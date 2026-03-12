Rewolucja w szkoleniu Wojska Polskiego. Strzelanie do dronów staje się standardem

Wprowadzone zmiany w Programach Strzelań z Broni Strzeleckiej (PSBS) stanowią kluczowy element adaptacji Wojska Polskiego do nowych wyzwań. Nowe programy szkoleniowe obejmują ćwiczenia przygotowawcze oraz strzelania, które mają na celu podniesienie skuteczności działań w środowisku, gdzie bezzałogowe statki powietrzne odgrywają coraz większą rolę. Celem jest zapewnienie, że żołnierze będą w stanie efektywnie zwalczać drony, zarówno w teorii, jak i w praktyce. Proces szkolenia został opracowany w sposób kompleksowy, obejmując zarówno szkolenie indywidualne, jak i zespołowe. Szczególny nacisk położono na kształtowanie właściwych nawyków, umiejętności reagowania oraz współdziałania żołnierzy w sytuacjach zagrożenia.

Współczesne wyzwania i adaptacja szkolenia

Podejmowane działania są odpowiedzią na współczesne wyzwania bezpieczeństwa oraz doświadczenia wynikające z obserwacji konfliktów zbrojnych. Jak podkreśla komunikat Sztabu Generalnego WP, celem jest „podnoszenie gotowości bojowej żołnierzy oraz wzmacnianie zdolności Wojska Polskiego do skutecznego reagowania na nowe i ewoluujące zagrożenia”. Wojsko Polskie stawia na ciągłą adaptację systemu szkolenia, aby sprostać dynamicznie zmieniającym się technologiom i taktykom na polu walki. To podejście ma zapewnić Siłom Zbrojnym RP przewagę w obliczu potencjalnych konfliktów.

Edukacja podoficerów: Klucz do efektywnego zwalczania dronów

Zagadnienia związane ze zwalczaniem dronów oraz wykorzystaniem bezzałogowych środków powietrznych zostały również włączone do procesu kształcenia podoficerów. W szkołach podoficerskich, w ramach bazowego kursu dla kandydatów na podoficerów, wprowadzono dedykowaną tematykę. Obejmuje ona zarówno przeciwdziałanie zagrożeniom ze strony dronów, jak i praktyczne aspekty ich zastosowania. Ten zakres jest ściśle powiązany z obowiązującym szkoleniem programowym oraz scenariuszami ćwiczeń i treningów, co gwarantuje, że przyszli dowódcy będą odpowiednio przygotowani do zarządzania operacjami w środowisku, gdzie drony są integralną częścią działań bojowych. To kompleksowe podejście ma zapewnić Wojsku Polskiemu kadrę zdolną do skutecznego reagowania na zagrożenia dronowe na wszystkich szczeblach dowodzenia.

Na podstawie komunikatu prasowego Sztabu Generalnego WP