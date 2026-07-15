W Kijowie ogłoszono przełomowe porozumienie dronowe między UE a Ukrainą, mające zrewolucjonizować produkcję bezzałogowców.

Umowa strategicznie połączy ukraińskie doświadczenie bojowe i innowacyjność z europejską skalą przemysłową, wzmacniając obronność obu stron.

W środę, 15 lipca 2026 r. w Kijowie, podczas wizyty, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oficjalnie ogłosiła zawarcie porozumienia dronowego pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą. Jak podkreśliła, inicjatywa ta ma na celu połączenie unikalnych atutów obu stron: Ukrainy, która wnosi swoją pomysłowość i bogate doświadczenie bojowe, oraz Unii Europejskiej, która zapewni bezpieczne zakłady produkcyjne, kluczowe dla zwiększenia skali wytwarzania bezzałogowców.

Wydarzenie to miało miejsce w szczególnym kontekście, gdyż Ursula von der Leyen odebrała z rąk prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Order Europy. To nowe ukraińskie odznaczenie jest przyznawane osobom, które aktywnie wspierają obronę niepodległości kraju oraz jego dążenia do akcesji do Unii Europejskiej. Prezydent Zełenski wyróżnił szefową KE za „wybitne osobiste zasługi we wspieraniu strategicznego kursu Ukrainy na rzecz uzyskania pełnoprawnego członkostwa w UE, znaczący wkład w pomoc Ukrainie na rzecz wzmocnienia odporności w obronie jej niepodległości oraz bezpieczeństwa całej Europy oraz umacnianie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji, pokoju i dobrego sąsiedztwa, a także przyjaznych i wszechstronnych stosunków między narodami”.

Wspólne siły: Co Unia Europejska i Ukraina wnoszą do porozumienia dronowego?

Podczas swojego przemówienia Ursula von der Leyen zaznaczyła, że Unia Europejska ma wiele do nauczenia się od Ukrainy, szczególnie w kontekście przemysłu obronnego. Wskazała na „pomysłowość przemysłu obronnego, o szybkość, z jaką innowacje przechodzą z linii frontu do produkcji, o zdolność do adaptacji, innowacji i budowania zdolności, jakich wymaga współczesna walka, nawet w najtrudniejszych okolicznościach”. To właśnie te cechy Ukrainy są postrzegane jako bezcenne w budowaniu nowoczesnych systemów obronnych.

Szefowa KE podkreśliła ewolucję roli Ukrainy, która „pod wieloma względami przeszła drogę od nabywcy do dostawcy netto bezpieczeństwa dla Europy”. Ta zmiana statusu pociąga za sobą, jak stwierdziła, nowy sposób współpracy. „Dlatego z przyjemnością ogłaszam partnerstwo przemysłowo-obronne między UE a Ukrainą” – oznajmiła von der Leyen, formalizując tym samym kluczowe partnerstwo.

Ukraińskie doświadczenie kluczem do europejskiego bezpieczeństwa?

Nowo ogłoszone porozumienie jest częścią szerszej strategii, w ramach której Ukraina podpisała już podobne umowy dotyczące dronów z kilkoma krajami, rozciągającymi się od Europy po Bliski Wschód. Ursula von der Leyen oceniła, że jest to wyraźne uznanie dla ukraińskiego doświadczenia zdobytego na polu walki. Wiedza, którą Ukraina zgromadziła w zakresie obsługi dronów i systemów antydronowych, jest niezwykle cenna dla całej Europy, która coraz częściej mierzy się z problemem wtargnięć bezzałogowców w swoją przestrzeń powietrzną.

Unia Europejska, choć dysponuje znacznymi zasobami przemysłowymi, potrzebuje specyficznego know-how, które dostarcza Ukraina. „My mamy bezpieczne zakłady produkcyjne, które mogą pomóc w zwiększeniu skali (produkcji - PAP). Nie posiadamy jednak sprawdzonej w boju wiedzy i doświadczenia, jakie zdobyła Ukraina. Dlatego musimy połączyć nasze mocne strony” – wyjaśniła von der Leyen. W efekcie, „ta umowa połączy ukraińską pomysłowość z europejską skalą przemysłową”, tworząc synergię, która ma przynieść korzyści obu stronom w obliczu współczesnych wyzwań bezpieczeństwa.

Order Europy dla Ursuli von der Leyen: Uznanie dla wsparcia Kijowa

Wręczenie Orderu Europy Ursuli von der Leyen przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego stanowi symboliczne potwierdzenie głębokich więzi i wzajemnego wsparcia między Unią Europejską a Ukrainą. Odznaczenie to jest wyrazem wdzięczności za osobiste zaangażowanie szefowej KE w proces integracji europejskiej Ukrainy oraz za jej nieoceniony wkład w umacnianie odporności kraju w obliczu agresji. Ceremonia podkreśliła również znaczenie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie.