Pod koniec maja bieżącego roku do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku przybyły trzy pierwsze egzemplarze samolotów wielozadaniowych F-35. Są to maszyny piątej generacji, uznawane za jedne z najbardziej zaawansowanych na świecie, produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin. Polska zawarła kontrakt na zakup łącznie 32 takich maszyn na początku 2020 roku, a cała transakcja opiewała na kwotę 4,6 miliarda dolarów, co czyni ją drugą co do wielkości w historii polskiego zbrojenia. Zakończenie wszystkich dostaw planowane jest na 2029 rok.

"Powitanie z Polską": Trasa przelotu myśliwców F-35

Akcja „Powitanie z Polską”, zapowiedziana przez wiceszefa MON Cezarego Tomczyka w rozmowie z TVN24, ma być formą podziękowania dla polskich podatników, którzy zgodzili się na przeznaczenie tak dużych środków na obronność kraju. Tomczyk podkreślił, że Polacy, niezależnie od poglądów politycznych, chcą dozbrajać armię, co ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa.

"Polacy muszą wiedzieć, na co ich pieniądze są przeznaczane. F-35 to jest zmiana fundamentalna" – dodał.

Trasa przelotu zaplanowana na 12 czerwca jest imponująca. Polskie samoloty F-35 wystartują z Łasku, a następnie skierują się nad Kraków, gdzie przelecą nad Wawelem. Kolejnym punktem na mapie będzie Gdańsk, gdzie myśliwce pojawią się nad Westerplatte. Ostatnim etapem „rajdu” będzie przelot nad Warszawą, wzdłuż Wisły, po czym maszyny wrócą do bazy w Łasku. Cezary Tomczyk zapewnił, że samoloty zniżą się nad miastami, aby mieszkańcy mogli dokładnie zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt polskiego lotnictwa.

F-35 "Husarz": Klucz do nowoczesnej obronności

Przybycie pierwszych F-35 do Polski zostało wysoko ocenione przez wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Podczas konferencji po przylocie myśliwców, Kosiniak-Kamysz stwierdził, że ten moment zmienia zdolności operacyjne całego wojska. Podkreślił również, że obecność tych maszyn jest symbolem współpracy transatlantyckiej, w której Polska odgrywa rolę absolutnego lidera. Samoloty wielozadaniowe F-35 stają się obecnie jednymi z najczęściej wykorzystywanych maszyn bojowych w NATO, co świadczy o ich strategicznym znaczeniu. W polskiej służbie maszyny te będą znane pod nazwą „Husarz”.

Harmonogram dostaw i szkolenia pilotów

Zgodnie z informacjami Sztabu Generalnego WP, produkcja pierwszej maszyny zakończyła się w listopadzie 2024 roku. Do końca bieżącego roku planowane jest dostarczenie do Polski 14 egzemplarzy F-35, a kolejnych 12 maszyn ma trafić do kraju do końca 2027 roku. Łącznie Polska otrzyma 32 samoloty wielozadaniowe. Warto zaznaczyć, że Polskie Siły Powietrzne otrzymały już osiem F-35, jednak do tej pory pozostawały one w bazach w Stanach Zjednoczonych. Tam polscy piloci, instruktorzy i technicy przechodzili intensywne szkolenia, aby w pełni opanować obsługę i możliwości tych zaawansowanych technologicznie maszyn. Kolejne zbudowane samoloty mają już trafiać bezpośrednio na terytorium Polski. Całość dostaw 32 maszyn ma zakończyć się w 2029 roku.

Zakup F-35 dla Sił Powietrznych RP

Decyzja o zakupie 32 samolotów F-35A została formalnie przypieczętowana umową ze stycznia 2020 roku o wartości 4,6 mld dolarów. Program o kryptonimie Harpia jest odpowiedzią na konieczność zastąpienia wysłużonych, postsowieckich samolotów Su-22 i MiG-29. Zakupione przez Polskę maszyny w najnowszej konfiguracji TR-3 (Technology Refresh 3) stanowią skok generacyjny dla Sił Powietrznych i znacząco wzmacniają pozycję Polski w strukturach NATO. Zgodnie z podpisaną w 2020 r. umową Polska ma otrzymać 32 myśliwce z pakietem szkoleniowym oraz zapasowymi silnikami. Cena jednego samolotu wynosiła wtedy ok. 87 mln dol. Docelowo F-35 razem z myśliwcami F-16 będą stanowiły trzon polskiego lotnictwa bojowego.

F-35 jako nowoczesne myśliwce piątej generacji znacząco poszerzą zdolności polskiego lotnictwa. Są one m.in. zbudowane w technologii stealth, utrudniającej ich wykrycie przez radary przeciwnika; wyposażone są także w szereg sensorów, zbierających dane z otoczenia i przekazujących je pilotowi oraz innym jednostkom na morzu czy na ziemi, np. z systemami przeciwlotniczymi Patriot.

Mogą także przenosić szeroką gamę uzbrojenia, w tym pociski dalekiego zasięgu AGM-158 JASSM, umożliwiające atakowanie celów przeciwnika na dystansie kilkuset kilometrów. Zgodę na zakup 821 tego typu pocisków Polska otrzymała od USA w marcu.

F-35 to produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin wielozadaniowe samoloty V generacji, które obecnie wykorzystywane są i zamawiane przez szereg państw NATO, a także np. Izrael, Koreę Południową, Szwajcarię czy Singapur; produkowane są od 2006 r., powoli stając się kluczowym samolotem bojowym Sojuszu Północnoatlantyckiego - w Europie trafiają m.in. do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Finlandii, Norwegii, Holandii, Belgii, Włoch, Danii czy Czech.

Pierwsze samoloty F-35A Husarz są już w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w #Łask. Ich przylot to kamień milowy modernizacji #WojskoPolskie 🇵🇱 i najważniejszy etap wdrażania maszyn V generacji do Sił Powietrznych. #Husarz przenosi nasze zdolności obronne i interoperacyjność z… pic.twitter.com/GswDHzDnrS— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) June 8, 2026