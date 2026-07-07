Emitel i Łukasiewicz–ILOT łączą siły. Polska przyspiesza rozwój infrastruktury dronowej

Polska znacząco przyspiesza rozwój infrastruktury dronowej, łącząc potencjał technologiczny Emitela z naukową ekspertyzą Sieci Badawczej Łukasiewicz–ILOT.

Współpraca ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa operacji bezzałogowych statków powietrznych, zaawansowany monitoring przestrzeni oraz kształtowanie kluczowych regulacji rynkowych.

Jak synergia nauki i biznesu wpłynie na przyszłość lotnictwa bezzałogowego w Polsce i całej Unii Europejskiej?

Rozwój infrastruktury i systemów zarządzania ruchem dronów w Polsce

W ramach 12-miesięcznej umowy Emitel zyskuje partnera merytorycznego dla linii biznesowej Airspace. Współpraca obejmuje wymianę wiedzy i doświadczeń w obszarze regulacji lotniczych, zarządzania przestrzenią powietrzną oraz rozwoju rynku bezzałogowych statków powietrznych (BSP). Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa jako jeden z wiodących europejskich ośrodków badawczo-rozwojowych w obszarze lotnictwa, prowadzi działalność w zakresie certyfikacji systemów bezzałogowych oraz realizuje międzynarodowe projekty związane z integracją i wdrażaniem technologii BSP do przestrzeni powietrznej.

Emitel zaangażuje się także we wspólne wydarzenia organizowane przez Instytut, w tym tegoroczną edycję Nocy w Instytucie Lotnictwa oraz Droniada Future Forum 2026 by Łuksiewicz - ILOT. Współpraca zakłada aktywną integrację środowiska biznesowego i naukowego. Ważnym elementem porozumienia jest wsparcie kompetencyjne. Podmioty będą współpracować w tematach związanych z kształtowaniem regulacji prawnych i analizę otoczenia wdrożeniowego dla systemów zapewniających bezpieczeństwo lotów bezzałogowych w Polsce i Unii Europejskiej.

Współpraca nauki i biznesu kluczowa dla regulacji i bezpieczeństwa BSP

„Infrastruktura wysokościowa Emitela posiada naturalne predyspozycje do wspierania rozwoju systemów bezzałogowych statków powietrznych. Nasze obiekty są utrzymywane i monitorowane w trybie ciągłym. Tę samą niezawodność chcemy przenieść do przestrzeni powietrznej jako wsparcie nowoczesnego ekosystemu dronowego. Współpraca z Łuksiewicz – Instytutem Lotnictwa gwarantuje synergię kompetencji przy rozwoju linii biznesowej Airspace. Łącząc nasze zasoby z wiedzą ekspertów Łukasiewicz -ILOT, chcemy kształtować bezpieczne środowisko dla lotów dronowych w Polsce” – mówi Maciej Pilipczuk, Prezes Zarządu Emitel. „Współpraca z firmą Emitel w ramach projektów wspierających rozwój infrastruktury niezbędnej do realizacji lotów bezzałogowych jest przykładem działań, w których projekty badawczo-rozwojowe realizowane w naszym instytucie odpowiadają na rzeczywiste potrzeby rynku. To także szansa na wykorzystanie kompetencji naszej notyfikowanej Jednostki Certyfikującej SBSP w zakresie Rozporządzenia (UE) 2019/945, która prowadzi procesy oceny zgodności systemów bezzałogowych statków powietrznych w dwóch zakresach: Modułu B – badanie typu UE oraz Modułu H – pełne zapewnienie jakości – – powiedział dr hab. inż. Cezary Szczepański, prof. ILOT Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa.

Rozwój rynku usług dronowych wymaga precyzyjnego poruszania się w skomplikowanym otoczeniu prawnym i technologicznym. Przy zwiększającej się liczbie lotów zapewnienie bezpiecznego środowiska operacyjnego jest kluczowe dla dynamicznego rozwoju biznesu. Dlatego Emitel, wykorzystując swoją ogólnopolską sieć masztów telekomunikacyjnych wdraża rozwiązania z zakresu monitoringu przestrzeni powietrznej. Już teraz system wizualizacji ruchu dronów dostarczony przez Emitel działa na 8 lotniskach w Polsce.