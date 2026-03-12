Stany Zjednoczone przenoszą część pocisków THAAD z Korei Południowej na Bliski Wschód w związku z konfliktem z Iranem.

Media południowokoreańskie donoszą o relokacji sześciu wyrzutni, co wywołuje obawy o osłabienie obronności kraju.

Władze w Seulu przyznają, że nie mogą zablokować operacji ze względu na sojusznicze porozumienia.

Relokacja pocisków THAAD: Szczegóły operacji

Agencja Yonhap precyzuje, że sześć mobilnych wyrzutni zostało przemieszczonych z bazy w Seongju do bazy lotniczej Osan. Tam wyładowano z nich pociski, po czym pojazdy wróciły do macierzystej jednostki. „Pociski przechwytujące zostaną prawdopodobnie wkrótce przetransportowane na Bliski Wschód amerykańskimi samolotami” - podała agencja w środę, powołując się na źródła wojskowe.

Szacuje się, że w bazie Osan może znajdować się do 48 takich rakiet. Telewizja SBS sugeruje, że proces relokacji mógł rozpocząć się wcześniej niż przypuszczano. Stacja dotarła do nagrań z monitoringu z 3 marca 2026 roku, na których widać kolumnę sześciu wyrzutni opuszczających bazę w Seongju pod osłoną nocy. „To pierwszy raz, gdy tak duża liczba sprzętu wyjechała jednocześnie” – relacjonowali świadkowie cytowani przez SBS.

Obawy Korei Południowej i stanowisko władz

Doniesienia o przeniesieniu pocisków wywołały w Seulu obawy o osłabienie potencjału obronnego kraju. Dziennik „DongA Ilbo” ostrzegł przed ryzykiem wycofania kluczowego radaru AN/TPY-2, co uczyniłoby system bezużytecznym. Gazeta uspokajała jednak, cytując przedstawiciela rządu: „Nawet jeśli pociski zostaną wywiezione w związku z eskalacją na Bliskim Wschodzie, będzie to tylko część arsenału. Obecnie nie ma planów wycofania radarów ani wyrzutni”.

Prezydent Li Dze Mjung przyznał, że choć Seul zgłasza Waszyngtonowi zastrzeżenia, to w ramach sojuszu „trudno jest całkowicie zablokować relokację wynikającą z potrzeb wojskowych USA”. Dziennik „JoongAng Ilbo” wyjaśnił, że ręce południowokoreańskich władz wiąże porozumienie o „strategicznej elastyczności” (Strategic Flexibility) z 2006 roku. Zgodnie z nim amerykańskie wojska na Półwyspie Koreańskim mogą być relokowane do innych regionów świata, co ogranicza wpływ Seulu na decyzje Pentagonu. Gazeta dodała, że wycofano już także część baterii Patriot.

System THAAD i jego znaczenie

System THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) został rozmieszczony w Korei Południowej w 2017 roku w celu ochrony przed atakami balistycznymi ze strony Pjongjangu. Instalacja systemu wywołała jednak gwałtowny kryzys dyplomatyczny w relacjach Pekin-Seul oraz szeroko zakrojoną chińską kampanię retorsji ekonomicznych. Komunistyczne władze ChRL utrzymywały bowiem, że system ten służy jako amerykańskie narzędzie inwigilacji strategicznej, a nie wyłącznie jako tarcza obronna. Obecna relokacja sprzętu wiąże się z trwającym konfliktem zbrojnym między USA a Iranem, który wymusił na Pentagonie pilne wzmocnienie obrony w regionie Zatoki Perskiej.