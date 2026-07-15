Fabryka Broni "Łucznik" wprowadza modułowe chwyty do pistoletu MPS, rewolucjonizując możliwości personalizacji dla każdego strzelca.

Trzy warianty – Basic, Basic Plus i Army – oferują zróżnicowaną ergonomię, tekstury oraz cztery opcje kolorystyczne, gwarantując idealne dopasowanie.

Dowiedz się, jak bez narzędzi zmienisz swój pistolet i poznaj akcesoria, które podniosą jego funkcjonalność.

Trzy modułowe chwyty do pistoletu MPS

Fabryka Broni "Łucznik" w Radomiu wyprodukowała trzy modułowe chwyty do pistoletu MPS (Modułowego Pistoletu Samopowtarzalnego). To Basic, Basic Plus oraz Army, które są dostępne w czterech różnych wersjach kolorystycznych. Wersja Army wyróżnia się najbardziej nowoczesną ergonomią oraz agresywną teksturą, zapewniającą lepszą kontrolę nad bronią podczas strzelania. Warto podkreślić, że Fabryka Broni "Łucznik" wprowadziła na rynek także dodatkowe elementy, takie jak:

podwyższone przyrządy celownicze,

płaski język spustu

oraz stopki zwiększające pojemność magazynka.

Dzięki modułowej konstrukcji pistoletu, użytkownik może samodzielnie i w prosty sposób spersonalizować swoją broń bez użycia specjalistycznych narzędzi.

Chwyt Basic, Basic Plus i Army

Moduł Basic to standardowy chwyt otrzymywany przy zakupie pistoletu, którego ergonomia i kształt były inspirowane chwytem karabinka Grot.

Basic Plus - główną różnicą w stosunku do wersji Basic jest bardziej wydatny „bobrzy ogon” (beaver tail). Został on zaprojektowany z myślą o osobach o większych dłoniach, umożliwiając głębsze osadzenie pistoletu w dłoni i lepszą kontrolę. Faktura chwytu Basic Plus jest taka sama jak w wersji Basic i stanowi połączenie rozwiązań znanych z pistoletów Glock oraz CZ.

Chwyt Army najbardziej różni się od pozostałych, posiadając zupełnie inną, bardziej wyobloną i nowoczesną architekturę. Jego kluczową cechą jest faktura typu „tarka”, która zapewnia idealny opór, nie będąc jednocześnie zbyt agresywną dla skóry czy odzieży. Model ten posiada również unikalne nakładki: jedną mocno wypełniającą dłoń (dla osób o długich palcach) oraz drugą, całkowicie płaską. Wycięcia u dołu do wyszarpywania magazynka są w wersji Army mniejsze niż w modelach Basic, ale wciąż w pełni funkcjonalne.

Cztery kolory chwytów modułowych do MPS

Wszystkie trzy rodzaje chwytów modułowych do pistoletu MPS są dostępne w czterech kolorach:

czarny

szary

oliwkowo-zielony (określany również po prostu jako zielony; jest to barwa matowa i „zgaszona”)

coyote brown (opisany jako piaskowo-brązowy lub jasnobrązowy).

Warto dodać, że niezależnie od wybranego koloru, chwyty mają matową fakturę powierzchni. Dodatkowo, każdy zestaw kolorystyczny zawiera dopasowane kolorystycznie wymienne nakładki na tył chwytu.

Cechy wspólne i montaż

Wszystkie chwyty są sprzedawane z kompletem trzech nakładek na tył (S, M, L) oraz z już zamontowanym przyciskiem zatrzasku magazynka, co ułatwia wymianę. Chwyty nie są częściami numerowanymi, więc można je kupować bez promesy. Sama wymiana jest bardzo prosta: po zdjęciu zamka należy wyjąć dźwignię do rozkładania broni i przełożyć numerowany szkielet zasadniczy do nowego chwytu, co zajmuje około minuty.

Dodatkowe akcesoria do pistoletu MPS

Oprócz chwytów, Fabryka Broni "Łucznik" w Radomiu wprowadziła również inne akcesoria do pistoletu MPS: