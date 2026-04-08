W Wojskowej Akademii Technicznej otwarto nowy budynek Wydziału Elektroniki, inwestując w rozwój technologii obronnych.

Nowoczesne laboratoria i pracownie będą kształcić specjalistów w dziedzinie radioelektroniki i walki elektronicznej.

Studenci zdobędą umiejętności w wykrywaniu i zakłócaniu sygnałów radarowych, wspierając bezpieczeństwo państwa.

Kształcenie specjalistów walki radioelektronicznej

Nowo otwarty budynek to inwestycja w przyszłość polskiej wojskowej edukacji technologicznej. Kształcić się tu będą oficerowie i specjaliści w zakresie walki radioelektronicznej, odpowiedzialni za wykrywanie, analizę i zakłócanie sygnałów radarowych przeciwnika. Studenci zdobędą praktyczne umiejętności w dziedzinie rozpoznania i ataku systemów niekomunikacyjnych. Przyszli specjaliści zyskają m.in. umiejętności w zakresie walki radioelektronicznej - prowadzonej m. in. przeciwko radarom znajdującym się na pokładach statków powietrznych przeciwnika, będą umieli je wykrywać, rozpoznawać, lokalizować i zakłócać.

W strukturze dydaktycznej znajdą się również kierunki rozwijające kompetencje ekspertów odpowiedzialnych za sieciocentryczne systemy pola walki, dziedzinę łączącą informatykę, telekomunikację i zarządzanie informacją na współczesnym polu bitwy.

Jak poinformował MON, Instytut Radioelektroniki Wydziału Elektroniki WAT będzie miał na wyposażeniu nowe pracownie naukowo-badawcze:

rozpoznania i walki radioelektronicznej,

podstaw radioelektroniki lotniczej,

radia programowalnego,

techniki mikrofalowej,

nadajników,

systemów TV.

Wicepremier @KosiniakKamysz: Oddajemy kolejną inwestycję, inwestycję w nowe technologie - tak potrzebne dziś na współczesnym polu walki. Musimy być silni i przygotowani na różne scenariusze. (…) Z jednej strony to inwestycja w nowe pokolenie - zwiększamy limity dla podchorążych… — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) April 8, 2026

- Oddajemy kolejną inwestycję, inwestycję w nowe technologie - tak potrzebne dziś na współczesnym polu walki. Musimy być silni i przygotowani na różne scenariusze. (…) Z jednej strony to inwestycja w nowe pokolenie - zwiększamy limity dla podchorążych - z drugiej inwestycja w walkę radioelektroniczną - podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz. - Inwestujemy w laboratoria, inwestujemy w nowoczesne sale dydaktyczne. (…) WAT to uczelnia dla żołnierzy jak i cywilnych studentów. Ta inwestycja na współczesne czasy jest bardzo potrzebna i przemyślana. Mamy bardzo dobrych naukowców. Wszystkim, którzy przyczynili się do tej inwestycji bardzo dziękuję. Dziękuję rektorowi, dziekanowi, dyrektorowi instytutu - dodał szef MON.

Nowoczesne, nowe zaplecze dydaktyczne Wydziału Elektroniki @WAT_edu będzie miejscem, gdzie kształcić się będą przyszli specjaliści wojskowi w zakresie walki radioelektronicznej – prowadzonej m. in. przeciwko radarom znajdującym się na pokładach statków powietrznych przeciwnika,… pic.twitter.com/fiKjdoprsw— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) April 8, 2026

WAT inwestuje w kompetencje przyszłości

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w nowoczesnych salach, a wykłady w auli mogącej pomieścić do 130 słuchaczy. Tak wyposażona infrastruktura pozwoli na realizację zajęć praktycznych oraz prowadzenie badań naukowych wspierających rozwój technologii obronnych.

Rozbudowa infrastruktury Wojskowej Akademii Technicznej wpisuje się w szerszą strategię wzmacniania potencjału naukowo-badawczego polskich uczelni wojskowych. Modernizacja zaplecza dydaktycznego ma bezpośrednio wspierać szkolenie kadr technicznych Sił Zbrojnych RP i zwiększać zdolności państwa w obszarze obrony elektronicznej.