- W Wojskowej Akademii Technicznej otwarto nowy budynek Wydziału Elektroniki, inwestując w rozwój technologii obronnych.
- Nowoczesne laboratoria i pracownie będą kształcić specjalistów w dziedzinie radioelektroniki i walki elektronicznej.
- Studenci zdobędą umiejętności w wykrywaniu i zakłócaniu sygnałów radarowych, wspierając bezpieczeństwo państwa.
Kształcenie specjalistów walki radioelektronicznej
Nowo otwarty budynek to inwestycja w przyszłość polskiej wojskowej edukacji technologicznej. Kształcić się tu będą oficerowie i specjaliści w zakresie walki radioelektronicznej, odpowiedzialni za wykrywanie, analizę i zakłócanie sygnałów radarowych przeciwnika. Studenci zdobędą praktyczne umiejętności w dziedzinie rozpoznania i ataku systemów niekomunikacyjnych. Przyszli specjaliści zyskają m.in. umiejętności w zakresie walki radioelektronicznej - prowadzonej m. in. przeciwko radarom znajdującym się na pokładach statków powietrznych przeciwnika, będą umieli je wykrywać, rozpoznawać, lokalizować i zakłócać.
W strukturze dydaktycznej znajdą się również kierunki rozwijające kompetencje ekspertów odpowiedzialnych za sieciocentryczne systemy pola walki, dziedzinę łączącą informatykę, telekomunikację i zarządzanie informacją na współczesnym polu bitwy.
Jak poinformował MON, Instytut Radioelektroniki Wydziału Elektroniki WAT będzie miał na wyposażeniu nowe pracownie naukowo-badawcze:
- rozpoznania i walki radioelektronicznej,
- podstaw radioelektroniki lotniczej,
- radia programowalnego,
- techniki mikrofalowej,
- nadajników,
- systemów TV.
- Oddajemy kolejną inwestycję, inwestycję w nowe technologie - tak potrzebne dziś na współczesnym polu walki. Musimy być silni i przygotowani na różne scenariusze. (…) Z jednej strony to inwestycja w nowe pokolenie - zwiększamy limity dla podchorążych - z drugiej inwestycja w walkę radioelektroniczną - podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz.
- Inwestujemy w laboratoria, inwestujemy w nowoczesne sale dydaktyczne. (…) WAT to uczelnia dla żołnierzy jak i cywilnych studentów. Ta inwestycja na współczesne czasy jest bardzo potrzebna i przemyślana. Mamy bardzo dobrych naukowców. Wszystkim, którzy przyczynili się do tej inwestycji bardzo dziękuję. Dziękuję rektorowi, dziekanowi, dyrektorowi instytutu - dodał szef MON.
WAT inwestuje w kompetencje przyszłości
Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w nowoczesnych salach, a wykłady w auli mogącej pomieścić do 130 słuchaczy. Tak wyposażona infrastruktura pozwoli na realizację zajęć praktycznych oraz prowadzenie badań naukowych wspierających rozwój technologii obronnych.
Rozbudowa infrastruktury Wojskowej Akademii Technicznej wpisuje się w szerszą strategię wzmacniania potencjału naukowo-badawczego polskich uczelni wojskowych. Modernizacja zaplecza dydaktycznego ma bezpośrednio wspierać szkolenie kadr technicznych Sił Zbrojnych RP i zwiększać zdolności państwa w obszarze obrony elektronicznej.