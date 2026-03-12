Koniec legendy F-14 Tomcat w Iranie? Zdjęcia satelitarne potwierdzają zniszczenie „perskich kotów”

Piotr Miedziński
Piotr Miedziński
2026-03-12 15:09

Nowe zdjęcia satelitarne potwierdzają, że w wyniku niedawnych izraelskich ataków na 8. Taktyczną Bazę Lotniczą w Isfahanie zniszczonych zostało kilka bezcennych dla Teheranu myśliwców F-14 Tomcat. Analiza obrazów dostarczonych przez komercyjną firmę wywiadowczą pokazuje spalone szczątki maszyn, co może oznaczać symboliczny koniec służby tych legendarnych samolotów, które od lat stanowiły trzon irańskiej obrony powietrznej.

Analiza najnowszych zdjęć satelitarnych, wykonanych 9 marca 2026 roku i porównanych z materiałami z 22 lutego, nie pozostawia złudzeń co do losu części irańskich „perskich kotów”. Obrazy, dostarczone przez amerykańską firmę Vantor, pokazują precyzyjne i dotkliwe straty w 8. Taktycznej Bazie Lotniczej w Isfahanie, która od lat jest głównym centrum operacyjnym dla floty myśliwców F-14.

Na zdjęciach wykonanych po ataku widać całkowicie zniszczony jeden F-14 Tomcat, którego miejsce na płycie postojowej zajął ogromny, wypalony ślad. Widać także uszkodzony co najmniej jeden inny F-14, który stał w pobliżu schronohangarów. Jest także prawdopodobne zniszczony trzeci Tomcat, choć jego szczątki są trudne do jednoznacznej identyfikacji.

Według analizy zdjęć zniszczono co najmniej 10 innych samolotów, zidentyfikowanych jako chińskie myśliwce F-7 (eksportowa wersja Chengdu J-7). Dodatkowo zdjęcia pokazują uszkodzenia infrastruktury bazy, w tym trafienia w dachy trzech wzmocnionych schronów lotniczych. Skala zniszczeń potwierdza, że operacja była starannie zaplanowana i wymierzona w najbardziej wartościowe zasoby irańskich sił powietrznych.

Kluczowym pytaniem pozostaje, ile z zaatakowanych samolotów było w pełni sprawnych bojowo. Szacunki dotyczące liczby operacyjnych irańskich F-14 wahały się w ostatnich latach od zaledwie kilku do nawet 25 maszyn. Już w pewnym stopniu ich flota została zredukowana podczas 12-dniowej wojny z Izraelem w zeszłym roku. Nagrania z nalotu, opublikowane przez Siły Obronne Izraela podczas tego konfliktu, pokazały co najmniej pięć Tomcatów, które zostały zaatakowane. Zdjęcia satelitarne potwierdziły również, że co najmniej dwa z tych myśliwców były wcześniej przez jakiś czas nieużywane.

Nawet jeśli niektóre samoloty mogły latać, ich realna wartość bojowa mogła być ograniczona przez przestarzałą awionikę i brak nowoczesnego uzbrojenia. Przez dziesięciolecia utrzymanie tych maszyn w stanie lotnym było ogromnym wyzwaniem dla Teheranu, odciętego od amerykańskich części zamiennych i wsparcia technicznego. Irańscy inżynierowie, dzięki kanibalizacji innych egzemplarzy i próbom odtwarzania technologii, zdołali utrzymać w powietrzu niewielką część floty. 

Niezależnie od ich faktycznego stanu technicznego, zniszczenie myśliwców F-14 jest dotkliwym ciosem wizerunkowym i strategicznym dla Iranu. Ostatnie ataki mogą ostatecznie przesądzić o losie tych ikonicznych maszyn, definitywnie kończąc ich ponad 50-letnią historię służby na światowym niebie.

Baza w Isfahanie: Serce floty irańskich Tomcatów pod ostrzałem

Siły Obronne Izraela (IDF) oficjalnie potwierdziły przeprowadzenie ataku na lotnisko w Isfahanie 8 marca 2026 roku. W komunikacie poinformowano, że celem były myśliwce F-14 oraz systemy obrony powietrznej, które stanowiły zagrożenie dla izraelskich samolotów. Baza w Isfahanie od dawna uważana jest za strategiczne centrum irańskiego lotnictwa, gdzie stacjonowały elitarne 81., 82. i 83. Eskadry Myśliwców Taktycznych. Atak ten był częścią szerszej kampanii, w ramach której kilka dni wcześniej zbombardowano również kilkanaście innych irańskich samolotów na lotnisku Mehrabad w Teheranie. 

Liczba zniszczonych samolotów rośnie

Nie tylko F-14 są celem izraelsko-amerykańskich ataków. 2 marca katarskie myśliwce F-15 zestrzeliły dwa irańskie myśliwce Su-24 Fencer, próbujące wykonać atak na bazę lotniczą Al Udeid. 4 marca izraelski F-35I Adir zestrzelił również uzbrojony samolot szkolno-treningowy Jak-130 nad Iranem. Inne bazy lotnicze w Iranie, poza Isfahanem, również były celem ataków USA i Izraela. Zdjęcia satelitarne potwierdziły wcześniej utratę jednego samolotu transportowego Ił-76, dwóch samolotów transportowych C-130 i dwóch myśliwców Su-22 Fitter w Szyrazie.

Centralne Dowództwo USA opublikowało nagrania wideo pokazujące ataki na Su-22 w Szyrazie, a także na niektóre z pozostałych irańskich myśliwców F-5 wyprodukowanych w USA na międzynarodowym lotnisku Kasema Soleimaniego w Chuzestanie.

Centralne Dowództwo USA opublikowało także nagranie pokazujące ataki na prawdopodobnie samoloty C-130 Hercules i P-3F Orion - stare maszyny, które Iran kupił od USA przed rewolucją islamską w 1979 roku.

Królewski zakup: Jak F-14 trafił do Iranu

Historia irańskich Tomcatów rozpoczyna się na początku lat 70. XX wieku, w okresie zimnej wojny. Ówczesny władca Iranu, szach Mohammad Reza Pahlawi, dążył do przekształcenia swojego kraju w regionalne mocarstwo. Kluczowym elementem tej strategii była modernizacja sił zbrojnych. Szczególnym zagrożeniem dla irańskiej przestrzeni powietrznej były wówczas regularne, bezkarne loty zwiadowcze radzieckich samolotów MiG-25. W odpowiedzi na to wyzwanie, Iran poszukiwał myśliwca zdolnego do skutecznego przechwytywania intruzów.

W lipcu 1973 roku szach osobiście wziął udział w pokazach w bazie Andrews w USA, gdzie zaprezentowano mu dwa najnowocześniejsze amerykańskie myśliwce: F-15 Eagle i Grumman F-14 Tomcat. Wybór padł na F-14, głównie ze względu na jego radar AN/AWG-9 i pociski dalekiego zasięgu AIM-54 Phoenix, które oferowały niezrównane w tamtym czasie zdolności do zwalczania wielu celów jednocześnie z dużej odległości. W 1974 roku Iran zamówił pierwszą partię 30 maszyn, a rok później kolejnych 50, stając się jedynym zagranicznym użytkownikiem tych zaawansowanych myśliwców. Łącznie do Iranu przed rewolucją islamską w 1979 roku trafiło 79 samolotów F-14A oraz 284 z 714 zamówionych pocisków Phoenix.

Po obaleniu szacha i zerwaniu stosunków z USA, nowo powstała Islamska Republika Iranu stanęła w obliczu ogromnych wyzwań. Flota myśliwców na świecie znalazła się w rękach państwa odciętego od dostaw części zamiennych i wsparcia technicznego producenta. Prawdziwy test dla irańskich Tomcatów nadszedł wraz z wybuchem wojny z Irakiem w 1980 roku.

Mimo początkowych problemów związanych z czystkami wśród wyszkolonego w USA personelu, F-14 szybko udowodniły swoją wartość. Stały się one trzonem irańskiej obrony powietrznej, pełniąc rolę zarówno myśliwców przewagi powietrznej, jak i platform wczesnego ostrzegania. Dzięki radarowi mogły kontrolować ogromne obszary przestrzeni powietrznej, naprowadzając na cele inne, mniej zaawansowane irańskie myśliwce.

Po zakończeniu wojny i utrzymaniu embarga przez USA, głównym wyzwaniem stało się utrzymanie starzejącej się floty w stanie gotowości bojowej. Iran stanął przed zadaniem, które wydawało się niewykonalne – serwisowaniem i remontami zaawansowanych myśliwców bez dostępu do oryginalnych części i dokumentacji technicznej.

W odpowiedzi irański przemysł lotniczy rozwinął imponujące zdolności w zakresie inżynierii odwrotnej. Rozpoczęto lokalną produkcję części zamiennych, a także podjęto próby modernizacji awioniki i systemów uzbrojenia. Najbardziej znanym przykładem tych wysiłków jest rozwój pocisku powietrze-powietrze Fakour-90, będącego nielicencyjną kopią lub modyfikacją amerykańskiego AIM-54 Phoenix. Irańczycy eksperymentowali również z integracją z F-14 innych typów uzbrojenia, w tym adaptacją pocisków ziemia-powietrze HAWK do roli pocisków powietrze-powietrze. Dzięki tym działaniom, przez ponad cztery dekady od rewolucji, Iran zdołał utrzymać w służbie ograniczoną liczbę "Kocurów". Jeszcze w 2025 roku szacowano, że w służbie pozostawało od 20 do 30 sprawnych maszyn, co samo w sobie jest ogromnym osiągnięciem.

F-14 Tomcat - legenda z Top Gun

F-14 Tomcat to amerykański, dwumiejscowy, naddźwiękowy myśliwiec pokładowy o zmiennej geometrii skrzydeł, opracowany przez Grumman Aerospace dla Marynarki Wojennej USA. Wprowadzony do służby w 1974 roku, był jednym z najbardziej zaawansowanych samolotów swojej epoki, zaprojektowanym głównie do obrony floty i przechwytywania celów na dużych odległościach.

Samolot napędzany jest dwoma silnikami Pratt & Whitney TF30 w wczesnych wersjach (F-14A) lub General Electric F110 w modelach F-14B i F-14D, co pozwala osiągnąć prędkość maksymalną około Mach 2,4 (ok. 2485 km/h) oraz pułap ponad 15 000 m. Jego charakterystyczną cechą są skrzydła o zmiennej geometrii, które dostosowują kąt skosu do warunków lotu, poprawiając manewrowość przy niskich prędkościach i efektywność przy wysokich.

F-14 wyposażono w zaawansowany radar AN/AWG-9 (w F-14D APG-71), zdolny do śledzenia wielu celów jednocześnie na odległość do 190 km, co w połączeniu z rakietami AIM-54 Phoenix czyniło go unikalnym w zwalczaniu celów dalekiego zasięgu. Uzbrojenie obejmuje także działko M61 Vulcan 20 mm, rakiety AIM-9 Sidewinder i AIM-7 Sparrow oraz możliwość przenoszenia bomb w wersjach przystosowanych do ataków naziemnych (F-14D). Załoga składa się z pilota i operatora systemów uzbrojenia (RIO). F-14 służył w US Navy do 2006 roku, uczestnicząc w konfliktach takich jak wojna w Zatoce Perskiej. Dzięki swojej wszechstronności i ikonicznemu wyglądowi F-14 pozostaje legendą lotnictwa, znaną m.in. z filmu „Top Gun”.

F-14 Tomcat irańskich sił powietrznych
Galeria zdjęć 10
Płk Karol Budniak | Portal Obronny

Polecany artykuł:

Izrael dokonuje ogromnego ataku na lotniska. Zniszczono F-14, F-5 i AH-1
Portal Obronny SE Google News
IZRAEL
WOJNA
SAMOLOT BOJOWY
IRAN