreańska Armia Ludowa zaprezentowała swój pierwszy, całkowicie nowy projekt czołgu podstawowego, Chonma 2, w 2020 roku. Chonma-2 po raz pierwszy pokazane publicznie na paradzie wojskowej w październiku 2025 roku, mają teraz trafić na wyposażenie armii. Nastąpiło to po prezentacji poprzedniej wersji projektu, Tianma 2, w listopadzie 2024 roku. Jednym z najważniejszych postępów w stosunku do pierwotnego Chonma 2, osiągniętych przez Tianma 2 i odziedziczonych przez Chonma 20, była integracja automatu ładowania, co zwiększyło szybkostrzelność i zmniejszyło zapotrzebowanie na załogę z czterech do trzech osób. Do istotnych udoskonaleń w Chonma 20 w stosunku do starszych Chonma 2 i Tianma 2 należą, przeprojektowany właz kierowcy, integracja nowego, zdalnie sterowanego działa przeciwlotniczego zamontowanego na wieżyczce, zmodyfikowany układ pancerza wieżyczki, a przede wszystkim integracja nowego systemu aktywnej ochrony. Północnokoreańska propaganda twierdzi, że nowy sprzęt jest „niezrównany na świecie pod względem siły uderzeniowej i mobilności”.

Maszyna wizualnie przypomina hybrydę amerykańskiego M1 Abrams i rosyjskiego T-14 Armata. Kolejne publiczne pokazy dowodzą, że nie jest to już tylko propagandowa makieta. Chonma-20 jest wyposażony w szereg systemów. Uzbrojenie główne stanowi najprawdopodobniej gładkolufowa armata kalibru 125 mm, będąca rozwinięciem radzieckiej konstrukcji 2A46, stosowanej już we wcześniejszych czołgach KRLD. Na wieży zamontowano dwie wyrzutnie pocisków, prawdopodobnie typu Bulsae-3, które są porównywane do rosyjskich Kornetów. Czołg pokryty jest modułami pancerza kompozytowego oraz pancerza reaktywnego (ERA). Dodatkowo, w nowszych wersjach ciężki karabin maszynowy zastąpiono automatycznym granatnikiem kal. 30 mm.

Największe wrażenie ma robić rzekoma skuteczność „aktywnego systemu ochrony” czołgów. Według oficjalnej agencji KCNA, podczas testów system ten przechwycił 100% pocisków przeciwpancernych i dronów, które atakowały pojazd z różnych kierunków. Choć te rewelacje należy traktować z dużą dozą ostrożności, obecność nowoczesnych rozwiązań, takich jak aktywny system ochrony, jest niepokojąca, zwłaszcza że niektóre kraje, w tym sąsiednia Korea Południowa, dopiero planują wdrożenie podobnych technologii. Jednak jak powszechnie wiadomo reżimy często lubią w swojej propagandzie podkręcać doskonałość swojej broni, która jest "najlepsza" i nie ma sobie równych na tle zachodnich konstrukcji. Kim Dzong Un podkreślił, że opracowanie nowego czołgu trwało siedem lat, a jego wprowadzenie ma całkowicie przezwyciężyć dotychczasowe ograniczenia sił pancernych, w tym poprawić zdolność do prowadzenia operacji w nocy.

Indie i Pakistan – regionalni rywale i ich potencjał pancerny

Piąte miejsce Indii w rankingu, z siłą 3913 czołgów, jest podyktowane specyficznym położeniem geopolitycznym. Armia indyjska musi być gotowa do działania na dwóch frontach: przeciwko Pakistanowi na zachodzie i Chinom na północy. Flota opiera się na mieszance sprawdzonych rosyjskich konstrukcji T-90 Bhishma i zmodernizowanych T-72 Ajeya oraz rodzimych czołgów Arjun Mk1/Mk1A. Indie prowadzą ambitne programy modernizacyjne, a także pracują nad czołgiem nowej generacji w ramach programu Future Ready Combat Vehicle (FRCV), który ma wejść do służby około 2030 roku. Pakistan, z flotą 2677 czołgów (7. miejsce), bazuje głównie na rodzimych konstrukcjach Al-Khalid i Al-Zarrar oraz importowanych z Chin maszynach VT-4.

Przyszłość czołgu w erze dronów i walki sieciocentrycznej

Konflikty ostatnich lat, a zwłaszcza wojna na Ukrainie, obnażyły wrażliwość ciężkich pojazdów pancernych na nowe zagrożenia. Tanie drony kamikadze FPV, precyzyjna amunicja krążąca, nowoczesne pociski kierowane i zintegrowane systemy rozpoznania sprawiły, że czołg pozbawiony wsparcia staje się łatwym celem. Współczesne pole walki jest dzięki dronom, rozpoznaniu satelitarnemu, walkie elektronicznej i cyfrowej sieci niemal całkowicie przezroczyste. Ruchy dużych zgrupowań zmechanizowanych są bardzo trudne do ukrycia. Amunicja krążąca, precyzyjna artyleria i dalekosiężne środki rażenia dramatycznie zwiększają podatność na zniszczenie – zarówno w marszu, jak i w rejonach koncentracji. Koszt zniszczenia wartego miliony dolarów czołgu za pomocą drona za kilkaset dolarów to asymetria, która redefiniuje kalkulacje na polu walki. Spalone Leopardy 2 i Bradleye na ukraińskich polach bitew są wymownym świadectwem tej nowej rzeczywistości. Choć warto tutaj zaznaczyć, że strona ukraińska nieumiejętnie wykorzystywała posiadane czołgi rzucają je w wir walki bez wsparcia licząc na przełamanie obrony przeciwnika, to jak się okazało, nie było dobrą taktyką, a nawet zabójczą dla posiadanych pojazdów.

Nie obserwujemy jednak końca ery czołgu, a raczej ewolucję jego roli. Drony i systemy bezzałogowe znacząco poszerzają możliwości rozpoznania i rażenia, ale nie są w stanie zastąpić wojsk pancernych ani piechoty. Tylko siły naziemne potrafią fizycznie zająć, kontrolować i utrzymać teren. Walka połączonych rodzajów wojsk pozostaje więc niezbędna. Drony zwiększają przejrzystość i podatność na rażenie, ale nie zastępują klasycznych pancernych jednostek bojowych.

W wielu opracowaniach czy analizach zwraca się uwagę, że przyszłość należy do platform zintegrowanych, zdolnych do przetrwania w wielodomenowym i wysoko nasyconym zagrożeniami środowisku. Kluczowe znaczenie zyskują systemy aktywnej ochrony (APS), które potrafią neutralizować nadlatujące pociski i drony, a także zaawansowane systemy walki elektronicznej (WRE) służące do zakłócania łączności i nawigacji bezzałogowców. Nie mniej istotna jest ścisła integracja czołgu z własnymi dronami rozpoznawczymi i uderzeniowymi oraz pełna zdolność do działania w sieciocentrycznym systemie dowodzenia, zapewniającym dowódcom świadomość sytuacyjną w czasie rzeczywistym.

Wiele państw już intensywnie adaptują się do tych nowych realiów. Armie rozwijają dedykowane pojazdy obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu, a producenci czołgów wprowadzają rozwiązania modułowe, które pozwalają na szybką modernizację i dostosowanie pojazdów do pojawiających się zagrożeń. Ostatecznie, choć liczebność floty pancernej wciąż pozostaje ważnym wskaźnikiem potencjału konwencjonalnego, to o zwycięstwie na przyszłym polu walki zadecyduje przede wszystkim zdolność do szybkiej technologicznej adaptacji oraz inteligentnej integracji wszystkich elementów sił zbrojnych od czołgów, przez drony, po systemy walki elektronicznej i rozpoznania. Tak więc operacje zmechanizowane nie są zatem reliktem minionej epoki, lecz kluczowym elementem nowoczesnego prowadzenia działań. Wymagają jednak głębokiej ewolucji koncepcyjnej, technicznej i organizacyjnej. Ten, kto z nich zrezygnuje, ryzykuje, że w razie realnego konfliktu nie będzie w stanie ani zająć, ani utrzymać terenu niezależnie od tego, ile dronów będzie krążyć nad polem bitwy.