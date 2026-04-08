Czeska firma podbija Azję. CSG z rekordowymi kontraktami na systemy obrony powietrznej

Czeska Grupa CSG, poprzez spółkę Excalibur International, podpisała rekordowe kontrakty o wartości prawie 2,5 mld dolarów na dostawę systemów obrony powietrznej dla klientów z Azji Południowo-Wschodniej.

Kontrakty obejmują dostawę kompletnych baterii wielowarstwowych systemów obrony powietrznej na podwoziach Tatra, wraz z kompleksowym pakietem usług, szkoleniami i finansowaniem eksportowym.

Realizacja zamówień potrwa od czterech do pięciu lat, co potwierdza rosnący wpływ czeskiego przemysłu obronnego na rynki globalne.

Excalibur International, spółka należąca do grupy CSG, podpisała rekordowe kontrakty na dostawę systemów obrony powietrznej o łącznej wartości prawie 2,5 miliarda dolarów. Odbiorcami są klienci z Azji Południowo-Wschodniej. Umowy te obejmują dostawę kompletnych baterii wielowarstwowych systemów obrony powietrznej o różnym zasięgu, które będą zintegrowane z podwoziami Tatra, cieszącymi się międzynarodowym uznaniem.

Jak podkreślono w komunikacie, projekt wykracza poza samą dostawę sprzętu, oferując kompleksowy pakiet usług. Obejmuje on szkolenie personelu, wsparcie logistyczne, dostawę części zamiennych oraz rozwój infrastruktury. Co więcej, Excalibur International zapewni również finansowanie eksportowe dla projektu, oferując klientom kompleksowe rozwiązanie „pod klucz”. Realizacja zamówień ma potrwać od czterech do pięciu lat.

Miloš Šivara, dyrektor generalny Excalibur International, skomentował ten sukces, mówiąc:

„W ramach grupy CSG, Excalibur International działa między innymi jako firma koncentrująca się na kompleksowych systemach obrony powietrznej. Te nowe kontrakty w regionie azjatyckim potwierdzają zaufanie naszych partnerów i stanowią kontynuację bieżących dostaw tych systemów”.

CSG umacnia pozycję na globalnym rynku obronnym

Najnowsze kontrakty to nie tylko ogromny sukces komercyjny dla CSG, ale także silny sygnał dla globalnego przemysłu obronnego. Pokazują one, że czeski przemysł jest w stanie skutecznie konkurować z największymi światowymi graczami, nawet w tak zaawansowanej dziedzinie jak obrona powietrzna. Jest to sektor, który wymaga najbardziej zaawansowanych i technologicznie wymagających systemów elektronicznych i uzbrojenia.

Sukces ten nie jest odosobniony. Poprzedziły go wcześniejsze, znaczące kontrakty grupy CSG w regionie Azji Południowo-Wschodniej. Przykładem jest realizowany od kilku lat projekt MRAD (Medium Range Air Defense), który również obejmuje dostawę systemu obrony powietrznej średniego zasięgu dla klienta z tego regionu. W bieżącym roku CSG zawarła także rekordowe kontrakty na dostawę różnych wersji pojazdów opancerzonych Patriot za pośrednictwem Excalibur Army. Pod koniec ubiegłego roku grupa pozyskała również znaczący kontrakt na dostawę amunicji małokalibrowej, którą będą dostarczać firmy z dywizji CSG Ammo+.

Innowacje w obronie powietrznej: Odpowiedź na współczesne zagrożenia

W ostatnich latach grupa CSG aktywnie rozszerza swoją działalność w obszarze systemów obrony powietrznej i technologii radarowych. Koncentruje się na rozwoju rozwiązań zoptymalizowanych pod kątem wykrywania bezzałogowych statków powietrznych (BSP). Jest to odpowiedź na dynamicznie zmieniający się charakter współczesnych konfliktów zbrojnych, gdzie drony odgrywają coraz większą rolę.

Ta tendencja znajduje odzwierciedlenie w obecnym projekcie wielowarstwowych systemów obrony powietrznej dla klientów z Azji Południowo-Wschodniej.

Na podstawie komunikatu prasowego CSG