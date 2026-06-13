W dniach 23–24 czerwca 2026 r. odbędzie się II edycja „Marszu Legionisty”, przedsięwzięcia szkoleniowego organizowanego z udziałem żołnierzy oddziałów i pododdziałów 1. Dywizji Piechoty Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Podczas dwudniowego marszu na trasie wiodącej z Radzymina do Sulejówka, liczącej około 20 kilometrów, uczestnicy zmierzą się z szeregiem wymagających konkurencji sprawdzających zarówno przygotowanie fizyczne, jak i umiejętności wojskowe. W realizacji zadań niezbędna będzie wiedza i praktyka z zakresu terenoznawstwa, survivalu oraz łączności. Program obejmuje m.in. bytowanie i nocleg w terenie, składanie i rozkładanie broni, ewakuację rannych z pola walki oraz pokonanie przeprawy wodnej.

Sprawdzian wytrzymałości i umiejętności

„Marsz Legionisty” stanowi kompleksowy sprawdzian wyszkolenia żołnierzy, pozwalający ocenić ich przygotowanie do działania w wymagających warunkach. Przedsięwzięcie sprzyja również kształtowaniu odporności psychofizycznej, rozwijaniu umiejętności współpracy oraz promowaniu zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.

Wydarzenie ma także wymiar historyczny i wychowawczy. Nawiązując do tradycji legionowych, służy upowszechnianiu i krzewieniu wartości dziedziczonych przez 1. Dywizję Piechoty Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. „Marsz Legionisty” jest symbolem wytrwałości, determinacji i poświęcenia, jakie towarzyszyły żołnierzom Legionów w walce o niepodległość Polski, a zarazem wyrazem pamięci i szacunku dla ich dokonań.

Na podstawie informacji prasowej 1. Dywizji Piechoty Legionów