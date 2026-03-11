Współpraca PGZ i CSG nabiera tempa. Amunicja, drony i bezpieczeństwo

Czechoslovak Group (CSG) i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (PGZ) zawarły porozumienie o współpracy, które ma na celu pogłębienie partnerstwa przemysłowego, technologicznego i biznesowego.

Współpraca obejmie m.in. projektowanie i produkcję silników do bezzałogowców i rakiet, rozwój segmentu amunicyjnego oraz platform lądowych.

Porozumienie otwiera możliwość wspólnego uczestnictwa w programach obronnych UE i NATO, wzmacniając bezpieczeństwo regionu i europejską bazę przemysłową.Strony porozumienia to CSGM a.s., Czechoslovak Group Polska Sp. z o.o. (CSG) oraz Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (PGZ)

Współpraca pomiędzy CSG i PGZ ma dotyczyć przede wszystkim projektowania i produkcji zaawansowanych silników przeznaczonych do zastosowania w systemach bezzałogowych, pociskach rakietowych oraz wybranych platformach lądowych. Jest to kluczowy krok w kierunku uniezależnienia się od zewnętrznych dostawców i budowania własnych, konkurencyjnych technologii. Dodatkowo, memorandum przewiduje znaczne rozszerzenie kooperacji w obszarze amunicji, obejmujące amunicję do wozów bojowych, czołgów podstawowych oraz artylerii lufowej. Chodzi tu o wszystkie kluczowe kalibry, niezbędne zarówno dla współczesnych sił zbrojnych, jak i dla europejskiej zdolności produkcyjnej.

Wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota podkreślił znaczenie tej współpracy, mówiąc:

„Wspieram budowanie takich sojuszy wewnątrz Unii Europejskiej. To niejako dualengine, którego Europa potrzebuje. To jest czas budowania mądrych i odpowiedzialnych aliansów z najbliższymi nam sąsiadami. Nasze przemysły deklarują, że są gotowe do kooperacji a nie do konkurowania. Dobra współpraca naszych resortów obrony oraz przemysłów to gwarancja ze w sposób spójny budujemy stabilność i rozwój regionu”.

Wzmacnianie odporności łańcuchów dostaw i partnerstwa regionalnego

Obie grupy zbrojeniowe planują również intensyfikację współpracy przy rozwoju i produkcji platform lądowych, ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów specjalistycznych i ciężkich mobilnych systemów wsparcia. Celem jest stworzenie wspólnych, konkurencyjnych technologii, które będą mogły być wykorzystywane w projektach krajowych, regionalnych i międzynarodowych. Działania te mają na celu wzmocnienie odporności łańcuchów dostaw w Europie, co jest niezwykle istotne w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej.

Ambasador Republiki Czeskiej w Polsce Břetislav Dančák skomentował:

„Moja misja w Polsce jest poświęcona między innymi współpracy w obszarze bezpieczeństwa. Wierzę, że wchodzimy w nową fazę współpracy, wypełniamy polityczną współpracę materialną treścią w kluczowym sektorze przemysłu obronnego. CSG i PGZ to bardzo dobre podmioty do budowania współpracy”.

Długofalowe korzyści dla bezpieczeństwa Europy Środkowej

Podpisane porozumienie jest postrzegane jako kluczowy krok w kierunku długofalowego, strategicznego partnerstwa, które ma odpowiedzieć na rosnące potrzeby obronne regionu i wzmocnić wspólne możliwości rozwojowe, produkcyjne i eksportowe. Współpraca obejmuje również spółki wchodzące w skład grup kapitałowych CSG i PGZ, co świadczy o kompleksowym podejściu do integracji przemysłowej.

Prezes zarządu PGZ S.A. Adam Leszkiewicz wyraził swoje zadowolenie z dotychczasowej współpracy:

„Bardzo dobra współpraca przy realizacji dotychczasowych projektów w obszarach amunicji artyleryjskiej i platform lądowych powoduje, że postrzegamy CSG jako zaufanego partnera o bardzo wysokiej wiarygodności. Kompetencje badawczo-rozwojowe i produkcyjne spółek należących do CSG są komplementarne względem oferty Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a bliskość geograficzna zakładów w Polsce i Czechach oraz na Słowacji stwarza świetne warunki do wspólnych działań. To tylko część powodów, dla których uważamy, że długoterminowa i wielodomenowa współpraca PGZ i CSG może stać się ważnym czynnikiem wzmacniającym bezpieczeństwo naszych państw oraz Europy Środkowej”.

Wzmacnianie europejskiej bazy przemysłowej i autonomii technologicznej

Rozszerzenie współpracy pomiędzy CSG i PGZ wpisuje się w założenia polityk gospodarczych i zbrojeniowych Czech, Słowacji oraz Polski, a także w długoterminową strategię Unii Europejskiej. Celem jest wzmacnianie europejskiej bazy przemysłowej, budowa niezależnych i odpornych na zakłócenia łańcuchów dostaw, a także zwiększenie samodzielności i autonomii Europy w zakresie technologii zbrojeniowych i podwójnego zastosowania. Wzmocnienie interoperacyjności sił zbrojnych jest kolejnym kluczowym aspektem.

Wojciech Grzonka, prezes zarządu Czechoslovak Group Polska Sp. z o.o. i wiceprezes ds. sprzedaży w grupie CSG, podkreślił:

„Połączenie kompetencji technologicznych firm należących do CSG i PGZ stwarza ogromne możliwości i może stać się źródłem długoterminowego wzrostu firm należących do obu grup. Jesteśmy zainteresowani tym, aby zbudować długoterminowe partnerstwo zwiększające bezpieczeństwo Unii Europejskiej i NATO. Dzięki strategicznej współpracy z PGZ będziemy w stanie spełnić wszystkie wymagania polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, a także wpisać się w politykę gospodarczą polskiego rządu, zakładającą lokalizację produkcji w Polsce i trwałe wzmocnienie bazy gospodarczej kraju”.

Perspektywy współpracy w ramach programów UE i NATO

Ważnym elementem porozumienia jest możliwość nawiązania przez CSG i PGZ strategicznej współpracy przy realizacji międzynarodowych projektów obronnych, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa w regionie. Dotyczy to przede wszystkim programów uruchamianych przez Unię Europejską (np. ASAP, SAFE) oraz NATO. Kooperacja ta będzie uwzględniać pełny zakres kompetencji przemysłowych spółek należących do obu grup kapitałowych.

Porozumienie otwiera drogę do rozszerzenia dotychczasowej współpracy, która obejmowała już projekty dotyczące produkcji amunicji oraz opancerzonych pojazdów taktycznych. Ponadto, w lutym bieżącego roku CSG i PGZ nawiązały współpracę dotyczącą integracji polskiego Systemu Minowania Narzutowego z podwoziami Tatra oraz wspólnego oferowania tego rozwiązania na rynkach eksportowych. Ta historia dotychczasowych sukcesów stanowi solidną podstawę dla dalszego, pogłębionego partnerstwa.

Na postawie komunikatu prasowego PGZ