Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa zyskał unikalne uprawnienia do certyfikacji dronów w UE

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa został jednostką notyfikowaną w UE do certyfikacji dronów.

Jest to jedyna instytucja w Europie oferująca certyfikację w zakresie Modułu H, kluczowego dla producentów.

Polski instytut umożliwia legalne wprowadzanie dronów na rynek Unii Europejskiej.

Dowiedz się, co to oznacza dla przyszłości rynku dronów.

Urzęd Lotnictwa Cywilnego (ULC) udzielił notyfikacji, co włączyło Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa do elitarnej bazy NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations), która obecnie obejmuje osiem instytucji w Unii Europejskiej.

Polski Instytut jest obecnie jedną z zaledwie 8 jednostek notyfikowanych w Europie w obszarze bezzałogowych statków powietrznych (BSP), a co najważniejsze, jako jedyny oferuje certyfikację w zakresie Modułu H, dotyczącego pełnego zapewnienia jakości. To otwiera producentom drogę do legalnego wprowadzania dronów na rynek Unii Europejskiej.

Moduł H to najbardziej kompleksowa procedura oceny zgodności przewidziana w Rozporządzeniu (UE) 2019/945, umożliwiająca producentom dronów (zwłaszcza tych największych, klas C5 i C6) wprowadzanie produktów na rynek UE pod warunkiem, że cały ich system jakości – od projektowania, przez produkcję, aż po końcowe testy – został zweryfikowany i zatwierdzony przez jednostkę notyfikowaną. Obecnie jedyna uprawnioną jest Łukasiewicz – ILOT.

Jak zaznacza Anna Mazur, Kierownik Jednostki Certyfikującej w Łukasiewicz – ILOT: „Spełnienie i utrzymywanie w sposób ciągły bardzo specyficznych wymagań, przepisów i procedur […] stworzyło podstawy do uzyskania kompetencji do działania jako jednostka notyfikowana na rynku UE.”

Autoryzacja została udzielona do września 2027 r. z możliwością przedłużenia, co umożliwia Jednostce Certyfikującej oferowanie niezbędnych usług oceny zgodności dla wszystkich podmiotów wprowadzających bezzałogowce na rynek Unii Europejskiej.