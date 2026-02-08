Korkut – pogromca dronów od CSG i Aselsan. Czeska i turecka firma łączą siły

Podpisana umowa o współpracy strategicznej między Excalibur International a Aselsanem stanowi kluczowy krok w rozwoju europejskiego przemysłu obronnego. Nowo utworzona spółka joint venture skupi się na kooperacji technicznej w obszarach takich jak obrona powietrzna, walka radioelektroniczna, amunicja inteligentna oraz bezpieczeństwo granic. Planowane jest również przetransferowanie produkcji systemów obronnych do zakładów należących do grupy CSG w Czechach i na Słowacji, co zapewni europejskie pochodzenie produktów i ułatwi ich pozyskiwanie w ramach programów finansowania, takich jak SAFE.

Wojciech Grzonka, prezes zarządu Czechoslovak Group Polska (CSG Polska), podkreśla, że oferta nowej spółki jest skierowana także do Sił Zbrojnych RP:

„Ogromnym sukcesem jest zakontraktowanie w Polsce zintegrowanego systemu do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych SAN. Liczymy, że nasze rozwiązanie, jego elementy czy dedykowana amunicja będą mogły być implementowane do systemu SAN, jeżeli nie w Polsce, to w przypadku rynków trzecich”. Dodał również, że „Inne kraje Unii Europejskiej sygnalizują zainteresowanie zakupem tego rozwiązania, co świadczy o perspektywie dostaw systemu, jego komponentów oraz amunicji zarówno do Polski, jak również do innych państw na podstawie umów zawieranych w ramach europejskiego programu finansowania zakupów zbrojeniowych SAFE”.

Korkut na podwoziu Tatra: odpowiedź na zagrożenie dronami

Pierwszym wymiernym efektem tej współpracy jest integracja artyleryjskiego systemu przeciwlotniczego Korkut z platformą kołową Tatra Force 6x6. To samobieżny system przeciwlotniczy, który ma stanowić skuteczną odpowiedź na rosnące zagrożenie ze strony bezzałogowych statków powietrznych. Jak zaznacza Miloš Šivara, prezes Excalibur International, „System obrony przeciwlotniczej Korkut jest nowoczesny i bardzo efektywny, zwłaszcza przeciwko bezzałogowym statkom powietrznym”. Podkreślił także jego efektywność kosztową:

„Wykorzystuje on wysoce precyzyjną amunicję programowalną, co w praktyce powoduje, że koszt neutralizacji pojedynczego bezzałogowca jest porównywalny z ceną jego zakupu. Taka efektywność kosztowa nie jest możliwa do osiągnięcia w przypadku konwencjonalnych rakietowych systemów obrony powietrznej”.

Ahmet Akyol, dyrektor generalny firmy Aselsan, wskazał na globalne znaczenie tego partnerstwa: „Poprzez partnerstwo z Excalibur International i grupą CSG Aselsan wzmacnia obecność przemysłową w Europie oraz w ujęciu globalnym, oferując sprawdzone, gotowe do użycia rozwiązania przeciwlotnicze odpowiadające potrzebom europejskich i sojuszniczych sił zbrojnych”. Dodał również, że

„Integracja systemu Korkut z podwoziem Tatra stanowi połączenie zaawansowanych sensorów i technologii kierowania ogniem z pojazdem o wysokiej mobilności i niezawodności, tworząc elastyczne rozwiązanie dopasowane do dynamicznego środowiska współczesnego pola walki”.

Współczesne pole walki, charakteryzujące się coraz większym znaczeniem mobilnych i skutecznych systemów do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych, sprawia, że Korkut na podwoziu Tatra ma szansę szybko zdobyć silną pozycję na międzynarodowym rynku zbrojeniowym.

Amunicja programowalna – klucz do skutecznej obrony

Nowo powstała spółka joint venture będzie oferować kompletny system przeciwlotniczy wraz z amunicją programowalną kal. 35 mm. Ten typ amunicji staje się standardem w obliczu zagrożeń ze strony bezzałogowych statków powietrznych, często atakujących cele w rojach. Skuteczne zwalczanie takich zagrożeń, przy jednoczesnym zachowaniu efektywności kosztowej, wymaga zastosowania nowoczesnych systemów z odpowiednią amunicją.

Wojciech Grzonka z CSG Polska podkreśla znaczenie tej technologii dla Polski:

„W ostatnim czasie Agencja Uzbrojenia zawarła umowę na dostawę systemów przeciwlotniczych o kryptonimie SAN, których zadaniem będzie obrona polskiego nieba przed dronami. Jednym z efektorów wykorzystywanych w tym rozwiązaniu będą armaty strzelające amunicją kal. 35 mm. Dzięki nawiązaniu strategicznej współpracy z Aselsanem, który jest zaufanym partnerem w modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP i dostawach systemów walki radioelektronicznej, grupa CSG jest w stanie w krótkim czasie dostarczyć duże ilości amunicji programowalnej, jak również amunicji konwencjonalnej”.

Lokalizacja spółki joint venture na terenie Unii Europejskiej oraz planowana produkcja na Słowacji sprawiają, że produkty będą mogły być pozyskiwane z wykorzystaniem europejskiego programu finansowania zakupów zbrojeniowych SAFE oraz innych instrumentów. Grzonka dodaje, że

„Należy się spodziewać, że zagrożenie ze strony dronów na wschodniej flance NATO w najbliższej przyszłości pozostanie wysokie, co oznacza, że potrzeby państw położonych w tym regionie w zakresie skutecznych środków zwalczania bezzałogowców oraz amunicji do nich będą wysokie. Jesteśmy gotowi, aby odpowiedzieć na to wyzwanie”.

Dalsza współpraca z Polską

Czechoslovak Group akcentuje również swoją gotowość do rozszerzenia współpracy technologicznej z polskim przemysłem obronnym. W ofercie grupy znajdują się także podwozia i pojazdy Tatra, które mogą znaleźć zastosowanie w różnorodnych aplikacjach. Wojciech Grzonka zapewnia, że CSG jest „w pełni zdeterminowani do rozszerzenia współpracy technologicznej z polskim przemysłem i realizacji kolejnych projektów zakładających transfer technologii”. Podkreśla, że dotychczasowa współpraca z Grupą PGZ (m.in. Dezamet, Mesko, Huta Stalowa Wola) potwierdza wiarygodność i doświadczenie czeskiej firmy jako partnera.