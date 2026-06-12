Polskie F-35 Husarz zaskakują unikalnym, szarym oznakowaniem. Nie noszą tradycyjnych biało-czerwonych szachownic.

To kluczowy wymóg technologii stealth; specjalne powłoki gwarantujące niewykrywalność samolotu uniemożliwiają użycie tradycyjnych, kontrastowych barw.

Sprawdź, jak bezprecedensowa nowelizacja polskiego prawa umożliwiła ten strategiczny krok i dlaczego jest on kluczowy dla skuteczności naszych myśliwców.

Samolot bojowy, to nie używany Volkswagen w gazie - nie można go przemalować tak po prostu. Nie pozwala na to nie tylko polskie prawo. Rygorystycznie określa, co jest, a co nie jest legalnym oznaczeniem Sił Powietrznych Rzeczpospolitej Polskiej.Ale równie ważne są kwestie technologiczne. Malowanie samolotu to proces wpływający na wiele parametrów – od masy po własności aerodynamiczne i widoczność lub niewidoczność maszyny w powietrzu. W przypadku samolotu 5. generacji, komplikacje wchodzą na zupełnie nowy poziom.

Kwestie techniczne: stealth i tajne powłoki

Współczesny samolot bojowy to nie używany samochód, który można pokryć dowolnym lakierem w warunkach garażowych. W przypadku F-35 wyzwanie technologiczne wkracza na poziom inżynierii molekularnej XXI wieku. Maszyny te schodzą z linii produkcyjnej koncernu Lockheed Martin pokryte jednolitą, ściśle określoną strukturą barwną. Wykończenie określane jako „szary na szarym” nie jest zabiegiem estetycznym, lecz ważnym elementem technologii stealth (niskiej wykrywalności). Farba jest tu niemal równie istotna co unikalny kształt.

Współczesne powłoki malarskie samolotów piątej generacji składają się ze specjalnych materiałów absorbujących promieniowanie radarowe (ang. RAM – Radar Absorbent Material). Ich dokładny skład i charakterystyka fizyczna są jedną z najpilniej strzeżonych tajemnic Pentagonu i producenta F-35, koncernu Lockheed Martin.

Wiemy, że struktura farby na F-35 odpowiada za pochłanianie, tłumienie lub odpowiednie rozpraszanie fal emitowanych przez radary przeciwnika, co istotnie zmniejsza sygnaturę radarową maszyny. Co więcej, matowa powłoka w odcieniach szarości optymalizuje parametry samolotu w zakresie obniżania widzialności w podczerwieni oraz utrudnia wykrycie wizualne. Mówiąc krótko – dzięki niej F-35 jest „jeszcze bardziej niewidzialny”, zarówno dla radarów, jak i innych metod wykrywania.

Zastosowanie tradycyjnych, kontrastowych farb – jaskrawej bieli i intensywnej czerwieni – zniszczyłoby jednolitą strukturę pochłaniającą fale. Każde odstępstwo od rygorystycznych norm grubości i składu chemicznego powłoki nakładanej przez producenta mogłoby stworzyć na kadłubie tzw. „hot spot”, czyli punkt anomalii odbijający fale radarowe, co w warunkach bojowych demaskowałoby samolot z większej odległości.

Żaden dowódca wojskowy ani pilot nie zgodziłby się na taką degradację kluczowego atutu maszyny wartej blisko 90 milionów dolarów. Dlatego wszyscy globalni użytkownicy F-35, w tym Polska, zostali zobligowani do wdrożenia oznaczeń o niskiej widzialności (tzw. low-visibility). Nawet w krajach takich jak Dania, gdzie wywalczono odcień zbliżony do narodowej czerwieni, barwnik musiał zostać chemicznie i technologicznie zintegrowany ze specjalną bazą absorbującą RAM. Był to problem niełatwy i bardzo kosztowny.

Wymagania prawne: Ustawa silniejsza niż technologia

Wprowadzenie szarych oznaczeń na polskich samolotach wojskowych oznaczało kolizję wymogów technicznych i prawnych. Wygląd i kolorystyka lotniczej szachownicy były szczegółowo regulowane przez sztywne zapisy Ustawy z dnia 19 lutego 1993 roku o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Autor: MON/ Materiały prasowe Szar-szara szachownica na polskim F-35 Husarz wymagała zmiany prawa

Artykuł 22 tego aktu prawnego nie pozostawiał pola do interpretacji: „Znakiem wojskowych statków powietrznych jest biało-czerwona szachownica lotnicza o barwach Rzeczypospolitej Polskiej...”. Sformułowanie to jednoznacznie penalizowało jakiekolwiek próby stosowania alternatywnych wariantów kolorystycznych jako oficjalnego znaku przynależności państwowej. Powstawał paradoks: prawo nakazywało malować biało-czerwony znak, a specyfikacja techniczna i bezpieczeństwo pilotów F-35 na to nie pozwalały. Przez lata problem ten obchodzono półśrodkami – np. na śmigłowcach S-70i Black Hawk Wojsk Specjalnych, które też nie powinny zbytnio wyróżniać się kolorystycznie, malowano kuriozalnie małe biało-czerwone szachownice, które... znikają pod odsuniętymi drzwiami przedziału desantowe.

Impulsem do ostatecznego uregulowania tej kwestii stał się postępujący harmonogram dostaw F-35A Husarz. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało nowelizację ustawy, którą pod koniec lutego 2025 roku przyjął Sejm, a w marcu podpisał Prezydent RP Andrzej Duda. Nowe przepisy oficjalnie wprowadziły do katalogu znaków Sił Zbrojnych RP szachownicę lotniczą o niskiej widzialności – malowaną w odcieniach szarości.

Co nieco zabawne, życie wyprzedziło prawo. W sierpniu 2024 roku, ponad pół roku przed przyjęciem ustawy, miał miejsce „roll-out”, czyli oficjalna prezentacja pierwszego polskiego samolotu F-35 o numerze fabrycznym AZ-01, który opuścił zakład montażowy Lokcheed Martin w Fort Worth w Teksasie.

Widziałem tą maszynę na własne oczy i opisałem to historyczne zdarzenie, więc również nasi czytelnicy mogli zobaczyć namalowane na tej maszynie szaro-szare szachownice i numer taktyczny „3501”. Było to możliwe, ponieważ samolot ten oficjalnie nie należał wówczas do Sił Powietrznych RP. Dopiero dziś, 12 czerwca 2026 roku, pierwsze maszyny F-35A Husarz zostaną oficjalnie przyjęte na uzbrojenie. Wyprodukowano już 12 z 32 zamówionych przez Polskę samolotów i wszystkie noszą unikalne, „trudno wykrywalne” szachownice. Dzięki tej synchronizacji techniki z prawem, polskie myśliwce najnowszej generacji zyskują pełną synergię kamuflażu na współczesnym, wielodomenowym polu walki.