GRUPA WB w EU-Ukraine Drone Alliance. Polska firma wśród liderów technologii bezzałogowych

GRUPA WB należy do liderów rozwoju wielodomenowych systemów rozpoznawczo-uderzeniowych opartych o sieciocentryczną architekturę C4ISR UxS. Rozwiązana spółki integrują platformy bezzałogowe, systemy zarządzania polem walki, sensory i efektory w jednolite środowisko operacyjne, skracając cykl sensor-to-shooter i zwiększając skuteczność rażenia celów.

GRUPA WB w europejskim sojuszu dronowym UE–Ukraina

EU-Ukraine Drone Alliance powołała Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Przemysłu Obronnego i Przestrzeni Kosmicznej (DG DEFIS) Drone Deal. Platforma jest odpowiedzią na potrzebę szybszego rozwoju zdolności UE w obszarze systemów bezzałogowych i antydronowych z wykorzystaniem doświadczeń przemysłu i wniosków z wojny w Ukrainie.

– Wojna w Ukrainie pokazała, że rozwój systemów bezzałogowych musi opierać się na wymianie wiedzy między przemysłem i użytkownikami. EU-Ukraine Drone Alliance tworzy mechanizm pozwalający przenieść te doświadczenia na poziom europejski. Cieszymy się, że uczestniczymy w inicjatywie od samego początku, oświadczył Piotr Wojciechowski, prezes GRUPY WB.

Członkowie EU-Ukraine Drone Alliance będą współtworzyć kierunki rozwoju technologii, rekomendacje dla przyszłych programów europejskich oraz rozwiązania wspierające rozwój wspólnych zdolności przemysłowych i operacyjnych.

W gronie członków-założycieli znalazły się czołowe przedsiębiorstwa rozwijające technologie bezzałogowe i aktywnie uczestniczące w budowie europejskiego ekosystemu dronowego. Do wąskiego grona wybrano po dziewięciu producentów systemów bezzałogowych z Unii Europejskiej i Ukrainy.

Obecność GRUPY WB w tym gronie odzwierciedla pozycję firmy jako wiodącego europejskiego producenta rozwiązań bezzałogowych. Od 30 lat polski podmiot projektuje i wytwarza nowoczesne systemy rozpoznania, dowodzenia i rażenia używane przez siły zbrojne NATO i Ukrainy.

Doświadczenia z wojny w Ukrainie fundamentem nowych zdolności UE

Jednym z filarów tych kompetencji jest wieloletnia obecność GRUPY WB w Ukrainie. Obejmuje ona dostawy sprzętu, współpracę z ukraińskim wojskiem i służbami oraz kooperację przemysłową: wspólny rozwój zaawansowanych systemów bezzałogowych i ich produkcję w spółce w Ukrainie.

GRUPA WB działa w Ukrainie od 2014 roku, dostarczając zaawansowane systemy rozpoznania – w tym flagowy FLYEYE. Spółka WB Ukraina, działająca od 2019 roku, zapewnia wsparcie, prowadzi działalność produkcyjną, umożliwiając ciągłe doskonalenie rozwiązań w oparciu o doświadczenia z ich operacyjnego wykorzystania.

GRUPA WB była jednym z pierwszym podmiotów dostarczających Ukrainie systemy bezzałogowe. Bezzałogowiec FLYEYE jest wykorzystywany przez ukraińskich użytkowników od 2015 r., a amunicja krążąca rodziny WARMATE od 2017 r. Pozostają w ciągłym użyciu do dziś. Wieloletnia obecność oraz stały kontakt z użytkownikami pozwalają na ich ciągłe doskonalenie rozwiązań i rozwój kolejnych generacji systemów.

Na podstawie informacji prasowej GRUPY WB