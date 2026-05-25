Strategiczna akwizycja w polskiej zbrojeniówce. CSG przejmuje DOMAR MS i zapowiada inwestycje

CSG Polska, polski podmiot międzynarodowej grupy kapitałowej CSG, sfinalizował przejęcie firmy DOMAR MS, renomowanego producenta okablowania i komponentów dla przemysłu obronnego, lotniczego i kosmicznego. Jest to pierwsza akwizycja CSG na polskim rynku.

Celem inwestycji jest wzmocnienie polskiej bazy przemysłowej i zaplecza technologicznego Sił Zbrojnych RP, a także umocnienie pozycji Polski w europejskim łańcuchu dostaw dla przemysłu obronnego. CSG Polska dąży do bycia stałym elementem systemu bezpieczeństwa państwa.

CSG planuje znacząco zainwestować w DOMAR MS, zwiększając zatrudnienie do 300 pracowników jeszcze w tym roku, wspierając ekspansję na rynkach zagranicznych i włączając firmę w globalne łańcuchy dostaw, przy jednoczesnym utrzymaniu współpracy z dotychczasowymi klientami.

Dołączenie firmy DOMAR MS do struktury CSG Polska jest elementem długoterminowej strategii Grupy CSG, która zakłada rozwój konkretnych zdolności produkcyjnych na terenie Polski. Celem tej akwizycji jest przede wszystkim wzmocnienie kompetencji technologicznych CSG w obszarze kluczowych komponentów, niezbędnych do wytwarzania zaawansowanych systemów uzbrojenia oraz rozwiązań o charakterze dual use. Realizacja dotychczasowych zamówień przez DOMAR MS na rynku polskim pozostaje niezagrożona, a firma ma kontynuować i rozwijać współpracę ze swoimi dotychczasowymi klientami i partnerami. Co więcej, mogą oni liczyć na znaczący wzrost potencjału produkcyjnego spółki, co jest kluczowe w obecnej sytuacji geopolitycznej.

Wojciech Grzonka, prezes CSG Polska i wiceprezes ds. sprzedaży w Grupie CSG, podkreślił znaczenie tej transakcji, stwierdzając:

„Dołączenie DOMAR-u MS do CSG Polska to realizacja naszych deklaracji inwestycyjnych w Polsce. Stawiamy pierwszy krok w stronę budowy struktury holdingowej CSG Polska. Kompetencje i doświadczenie DOMAR MS doskonale wpisują się w realizowaną przez nas filozofię zapewnienia autonomicznych łańcuchów dostaw. Jednocześnie stwarza to bezprecedensowe szanse dla rozwoju samej spółki. CSG przygotowała konkretny plan dla tego podmiotu, obejmujący inwestycje, wsparcie ekspansji na rynkach zagranicznych, a także wzrost zatrudnienia do 300 pracowników jeszcze w tym roku”.

Bolesław Janczewski, prezes DOMAR MS, również wyraził optymizm co do przyszłości spółki, wskazując na szerszy kontekst narodowego bezpieczeństwa:

„To nie tylko krok ku dalszemu rozwojowi przedsiębiorstwa, lecz także umocnienie pozycji Polski w europejskim łańcuchu dostaw dla przemysłu obronnego, który dziś jest istotnym filarem bezpieczeństwa i nowoczesnej gospodarki”.

Ustanawianie nowych zdolności produkcyjnych w Polsce to strategiczny cel Grupy CSG. Koncern dąży do tego, aby – we współpracy z polskimi partnerami – rozwijać krajową bazę przemysłową i w ten sposób wzmacniać zaplecze technologiczne Sił Zbrojnych RP oraz bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO.

CSG Polska tworzy strukturę holdingową i stawia na local content. Wojciech Grzonka wyjaśnił tę koncepcję:

„Grupa CSG od dawna jest kluczowym partnerem polskiego przemysłu zbrojeniowego, ale rozpoczynając budowę struktury holdingowej CSG Polska z własnymi zakładami przemysłowymi, infrastrukturą, łańcuchami dostaw i zatrudnieniem, potwierdzamy, że zamierzamy być obecni nad Wisłą na stałe jako silny element polskiej bazy przemysłowej i systemu bezpieczeństwa państwa, zgodnie z ideą local content”.

DOMAR MS – doświadczenie i przyszłe perspektywy

Dołączenie spółki DOMAR MS do struktury holdingowej CSG Polska otwiera przed nią nowe możliwości, takie jak włączenie w globalne łańcuchy dostaw, udział w międzynarodowych projektach technologicznych oraz zwiększenie skali działalności. Te perspektywy są niezwykle cenne dla rozwoju firmy, która od ponad 30 lat jest obecna w branży rozwiązań kablowych. Jej infrastruktura obejmuje dwa zakłady produkcyjne, a spółka zatrudnia około 220 wysoko wykwalifikowanych pracowników. Główne obszary specjalizacji DOMAR MS to wiązki kablowe i okablowanie specjalistyczne przeznaczone do pracy w trudnych warunkach środowiskowych, złącza elektryczne i światłowodowe klasy militarnej, skrzynki, szafy i pulpity sterownicze dla zastosowań wojskowych oraz systemy światłowodowe dla aplikacji wymagających najwyższej niezawodności i odporności.

Produkty DOMAR MS są wykorzystywane w wyrobach końcowych przedsiębiorstw działających w branżach: zbrojeniowej, lotniczej i kosmicznej. Spółka ma silną pozycję zwłaszcza jako zaufany i wieloletni partner firm obronnych, w tym podmiotów należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Dostarcza im rozwiązania dla zaawansowanych systemów uzbrojenia i nowoczesnych platform technologicznych. Komponenty produkowane i dystrybuowane przez DOMAR MS są obecne między innymi w pojazdach wojskowych, systemach artyleryjskich, stacjach radiolokacyjnych, systemach łączności i elektronicznych, a także w produktach z domeny morskiej, lotniczej i kosmicznej. Spółka jest również obecna na rynkach eksportowych, gdzie jej produkty są cenione za wysoką jakość, zaawansowane kompetencje techniczne oraz zdolność do realizacji złożonych projektów. Stałe inwestowanie w rozwój technologii oraz zwiększanie efektywności procesów produkcyjnych przyczyniło się do osiągnięcia przez firmę silnej pozycji rynkowej.

Wojciech Grzonka dodał, że plany rozwoju są konkretne:

„Jeszcze w tym roku planujemy zwiększyć liczbę pracowników spółki DOMAR MS do 300. Opracowaliśmy plan inwestycyjny, którego celem jest rozwój zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa, co podniesie konkurencyjność jego oferty. Podtrzymujemy przy tym poprzednio sformułowane deklaracje mówiące o tym, że podstawowym rynkiem działalności firmy pozostanie Polska, a DOMAR MS będzie rozwijał współpracę z dotychczasowymi kontrahentami oraz umacniał relacje z partnerami”.

Bolesław Janczewski podkreślił również korzyści płynące z przynależności do dużej grupy:

„Dołączając do Grupy CSG, DOMAR MS wchodzi w skład jednego z największych koncernów zbrojeniowych w Europie Środkowej o globalnej skali działalności biznesowej. Stwarza to bardzo dobre warunki do budowania nowych przewag konkurencyjnych oraz wzrostu w perspektywie długoterminowej. Dzięki wsparciu struktur handlowych Grupy CSG firma DOMAR MS stanie się silnym graczem na międzynarodowym rynku specjalistycznych komponentów wykorzystywanych w większości nowoczesnych produktów obronnych”.

Długoterminowa strategia CSG na polskim rynku

Finalizacja akwizycji spółki DOMAR MS przez CSG nastąpiła po zakończeniu niezbędnych procedur formalnych i kontrolnych. Wraz z podpisaniem finalnej umowy oraz pakietu dokumentów powiązanych nastąpiło przeniesienie własności przedsiębiorstwa na rzecz CSG Polska. Sama procedura akwizycji rozpoczęła się w drugiej połowie marca bieżącego roku, a strony ustaliły, że wartość transakcji pozostanie objęta tajemnicą handlową. Zachowanie poufności w kwestii finansowych aspektów transakcji jest standardową praktyką w tego typu przedsięwzięciach.

Polska jest postrzegana przez CSG jako rynek strategiczny. Grupa prowadzi działania mające na celu pozyskanie kolejnych kompetencji produkcyjnych w Polsce, które wzmocnią całą Grupę CSG i zwiększą bezpieczeństwo dostaw produktów końcowych do Sił Zbrojnych RP oraz kluczowych komponentów dla polskich producentów uzbrojenia i odbiorców eksportowych. Strategiczne podejście CSG do rynku polskiego zakłada również tworzenie spółek typu joint venture z wiodącymi firmami zbrojeniowymi, a także realizację nowych inwestycji w infrastrukturę produkcyjną. Celem nadrzędnym pozostaje przy tym wsparcie kluczowych programów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP oraz zacieśnianie długoterminowej współpracy z polskim przemysłem zbrojeniowym. Działalność CSG na rynku polskim nie ogranicza się do oferowania wyrobów dla klienta końcowego, ale polega przede wszystkim na budowaniu długoterminowych partnerstw, dzięki którym możliwe jest wspólne realizowanie projektów obronnych zarówno w Polsce, jak i na rynkach trzecich.

Na podstawie komunikatu prasowego CSG