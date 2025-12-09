Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa zyskał unikalne uprawnienia do certyfikacji dronów w UE

- Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa został jednostką notyfikowaną w UE do certyfikacji dronów.
- Jest to jedyna instytucja w Europie oferująca certyfikację w zakresie Modułu H, kluczowego dla producentów.
- Polski instytut umożliwia legalne wprowadzanie dronów na rynek Unii Europejskiej.
- Dowiedz się, co to oznacza dla przyszłości rynku dronów.
Urzęd Lotnictwa Cywilnego (ULC) udzielił notyfikacji, co włączyło Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa do elitarnej bazy NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations), która obecnie obejmuje osiem instytucji w Unii Europejskiej.
Polski Instytut jest obecnie jedną z zaledwie 8 jednostek notyfikowanych w Europie w obszarze bezzałogowych statków powietrznych (BSP), a co najważniejsze, jako jedyny oferuje certyfikację w zakresie Modułu H, dotyczącego pełnego zapewnienia jakości. To otwiera producentom drogę do legalnego wprowadzania dronów na rynek Unii Europejskiej.
Moduł H to najbardziej kompleksowa procedura oceny zgodności przewidziana w Rozporządzeniu (UE) 2019/945, umożliwiająca producentom dronów (zwłaszcza tych największych, klas C5 i C6) wprowadzanie produktów na rynek UE pod warunkiem, że cały ich system jakości – od projektowania, przez produkcję, aż po końcowe testy – został zweryfikowany i zatwierdzony przez jednostkę notyfikowaną. Obecnie jedyna uprawnioną jest Łukasiewicz – ILOT.
Jak zaznacza Anna Mazur, Kierownik Jednostki Certyfikującej w Łukasiewicz – ILOT: „Spełnienie i utrzymywanie w sposób ciągły bardzo specyficznych wymagań, przepisów i procedur […] stworzyło podstawy do uzyskania kompetencji do działania jako jednostka notyfikowana na rynku UE.”
Autoryzacja została udzielona do września 2027 r. z możliwością przedłużenia, co umożliwia Jednostce Certyfikującej oferowanie niezbędnych usług oceny zgodności dla wszystkich podmiotów wprowadzających bezzałogowce na rynek Unii Europejskiej.