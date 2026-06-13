Debaty o sprzęcie często pomijają klucz: zdolność żołnierza do słyszenia. Uszkodzenia słuchu to najczęstszy problem w wojskach NATO.

Ekstremalny hałas (do 185 dB) trwale uszkadza słuch, drastycznie obniżając zdolność bojową i jakość życia weteranów.

Odkryj, jak nowoczesne systemy ochrony słuchu stają się strategicznym narzędziem przewagi operacyjnej i kluczem do efektywności działań.

Czego armie NATO nauczyły się o ochronie słuchu?

Tymczasem uszkodzenia słuchu należą do najczęstszych problemów zdrowotnych związanych ze służbą wojskową w państwach NATO. To uraz szczególny. Nie pozostawia widocznych blizn, nie wymaga opatrunków, często rozwija się stopniowo przez lata. Mimo to może zakończyć karierę wojskową, ograniczyć możliwości zawodowe po odejściu ze służby i znacząco obniżyć jakość życia. Co więcej, wpływa nie tylko na zdrowie pojedynczego żołnierza, ale również na zdolności operacyjne całych jednostek.

Niewidoczne konsekwencje współczesnego pola walki

Żołnierz jest regularnie narażony na impulsowe poziomy hałasu przekraczające 135 dB, które uznawane są za maksymalną chwilową wartość dopuszczalną. Podczas strzelania z broni strzeleckiej, użycia materiałów wybuchowych, granatów, artylerii czy przebywania w pobliżu statków powietrznych osiągających nawet 185 dB. Te wartości uznawane są za próg natychmiastowego uszkodzenia słuchu i często powodować mogą krótkotrwałe ubytki, szumy uszne czy nawet zaburzenia równowagi i widzenia, a w dłuższym okresie trwałe uszkodzenie słuchu.

Autor: Paulina Ptaszyńska/ Materiały prasowe

Według danych publikowanych przez organizacje wspierające weteranów w Wielkiej Brytanii oraz badaczy King’s College London, weterani poniżej 75 roku życia są ponad dwukrotnie bardziej narażeni na problemy ze słuchem niż osoby, które nie pełniły służby wojskowej. Szacuje się, że około 300 tysięcy brytyjskich weteranów żyje z trwałymi problemami słuchowymi. Jeszcze bardziej niepokojące są dane dotyczące szumów usznych (tinnitus). Problem ten dotyka około 30% weteranów i pozostaje jedną z najczęściej zgłaszanych konsekwencji służby.

W Stanach Zjednoczonych utrata słuchu i tinnitus od wielu lat znajdują się wśród najczęściej zgłaszanych schorzeń związanych ze służbą wojskową i należą do głównych przyczyn wypłacania świadczeń dla weteranów. Choć szczegółowe dane dotyczące Wojska Polskiego są ograniczone, nie ma powodów przypuszczać, że polscy żołnierze są mniej narażeni niż ich koledzy z armii sojuszniczych. Fala uderzeniowa, huk wystrzału czy hałas generowany przez sprzęt wojskowy oddziałują na organizm człowieka niezależnie od kraju, w którym pełni służbę.

To nie tylko słuch. To zdolność bojowa

W powszechnej świadomości uszkodzenie słuchu kojarzy się przede wszystkim z problemem zdrowotnym. W rzeczywistości jego konsekwencje zaczynają sięznacznie wcześniej. Hałas wpływa bezpośrednio na:

świadomość sytuacyjną,

rozpoznawanie kierunku zagrożenia,

rozumienie komend,

komunikację w zespole,

czas reakcji,

szybkość podejmowania decyzji.

Dla dowódcy drużyny może oznaczać błędną ocenę sytuacji. Dla operatora pojazdu – opóźnioną reakcję. Dla żołnierza działającego w zespole – utratę części informacji niezbędnych do wykonania zadania. Coraz częściej eksperci zwracają uwagę również na zaburzenia przetwarzania słuchowego (Auditory Processing Disorder – APD). W takim przypadku żołnierz słyszy dźwięk, ale jego mózg ma trudności z właściwą interpretacją informacji. W praktyce może oznaczać problem z odróżnieniem komendy od hałasu tła lub trudność w określeniu kierunku, z którego dochodzi zagrożenie. Na współczesnym polu walki jest to nie tylko problem medyczny. To problem operacyjny.

Każdy wyszkolony żołnierz jest strategicznym zasobem

W dyskusjach o obronności często skupiamy się na sprzęcie. Tymczasem najcenniejszym elementem każdego systemu walki pozostaje człowiek. Wyszkolenie specjalisty obsługującego zaawansowane systemy uzbrojenia, pojazdy bojowe, środki rozpoznania czy systemy łączności wymaga lat szkolenia oraz znaczących nakładów finansowych. Każdy doświadczony żołnierz stanowi inwestycję państwa wartą setki tysięcy, a nierzadko miliony złotych.

Jeżeli wskutek wieloletniej ekspozycji na hałas żołnierz traci zdolność do wykonywania określonych obowiązków lub musi wcześniej zakończyć służbę, armia traci nie tylko specjalistę. Traci również doświadczenie, kompetencje i środki zainwestowane w jego wyszkolenie. W tym kontekście ochrona słuchu nie jest wyłącznie elementem profilaktyki zdrowotnej. Jest inwestycją w utrzymanie gotowości bojowej i zdolności operacyjnych sił zbrojnych.

Cena płacona po zdjęciu munduru

Dla wielu żołnierzy największe konsekwencje pojawiają się dopiero po zakończeniu służby. Problemy ze słuchem wpływają na relacje rodzinne, funkcjonowanie społeczne, możliwość wykonywania wielu zawodów, zdrowie psychiczne i ogólny komfort codziennego życia. Weterani cierpiący na trwały ubytek słuchu częściej zgłaszają izolację społeczną, problemy komunikacyjne oraz objawy depresji i zaburzeń lękowych.

Wielu z nich podkreśla, że największym problemem nie jest sam niedosłuch, lecz niemożność normalnego funkcjonowania w codziennych sytuacjach – podczas rozmowy z rodziną, spotkań towarzyskich czy pracy zawodowej. To cena, której nie należy traktować jako nieuniknionego kosztu służby.

Komunikacja, słyszenie i świadomość sytuacyjna jako komponent przewagi operacyjnej

Współczesne ochronniki słuchu nie są już jedynie pasywnym środkiem ochrony indywidualnej. Już w 1950 roku Tore Palmaer opracował ochronniki słuchu z komunikacją dla szwedzkich sił powietrznych tworząc markę Peltor. Takie rozwiązania Coraz częściej stają się integralnym elementem systemu świadomości sytuacyjnej i i łączności. Aktualnym przykładem takiego podejścia są aktywne ochronniki słuchu serii 3M™ PELTOR™ ComTac™ – jedno z najbardziej zaawansowanych rozwiązań dostępnych obecnie dla użytkowników wojskowych.

Ich zadaniem nie jest wyłącznie tłumienie hałasu w tym impulsowego. Równie istotne jest wspieranie użytkownika w odbiorze informacji z otoczenia i zapewnienie niezawodnej komunikacji na polu walki. Do najważniejszych możliwości tego typu systemów należą:

ochrona przed hałasem impulsowym,

zachowanie świadomości sytuacyjnej,

naturalniejsze odwzorowanie kierunku dźwięku,

integracja z systemami łączności,

możliwość komunikacji na krótkich dystansach bez użycia radiostacji,

ograniczenie zmęczenia podczas wielogodzinnej pracy,

zwiększenie komfortu użytkowania pod hełmem.

Nowoczesne rozwiązania, takie jak ComTac™, pokazują kierunek rozwoju wyposażenia indywidualnego żołnierza. Ochrona słuchu z połączona z rozwiązaniami komunikacyjnymi wspierająca świadomość sytuacyjną przestaje być wyłącznie środkiem zabezpieczającym przed urazem. Staje się narzędziem wspierającym skuteczność działania na współczesnym polu walki.

Najpierw człowiek, potem sprzęt

W czasach intensywnej modernizacji sił zbrojnych łatwo skupić uwagę na platformach bojowych i systemach uzbrojenia. Są widowiskowe, kosztowne i łatwe do pokazania w statystykach. Jednak nawet najnowocześniejszy czołg, śmigłowiec czy system rakietowy pozostaje bezużyteczny, jeśli człowiek odpowiedzialny za jego obsługę nie słyszy rozkazów, ma ograniczoną świadomość sytuacyjną lub cierpi z powodu skutków nadmiernej wieloletniej ekspozycji na hałas.

Budowanie zdolności obronnych państwa nie kończy się na zakupie ciężkiego sprzętu. Obejmuje również inwestowanie w wyposażenie indywidualne, które pozwala żołnierzowi skutecznie wykonywać powierzone zadania przez całą służbę i zachować zdrowie po jej zakończeniu. Bo ostatecznie to nie sprzęt wygrywa wojny. Wygrywają je ludzie, którzy potrafią go skutecznie wykorzystać. A zdolność słyszenia, komunikowania się i podejmowania decyzji pod presją jest jedną z najważniejszych kompetencji współczesnego żołnierza.