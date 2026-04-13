Poznaj historię INGRAM MAC 11, kompaktowego pistoletu maszynowego zaprojektowanego przez Gordona Ingrama.

Opracowany w XX wieku, MAC 11 miał być lżejszą alternatywą dla UZI, ale jego celność pozostawiała wiele do życzenia.

Z ogromną szybkostrzelnością i niewielkimi rozmiarami, stał się ulubioną bronią gangsterów i przemytników.

Dowiedz się, dlaczego ten amerykański pistolet maszynowy stał się rarytasem dla kolekcjonerów i ikoną kina lat 80.!

Gordon Ingram stworzył pistolet maszynowy INGRAM MAC 11

Amerykański pistolet maszynowy opracowany został w drugiej połowie XX wieku. Na rynku europejskim stanowi rarytas i jest poszukiwany przez kolekcjonerów na całym świecie.

Gordon Ingram zaprojektował broń tłoczoną z blach. Zamek nachodzący na lufę obniżył wagę i gabaryty broni. Kolba zrobiona była ze stalowego drutu a za chwyt przedni służył pasek brezentu.

Dlaczego MAC11 nie znalazł nabywców w służbach mundurowych?

Bardzo szybko okazało się, że broń owszem jest lekka, ale niestety mało celna. Jej ogromna szybkostrzelność pozwalała wystrzelać trzydziestonabojowy magazynek w nieco ponad sekundę. Dlatego MAC11 nie znalazł nabywców w służbach mundurowych, ale za to bardzo spodobał się wszelkiej maści gangsterom i przemytnikom.

Dlatego jeżeli oglądacie film z lat 80. ubiegłego wieku z pewnością znajdziecie INGRAMA w rękach jakiegoś "złola".

Warto dodać, że MAC11 występował także w wersji z tłumikiem, co poprawia komfort strzelania.