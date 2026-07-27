Izrael zatwierdza Międzynarodowe Siły Stabilizacyjne w Strefie Gazy. Kto może do nich dołączyć?

Izrael zatwierdził rozmieszczenie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Strefie Gazy, co jest elementem planu pokojowego USA.

Siły te otrzymają immunitet, lecz ich operacje będą ściśle koordynowane z izraelskim wojskiem, a ich skład podlega surowym kryteriom wyboru państw.

Dlaczego Indonezja, mimo deklaracji, nie może dołączyć do misji i które kraje spełniają wymagania Izraela?

Według portalu Times of Israel, który powołuje się na wysokiego rangą izraelskiego urzędnika, gabinet bezpieczeństwa zatwierdził wspomniane środki prawne w niedzielę - 26 lipca - wieczorem. Międzynarodowe Siły Stabilizacyjne będą działać w obszarach pozostających poza kontrolą Sił Obronnych Izraela, w „pełnej koordynacji z Siłami Obronnymi Izraela” (IDF). Jest to warunek kluczowy dla strony izraelskiej, mający zapewnić spójność działań w regionie.

Warunki działania i immunitet dla Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych

Przyznanie immunitetu na mocy izraelskiej ustawy o organizacjach międzynarodowych jest istotnym elementem ułatwiającym funkcjonowanie ISF. Zapewnia to ochronę prawną personelowi międzynarodowemu, co jest standardową praktyką w misjach stabilizacyjnych. Niemniej jednak, jak podkreślił cytowany urzędnik, wjazd jakiegokolwiek personelu ISF będzie nadal podlegał specjalnej zgodzie premiera Benjamina Netanjahu, ministra obrony Israela Kaca oraz ministra spraw zagranicznych Gideona Saara. Jak zauważył Times of Israel, ten wymóg „najwyraźniej wskazuje, że decyzja ta nie upoważnia do natychmiastowego rozmieszczenia sił”, co sugeruje, że proces faktycznego rozmieszczenia sił będzie rozłożony w czasie i zależny od dalszych ustaleń politycznych.

Kluczowe zastrzeżenia Izraela i przyszłość Strefy Gazy

Izrael jasno określił swoje stanowisko w kwestii obecności wojskowej w regionie. Urzędnik zaznaczył, że „Izrael podtrzymuje stanowisko, że IDF będą nadal utrzymywać żółtą linię (do której siły wycofały się w październiku 2025 roku) i nie dojdzie do żadnego (dalszego) wycofania, dopóki Hamas nie zostanie całkowicie rozbrojony, a Strefa Gazy w pełni zdemilitaryzowana”. To twarde stanowisko wskazuje na priorytety bezpieczeństwa Izraela i stawia wysokie wymagania dla przyszłej stabilizacji Strefy Gazy.

Ponadto gabinet bezpieczeństwa postanowił, że Izrael sam określi, które kraje będą mogły oddelegować personel do tych sił. „Kwalifikować się będą wyłącznie kraje, z którymi Izrael zawarł porozumienie pokojowe i które nie działają przeciwko Państwu Izrael ani jego przedstawicielom na forach międzynarodowych” – powiedział urzędnik. Ten warunek ma na celu zapewnienie, że w skład ISF wejdą jedynie państwa przyjazne Izraelowi, które nie będą podważać jego interesów na arenie międzynarodowej.

Skład Sił Stabilizacyjnych: Kto może dołączyć i przypadek Indonezji

Powyższe kryterium ma bezpośrednie konsekwencje dla potencjalnych uczestników misji. Times of Israel zauważył, że warunek ten „wydaje się wykluczać Indonezję”, która początkowo zobowiązała się do wysłania około 8 tys. żołnierzy w ramach tych sił. Indonezja nie utrzymuje formalnych stosunków dyplomatycznych z Izraelem, co automatycznie dyskwalifikuje ją z udziału. Dodatkowo, w ostatnich miesiącach Indonezja wycofała się z tej obietnicy z powodu sprzeciwu społecznego w kraju oraz wątpliwości co do postępów w realizacji planu dotyczącego Strefy Gazy.

Obecnie, „Na tym etapie oczekuje się, że siły będą składały się z około 200 żołnierzy z przyjaznych krajów, takich jak Uganda i Maroko” – podsumował izraelski urzędnik. Wskazuje to na znacznie mniejszy, początkowy kontyngent ISF, składający się z państw, które spełniają izraelskie kryteria współpracy i nie posiadają historycznych czy politycznych obciążeń w relacjach z Izraelem.