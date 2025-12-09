Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa zyskał unikalne uprawnienia do certyfikacji dronów w UE

Juliusz Sabak
Juliusz Sabak
2025-12-09 22:27

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uzyskał nowe uprawnienia. ILOT jest obecnie jedną z zaledwie 8 jednostek notyfikowanych w Europie dla bezzałogowych statków powietrznych (BSP), a co najważniejsze, jako jedyny oferuje certyfikację w zakresie tak zwanego Modułu H. Dotyczy to pełnego zapewnienia jakości, co daje producentom prawo do legalnego wprowadzania dronów na rynek Unii Europejskiej.

ILOT Certyfikat drony

i

Autor: Lukasiewicz-ILOT/ Materiały prasowe ILOT Certyfikat drony
  • Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa został jednostką notyfikowaną w UE do certyfikacji dronów.
  • Jest to jedyna instytucja w Europie oferująca certyfikację w zakresie Modułu H, kluczowego dla producentów.
  • Polski instytut umożliwia legalne wprowadzanie dronów na rynek Unii Europejskiej.
  • Dowiedz się, co to oznacza dla przyszłości rynku dronów.

Urzęd Lotnictwa Cywilnego (ULC) udzielił notyfikacji, co włączyło Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa do elitarnej bazy NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations), która obecnie obejmuje osiem instytucji w Unii Europejskiej.

Polski Instytut jest obecnie jedną z zaledwie 8 jednostek notyfikowanych w Europie w obszarze bezzałogowych statków powietrznych (BSP), a co najważniejsze, jako jedyny oferuje certyfikację w zakresie Modułu H, dotyczącego pełnego zapewnienia jakości. To otwiera producentom drogę do legalnego wprowadzania dronów na rynek Unii Europejskiej.

Polecany artykuł:

Współpraca Łukasiewicz - ILot i Draco Aircraft nad lekkim samolotem. Nowe wciel…

Moduł H to najbardziej kompleksowa procedura oceny zgodności przewidziana w Rozporządzeniu (UE) 2019/945, umożliwiająca producentom dronów (zwłaszcza tych największych, klas C5 i C6) wprowadzanie produktów na rynek UE pod warunkiem, że cały ich system jakości – od projektowania, przez produkcję, aż po końcowe testy – został zweryfikowany i zatwierdzony przez jednostkę notyfikowaną. Obecnie jedyna uprawnioną jest Łukasiewicz – ILOT.

Jak zaznacza Anna Mazur, Kierownik Jednostki Certyfikującej w Łukasiewicz – ILOT: „Spełnienie i utrzymywanie w sposób ciągły bardzo specyficznych wymagań, przepisów i procedur […] stworzyło podstawy do uzyskania kompetencji do działania jako jednostka notyfikowana na rynku UE.”

Autoryzacja została udzielona do września 2027 r. z możliwością przedłużenia, co umożliwia Jednostce Certyfikującej oferowanie niezbędnych usług oceny zgodności dla wszystkich podmiotów wprowadzających bezzałogowce na rynek Unii Europejskiej.

Portal Obronny SE Google News
Oblot szybowca akrobacyjnego I-45 JAY - Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DRONY
UNIA EUROPEJSKA
Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
CERTYFIKAT
bezzałogowiec