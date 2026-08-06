Od obronności po technologie kosmiczne. Tunel T-3 ma być jednym z filarów nowej infrastruktury badawczej

Zmiany wprowadzające nową jakość

Modernizacja tunelu T-3 objęła niemal cały obiekt poza betonową konstrukcją. Zmieniono okładziny, przestrzeń pomiarową, organizację stanowisk i systemy badawcze, zastępując je najnowszymi rozwiązaniami dostępnymi na świecie. W ten sposób powstał „unikalny warsztat do pomiarów aerodynamicznych”, który może przekroczyć dotychczasowe możliwości znanych technologii pomiarowych.

Prof. Cezary Szczepański, Dyrektor Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa pytany o wprowadzone zmiany mówił: „Łatwiej jest powiedzieć, co nie zostało zmienione. Nie została zmieniona struktura betonowa, która była na początku. Wszystko pozostałe tak naprawdę zostało zmienione, czyli okładziny powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej, ale przede wszystkim przestrzeń pomiarowa, organizacja przestrzeni pomiarowej, wszystkie urządzenia i metody pomiarowe które zostały zastąpione najnowszymi, jakie są dostępne na świecie i powiedziałbym, że one zostały w taki sposób skomponowane, że stworzyły unikalne urządzenie pomiarowe, unikalny warsztat do pomiarów aerodynamicznych na świecie”.

Tunel, który ma służyć nie tylko lotnictwu

Nowy T-3 ma obsługiwać szerokie spektrum badań: od obiektów lotniczych, przez elementy rakiet i systemów kosmicznych, po technologie dla sektora obronnego i energetycznego. Infrastruktura będzie wspierać zarówno projekty finansowane przez Europejską Agencję Kosmiczną, jak i przedsięwzięcia związane z Europejskim Funduszem Obronnym. W praktyce oznacza to, że w Warszawie będzie można testować rozwiązania, które dotąd często wymagały wyjazdów do zagranicznych ośrodków. Dodatkowo nowy tunel ma skrócić czas realizacji badań i umożliwić prowadzenie eksperymentów w Polsce, również dla klientów międzynarodowych.

„To jest innowacyjna rzecz, bo modernizacja tego tunelu spowodowała, że tak naprawdę polscy naukowcy, nie będą musieli wyjeżdżać za granicę, żeby prowadzić szeroko rozumiane badania i prowadzić swoje eksperymenty, a cała Europa, cały świat również będą mogli przyjeżdżać i badania prowadzić u nas. Nowa infrastruktura badawcza to jest to, na co stawia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czyli połączenie nauki z biznesem. Technologie, które tutaj powstaną, będą dostępne dla Polski gospodarki, dla polskiego przemysłu, dla sektora obronnego, sektora kosmicznego, ale również szeroko rozumianego sektora lotniczego” - podkreślił dr Marcin Kulasek, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

„Ta inwestycja jest kolejnym przykładem na to, że Sieć Badawcza Łukasiewicz zmienia swój portfel projektów w kierunku sektora obronnego, w kierunku bezpieczeństwa państwa i technologii podwójnego zastosowania. My w ciągu ostatnich trzech lat przeszliśmy od 12,5% w roku 2023 projektów badawczych na rzecz obronności i bezpieczeństwa do 70%, blisko 70% w roku 2026 i ten tunel jest kolejnym elementem tej strategii. Oddajemy dziś inwestycję, z której będą mogły korzystać przedsiębiorstwa branży zbrojeniowej, ale także polskie przedsiębiorstwa operujące w obszarze technologii kosmicznych. Także firmy międzynarodowe” - przekazał z kolei dr Huber Cichocki, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

100-lecie Instytutu Lotnictwa i nowy etap rozwoju

Uruchomienie tunelu zbiegło się ze stuleciem Instytutu Lotnictwa, który powstał 1 sierpnia 1926 roku. Warto przypomnieć, że Instytut od początku był związany z bezpieczeństwem państwa i certyfikacją samolotów dla polskich sił powietrznych, a później uczestniczył w rozwoju kolejnych generacji polskich konstrukcji lotniczych.

„Kiedy Instytut Lotnictwa został powołany do życia 1 sierpnia 1926 roku, jego zadaniem było certyfikowanie samolotów sprowadzanych dla polskich sił powietrznych. Z czasem Instytut zaangażował się również w konstruowanie samolotów — to historia jeszcze sprzed II wojny światowej. Po II wojnie światowej prowadziliśmy badania i uczestniczyliśmy w opracowywaniu zarówno śmigłowców, jak i samolotów. Do najbardziej znanych konstrukcji należą wojskowe samoloty szkolno-treningowe TS-11 Iskra, które jeszcze do niedawna były eksploatowane w polskich siłach powietrznych. Instytut uczestniczył także w pracach nad samolotami cywilnymi produkowanymi w zakładach na Okęciu oraz w Mielcu. Weryfikowano tutaj również elementy śmigłowców produkowanych przez zakłady w Świdniku. Można więc powiedzieć, że niemal wszystko, co powstawało w Polsce w dziedzinie lotnictwa, miało w naszym Instytucie albo swój początek, albo przynajmniej jeden z ważnych etapów rozwoju” - przypomniał prof. Cezary Szczepański.