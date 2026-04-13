INGRAM MAC 11. Jak powstał ten legendarny pistolet maszynowy?

Michał Kwiatkowski
2026-04-13 11:27

Przed Wami INGRAM MAC 11. To niewielkich rozmiarów pistolet maszynowy zaprojektowany przez Gordona Ingrama. Ingram wymyślił ten PM po wcześniejszym zebraniu doświadczeń i badań nad innymi pistoletami. Zauważył, że najwygodniejszym w użyciu jest izraelski UZI, niestety konstrukcja ta była ciężka i skomplikowana. Ingram postanowił to zmienić.

Gordon Ingram stworzył pistolet maszynowy INGRAM MAC 11

Amerykański pistolet maszynowy opracowany został w drugiej połowie XX wieku. Na rynku europejskim stanowi rarytas i jest poszukiwany przez kolekcjonerów na całym świecie.

Gordon Ingram zaprojektował broń tłoczoną z blach. Zamek nachodzący na lufę obniżył wagę i gabaryty broni. Kolba zrobiona była ze stalowego drutu a za chwyt przedni służył pasek brezentu.

Dlaczego MAC11 nie znalazł nabywców w służbach mundurowych?

Bardzo szybko okazało się, że broń owszem jest lekka, ale niestety mało celna. Jej ogromna szybkostrzelność pozwalała wystrzelać trzydziestonabojowy magazynek w nieco ponad sekundę. Dlatego MAC11 nie znalazł nabywców w służbach mundurowych, ale za to bardzo spodobał się wszelkiej maści gangsterom i przemytnikom.

Dlatego jeżeli oglądacie film z lat 80. ubiegłego wieku z pewnością znajdziecie INGRAMA w rękach jakiegoś "złola". 

Warto dodać, że MAC11 występował także w wersji z tłumikiem, co poprawia komfort strzelania.

Polecany artykuł:

M1 Carbine i nabój .30 Carbine – geneza, służba i znaczenie w historii uzbrojen…
