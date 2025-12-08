Przemysł zbrojeniowy jako koło zamachowe rozwoju regionu. "Wzmacniając obronność, musimy wzmacniać własny przemysł"

Przemysł zbrojeniowy jako koło zamachowe rozwoju regionu, to temat panelu konferencji „Fundamenty bezpieczeństwa 2025/2026. Rozbudowa Sił Zbrojnych RP kołem zamachowym gospodarki”, w którym dyskutują: Arkadiusz Gołębiewski, główny specjalista w dziale programów na rzecz bezpieczeństwa i obronności NCBR, Marcin Kubica, dyrektor zarządzający Grupy WB, Krzysztof Krystowski, dyrektor generalny Northrop Grumman Polska, Magdalena Radzymiński, principal, business development, Space and Airborne Systems, L3Harris Technologies , a także Tomasz Kusowski, chief business officer Advanced Protection Systems.

W jaki sposób NCBR, czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, może być dźwignią w rozwoju regionu? Arkadiusz Gołębiewski z NCBR stawia sprawę jasno: – To kwestia dobrej promocji i sprzedaży naszych instrumentów. (...) Bydgoszcz jest nazywana polską stolicą NATO, a projektów z kujawsko-pomorskiego tam nie ma. Takich regionów, które są białymi plamami, jest wiele – ocenił. Marcin Kubica z Grupy WB komentując sytuację regionów w procesie przemysłu zbrojeniowego ocenił:

Czas eksperymentów i poszukiwania prototypów minął. Nadszedł czas masowej produkcji systemów sprawdzonych. Intensyfikacja wspólnej polityki zakupowej, zasadzenie jej na komponentach europejskich jest kierunkiem gwarantującym nam stabilność realizacji dostaw i obsługi naszych odbiorców systemami wpisujących się w ich potrzeby.

Samolot E-2D - takich konstrukcji jest na całym świecie tylko pięć!

Biorący udział w panelu Krzysztof Krystowski, przyznał: - My oferujemy polskim Siłom Zbrojnym samolot, który się nazywa E-2D. Takich konstrukcji jest pięć na całym świecie. W tym jest jedna konstrukcja rosyjska, jedna konstrukcja chińska. Zakładam, że nie będziemy tych konstrukcji kupowali, więc pozostaje trzy i żadna z nich nie jest produkcji polskiego przemysłu. Więc w tego typu przypadkach nabywania takich wyrobów, które są niezwykle istotne dla naszej obronności, w tego typu przypadkach trzeba się zastanawiać, co możemy zrobić.

Wzmacniając obronność, musimy wzmacniać własny przemysł

Krzysztof Krystowski, dyrektor generalny Northrop Grumman Polska, zauważył, że rozwój i budowa przemysłu to też budowa bezpieczeństwa kraju, jedno ma wiele wspólnego z drugim: - Sztuką jest wydać pieniądze mądrze, więc musimy inwestować tam, gdzie potrzebujemy tego na rzecz obronności, a z drugiej strony tym wszystkim naszym dostawcom mówić słuchajcie, tu, wzmacniajcie nasze możliwości przemysłowe,, tu wzmacniać i tu wzmacniajcie. A więc jednocześnie wzmacniając obronność, musimy wzmacniać własny przemysł, żeby w dłuższym okresie czasu ten cały system naczyń połączonych, budował bezpieczeństwo naszego kraju.