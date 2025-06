2 miliardy dolarów w gruzach. Rosja traci tysiące czołgów na Ukrainie

Precyzując, według wortalu Oryx, na który powołał się Radosław Sikorski, Ukraińcy zniszczyli 3947 czołgów.

Oryx (pełna nazwa: Oryxspioenkop.com) to niezależny blog analityczny prowadzony przez holenderskiego analityka obronności Stijna Mitzera (znanego pod pseudonimem Oryx). Dokumentuje on straty sprzętu wojskowego w konfliktach zbrojnych na całym świecie.

Ta dokumentacja prowadzona jest według ścisłych zasad. Dane statystyczne dotyczą wyłącznie sprzętu, którego zniszczenie zostało potwierdzone materiałem wideo lub fotograficznym. Odbiegają (na minus) od podawanych przez strony konfliktów, które często prawdopodobne zniszczenia sprzętu kwalifikują jako pewne. Dlatego też na dane Oryxa – które, powtórzmy, są potwierdzone wizualnie (tzw. visually confirmed losses) – powołują się analitycy, media i organizacje rządowe. Dane te ukazują transparentnie i wiarygodnie minimum strat.

Oryx stał się szeroko znany z raportowania strat Rosji i Ukrainy. Dodać trzeba, że nie ma aktualnej listy strat Sił Zbrojnych Ukrainy.

Prowadzący wortal wyjaśnia:

„Ta lista obejmuje tylko zniszczone pojazdy i sprzęt, dla których dostępne są dowody fotograficzne lub wideo. Dlatego ilość zniszczonego sprzętu jest znacznie wyższa niż odnotowana tutaj. Amunicja krążąca, drony używane jako bezzałogowa przynęta, pojazdy cywilne i porzucony sprzęt nie są uwzględnione na tej liście. Dołożono wszelkich starań, aby uniknąć duplikowania wpisów i rozróżnić status sprzętu między przejętym a porzuconym. Wiele wpisów wymienionych jako „porzucony” prawdopodobnie zostanie przejętych lub zniszczonych. Podobnie część przejętego sprzętu może zostać zniszczona, jeśli nie można go odzyskać. Kiedy pojazd zostanie przejęty, a następnie utracony w trakcie służby u nowych właścicieli, jest dodawany tylko jako strata pierwotnego operatora, aby uniknąć podwójnych wpisów. Kiedy nie można ustalić pochodzenia sprzętu, nie jest on uwzględniany na liście. Flaga radziecka jest używana, jeśli dany sprzęt został wyprodukowany przed 1991 rokiem. Ta lista jest stale aktualizowana w miarę pojawiania się dodatkowych materiałów filmowych.”

Na zdjęciu poniżej – raport dotyczący strat Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej w wojnie z Ukrainą.

Autor: www.oryxspioenkop.com

W lutym 2025 r. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oszacował koszty wojny, w dolarach amerykańskich.

„Wojna kosztowała 320 mld. 120 mld zapłaciliśmy my, obywatele Ukrainy, podatnicy. 200 mld to Stany Zjednoczone Ameryki i Unia Europejska. Jeśli mówimy o uzbrojeniu, to pakiet uzbrojenia kosztował 320 mld. W sumie Stany Zjednoczone dały nam około 60 mld, plus 31,5 mld – w tym 67 mld w uzbrojeniu i 31,5 mld w bezpośredniej pomocy finansowej dla budżetu.”

Również w lutym Bank Światowy oszacował koszty powojennej odbudowy Ukrainy ze zniszczeń na 506 mld USD, co stanowi trzykrotność PKB tego państwa z roku 2024. Każdy rok wojny zwiększał te koszty. W lutym 2023 r. szacowano je na 392 mld USD, a rok później – na 464 mld dolarów.

Rosja nie chwali się kosztami wojny – w ichniej nomenklaturze: „specjalnej operacji wojskowej” (SWO). Według szwedzkiego SIPRI (Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem), Rosja planuje przeznaczyć w 2025 r. ogólnie na wydatki wojskowe ok. 155 mld USD (7,2 proc. PKB).

Zakładając, że używany czołg T-72 (w różnych wersjach) kosztuje minimum 500 tys. USD, można orientacyjnie założyć, że Rosja straciła „w czołgach” (T-72 to czołgi najliczniej obecne w wojnie) prawie 2 mld dolarów. A przecież nie jest to jedyny sprzęt utracony w wojnie z Ukrainą.

Russia has now lost around 4000 tanks in its three day special operation against Ukraine.That’s roughly 20 years’ current production.Well done and thank you, 🇺🇦https://t.co/kuQ71IQzMg— Radek Sikorski (@radeksikorski) May 31, 2025

