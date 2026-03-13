Polska Grupa Zbrojeniowa umacnia pozycję w Europie. Kluczowe porozumienia zbrojeniowe

W obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej, Polska Grupa Zbrojeniowa pod kierownictwem prezesa Adama Leszkiewicza konsekwentnie realizuje strategię budowy silnych, międzynarodowych sojuszy przemysłowych. Seria spotkań i podpisanych umów to dowód na to, że PGZ staje się kluczowym graczem na europejskiej mapie obronnej, zdolnym do realizacji zaawansowanych, wielodomenowych projektów.

Niemiecki partner strategiczny: Współpraca z Rheinmetall AG

Jednym z filarów nowej strategii jest zacieśnienie współpracy m.in z Rheinmetall AG, jednym z największych koncernów zbrojeniowych w Europie. Prezes PGZ Adam Leszkiewicz oraz pierwszy wiceprezes Arkadiusz Bąk spotkali się w Niemczech z przedstawicielami zarządu Rheinmetall, aby omówić dalsze kroki w ramach strategicznej kooperacji.

Głównym tematem rozmów był rozwój współpracy w obszarze platform lądowych. Porozumienie podpisane jeszcze w październiku 2025 roku zakładało utworzenie spółki joint venture i powołanie Europejskiego Centrum Wozów Wsparcia. Celem jest wspólne opracowanie i produkcja m.in. opancerzonych wozów zabezpieczenia technicznego, wozów inżynieryjnych oraz mostów towarzyszących. Jak podkreślał prezes Leszkiewicz, jest to szansa na zaangażowanie w projekty m.in. Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych w Poznaniu. Rheinmetall, jako firma mająca kluczowy udział w rozwoju czołgu Leopard 2, wnosi do partnerstwa ogromne doświadczenie w zakresie pojazdów gąsienicowych i kołowych.

Polsko-czeskie zacieśnienie więzów: Umowa ramowa z CSG Holding

Kolejnym istotnym punktem jest podpisanie w Warszawie Framework Cooperation Agreement z CSG Holding (Czechoslovak Group). W wydarzeniu, oprócz zarządu PGZ, uczestniczył wiceminister Aktywów Państwowych Konrad Gołota. Umowa ta tworzy fundament pod głębokie partnerstwo przemysłowe, technologiczne i biznesowe.

Partnerstwo z CSG ma charakter wielodomenowy i koncentruje się na kluczowych dla współczesnego pola walki obszarach. Główne kierunki współpracy to:

Wspólne projektowanie i produkcja zaawansowanych napędów do bezzałogowców i pocisków rakietowych.

Znaczne rozszerzenie dotychczasowej kooperacji w produkcji amunicji czołgowej, artyleryjskiej i do wozów bojowych.

Rozwój pojazdów specjalistycznych i ciężkich systemów wsparcia.

Ważnym aspektem umowy jest możliwość wspólnego startowania w programach unijnych, takich jak ASAP (Act in Support of Ammunition Production) i NATO, co może przynieść wymierne korzyści dla całego regionu.

Klucz do Bałtyku: Porozumienie z Saab w ramach programu „Orka”

Równie istotne dla bezpieczeństwa Polski jest porozumienie podpisane w Gdańsku przez wiceprezesa PGZ Marcina Idzika z koncernem Saab. Stanowi ono kluczowy krok w kierunku rozwoju partnerstwa przemysłowego związanego z rządowym programem pozyskania Okrętów Podwodnych pk. „Orka”. Umowa ta jest następstwem decyzji polskiego rządu o wyborze szwedzkiej oferty, która zakłada dostawę trzech nowoczesnych okrętów podwodnych typu A26 Blekinge.

Podpisane porozumienie koncentruje się na budowie krajowych zdolności do serwisowania, napraw i konserwacji przyszłych okrętów podwodnych. Dzięki tej umowie Polska zyska nie tylko nowoczesne jednostki, ale także zaplecze techniczne i kompetencje, które pozwolą na samodzielne utrzymanie kluczowego elementu Marynarki Wojennej. Zakup okrętów w ramach programu „Orka” jest niezbędny, biorąc pod uwagę, że obecnie Polska dysponuje tylko jednym, przestarzałym okrętem ORP „Orzeł”.