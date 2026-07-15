Egzaminy na studia wojskowe w WAT. Rekordowy nabór i priorytet dla cyberbezpieczeństwa

Postępowanie kwalifikacyjne i zasady egzaminów

Postępowanie rekrutacyjne na studia wojskowe w WAT obejmuje trzy zasadnicze elementy: test sprawności fizycznej, rozmowę kwalifikacyjną oraz analizę wyników egzaminu maturalnego. Kandydaci przystępują do egzaminów w terminach wyznaczonych między 13 a 22 lipca 2026 roku, przy czym każdy ma przydzielony indywidualny dzień stawienia się na uczelni poprzedzający egzamin.

Test sprawności fizycznej i rozmowa kwalifikacyjna odbywają się tego samego dnia w Studium Wychowania Fizycznego WAT przy ul. Kartezjusza 1 w Warszawie, a przed dopuszczeniem do egzaminowania komisje sprawdzają (m.in.) świadectwo dojrzałości oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje. Na podstawie wyników matury lub testu przeprowadzonego w Akademii weryfikowana jest także znajomość języka angielskiego, a po pozytywnym ukończeniu egzaminów kandydat otrzymuje skierowanie na badania lekarskie realizowane przez wojskowe przychodnie w WAT i w pobliżu uczelni.

W sprawdzianie sprawności fizycznej kobiety wykonują zwis na drążku na czas, bieg zygzakiem (tzw. "koperta") oraz bieg na 800 m, natomiast mężczyźni podciąganie na drążku, bieg wahadłowy 10×10 m oraz bieg na 1000 m, przy czym maksymalnie można uzyskać 20 punktów rankingowych. Egzaminy i ewentualny test z języka angielskiego obejmują wyłącznie kandydatów, którzy wskazali WAT jako uczelnię pierwszego wyboru, a osoby traktujące Akademię jako wybór kolejny muszą dostarczyć zaświadczenia z uczelni pierwszego wyboru w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, w przeciwnym razie – zgodnie z zarządzeniem nr 6/MON – trafiają na listę rezerwową.

Testy sprawności fizycznej, rozmowa kwalifikacyjna oraz analiza wyników maturalnych – tak wygląda postępowanie rekrutacyjne na studia wojskowe w @WAT_edu Egzaminy trwają https://t.co/aYIwL74WMI @MON_GOV_PL pic.twitter.com/Bsbjpn64eW— Wojskowa Akademia Techniczna (@WAT_edu) July 14, 2026

Rekordowy nabór i najbardziej oblegane kierunki

W tegorocznej rekrutacji WAT przyjmuje rekordową liczbę 1280 kandydatów na pierwszy rok studiów wojskowych, co jest najwyższym limitem spośród polskich akademii wojskowych w ramach decyzji Ministra Obrony Narodowej. Zainteresowanie przekracza dostępne miejsca, ponieważ na Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego zarejestrowano ponad 4500 zgłoszeń, a Wojskowe Centra Rekrutacji przyjęły ponad 4200 wniosków dotyczących studiów w Akademii.

Rektor‑Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak podkreślił w rozmowie z kandydatami, że uczelnia jest największą wojskowo‑cywilną uczelnią w kraju i że "tylko najlepsi podejmą studia" w Akademii, zachęcając do wytężonej pracy na ostatnim etapie naboru. Kandydaci mogą wybierać spośród 13 kierunków studiów wojskowych, wśród których znajdują się (m.in.) budownictwo, chemia, elektronika i telekomunikacja, informatyka, logistyka, lotnictwo i kosmonautyka oraz mechatronika.

Największym zainteresowaniem cieszą się w tym roku kierunki: "kryptologia i cyberbezpieczeństwo", "inżynieria bezpieczeństwa" oraz "logistyka ekonomiczna", co koresponduje z obserwowanym w dokumentach MON naciskiem na budowę kompetencji w obszarze cyberprzestrzeni, zabezpieczenia systemów i wsparcia logistycznego.

Studia wojskowe w WAT jako droga do korpusu oficerskiego

Studia wojskowe w WAT prowadzone są w formie jednolitych studiów magisterskich o profilu wojskowym i politechnicznym, co ma umożliwiać jednoczesne przygotowanie do służby oficerskiej oraz pracy złożonymi systemami technicznymi w Siłach Zbrojnych RP. Programy wojskowe realizowane są na siedmiu wydziałach akademickich: Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania; Cybernetyki; Elektroniki; Inżynierii Lądowej i Geodezji; Inżynierii Mechanicznej; Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa; Nowych Technologii i Chemii.

Każdy podchorąży otrzymuje miesięczne uposażenie, bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie oraz umundurowanie, a uczelnia zapewnia również bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie na czas egzaminów i badań lekarskich. W roku akademickim 2025/2026 w WAT kształciło się prawie 10 tys. studentów, z czego prawie 3700 stanowili studenci wojskowi, co potwierdza skalę roli Akademii jako głównego krajowego ośrodka szkolenia korpusu oficerskiego i cywilnych kadr technicznych.

Wojskowa Akademia Techniczna pozostaje największą uczelnią wojskowo‑cywilną w Polsce, a limity miejsc na studia wojskowe w Akademii – podobnie jak w innych uczelniach wojskowych – są corocznie określane decyzjami Ministra Obrony Narodowej w zależności od potrzeb Sił Zbrojnych RP. Ten model rekrutacji, oparty na centralnie ustalanych limitach, selekcyjnych egzaminach oraz gwarancji zatrudnienia w wojsku po ukończeniu studiów, tworzy jasno zdefiniowaną ścieżkę wejścia do korpusu oficerskiego dla kandydatów, którzy pozytywnie przejdą procedurę naboru.

Materiał opracowano na podstawie komunikatu prasowego Wojskowej Akademii Technicznej.