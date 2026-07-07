Ukraina uczy NATO dronów. Polska wciąż czeka na swoje lekcje

Ukraina zmienia rolę z odbiorcy pomocy na dostawcę wojskowego know-how, planując podpisać umowy dronowe z co najmniej siedmioma państwami NATO do 2026 roku, oferując doświadczenie bojowe i technologie.

Polska od miesięcy zabiegała o ukraińskie doświadczenia w technologii dronowej w zamian za MiG-i-29, jednak umowa nie doszła do skutku, a minister obrony RP zarzuca Ukrainie niedotrzymanie ustaleń.

Artykuł podkreśla, że wojna dronowa to złożony ekosystem obejmujący rozpoznanie, kontrolę, szkolenie i szybkie modyfikacje, a nie tylko zakup sprzętu, co czyni ukraińskie doświadczenia niezwykle cennymi.

Dla Polski kluczowa jest aktywna współpraca i wymiana doświadczeń z Ukrainą w dziedzinie dronów, ponieważ klasyczne procedury zakupowe są zbyt wolne dla dynamicznie rozwijającej się walki bezzałogowej.

Przez ostatnie lata Ukraina była przedstawiana przede wszystkim jako państwo, które potrzebuje zachodniej pomocy wojskowej. Ten obraz coraz mniej pasuje do rzeczywistości. Kijów coraz wyraźniej chce występować także jako dostawca rozwiązań obronnych dla sojuszników.

Według „The Guardian” Ukraina chce do końca 2026 r. podpisać umowy dronowe z co najmniej siedmioma państwami NATO. W ostatnich miesiącach miała już sfinalizować sześć takich porozumień, m.in. z Łotwą, Litwą, Azerbejdżanem oraz państwami Zatoki Perskiej. Nie chodzi przy tym wyłącznie o sprzedaż bezzałogowców, ale o przekazanie doświadczeń z zakresu sensorów, radarów, integracji systemów i praktyki bojowej. To ważna zmiana polityczna i wojskowa. Ukraina próbuje pokazać, że nie jest wyłącznie beneficjentem zachodniego wsparcia. Chce być państwem, które eksportuje doświadczenie z największej wojny dronowej naszych czasów.

Dla Polski to temat szczególnie wrażliwy

Z polskiej perspektywy w tej historii jest jednak jedno „ale”. Warszawa od miesięcy sygnalizowała, że jest gotowa rozmawiać z Kijowem o przekazaniu kolejnych MiG-ów-29 w zamian za dostęp do ukraińskich technologii i doświadczeń dronowych. Już w grudniu 2025 r. Reuters informował, że Polska negocjuje z Ukrainą transfer wycofywanych MiG-ów w zamian za technologie dronowe i rakietowe, a szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał wtedy, że solidarność powinna działać w obie strony.

Pod koniec czerwca 2026 r. szef MON powiedział w Polsat News, że zaproponował Ukrainie formułę „MiG-i za drony”, a strona ukraińska miała początkowo przyjąć takie podejście, lecz - według relacji ministra - nie zrealizowała ustaleń. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił wprost: „nie ma MiG-ów dla Ukrainy, bo nie ma dronów, czy zdolności dronowych dla Polski”.

Kilka dni później Reuters odnotował, że według polskiego ministra Ukraina nie przekazała obiecanej technologii dronowej mimo polskiej pomocy wojskowej i gotowości do rozmów o MiG-ach-29. To pokazuje, że ukraińska „dyplomacja dronowa” ma także trudniejszą, mniej promocyjną stronę: doświadczenie z frontu staje się aktywem politycznym i przemysłowym, którego Kijów nie rozdaje automatycznie nawet najbliższym partnerom.

Nie chodzi tylko o sprzęt

Największym błędem byłoby sprowadzenie tej sprawy do pytania: „ile dronów można kupić?”. W praktyce chodzi o cały ekosystem walki bezzałogowej. Obejmuje on rozpoznanie, radary, sensory, naziemne stacje kontroli, łączność, odporność na zakłócenia, procedury użycia, szkolenie operatorów i szybkie modyfikowanie sprzętu. Właśnie to odróżnia realną zdolność bojową od samego zakupu platformy. Dron FPV, amunicja krążąca czy bezzałogowiec przechwytujący są tylko końcowym elementem łańcucha. Przed nimi są dane, dowodzenie, rozpoznanie celu, planowanie misji i walka radioelektroniczna. Po nich — analiza skutków uderzenia i szybkie poprawianie taktyki.

Dlatego spór o polskie MiG-i i ukraińskie drony ma znaczenie większe niż jeden niedoszły transfer sprzętu. Jeżeli Ukraina rzeczywiście oferuje państwom NATO nie tylko drony, ale całe pakiety doświadczeń, Polska powinna być jednym z najważniejszych adresatów takiej współpracy. Wynika to nie z uprzejmości, ale z geografii i wspólnego zagrożenia ze strony Rosji.

Wojna dronowa nie czeka na procedury

Doświadczenia Ukrainy pokazują, że cykl życia sprzętu dronowego jest znacznie krótszy niż w przypadku klasycznych systemów uzbrojenia. Rozwiązanie skuteczne przez kilka miesięcy może szybko stracić wartość, jeśli przeciwnik dostosuje zakłócanie, maskowanie albo obronę bezpośrednią. Dlatego przewagę ma nie ten, kto raz kupi dużą partię dronów. Przewagę ma ten, kto potrafi stale zmieniać oprogramowanie, sensory, łączność, taktykę i sposób użycia.

To szczególnie ważne dla Polski. Siły Zbrojne RP będą w najbliższych latach rozwijać bezzałogowce, amunicję krążącą, systemy antydronowe i walkę radioelektroniczną. Pytanie nie brzmi więc, czy Polska powinna mieć drony. Powinna. Pytanie brzmi, czy zbuduje wokół nich kompletny system.

Ukraińskie drony uderzają coraz dalej

Skalę zmian dobrze pokazują działania ukraińskich dronów średniego zasięgu. Associated Press opisała, jak ukraińskie jednostki wykorzystują je do atakowania rosyjskich linii zaopatrzenia, paliwa, amunicji i transportów na zapleczu frontu. Według AP brygada K-2 miała w maju wykonać 800 lotów dronami średniego zasięgu, z czego 650 zakończyło się trafieniem wskazanych celów.

To nie jest już improwizacja z pierwszych miesięcy wojny. To dojrzały system, w którym bezzałogowiec jest narzędziem do niszczenia logistyki przeciwnika, spowalniania jego działań i wymuszania zmiany tras zaopatrzenia.

Reuters pisał wcześniej, że Ukraina rozwinęła uderzenia średniego zasięgu na głębokość operacyjną, rażąc rosyjskie systemy obrony powietrznej, radary, łączność, logistykę i pojazdy wojskowe. To właśnie takie doświadczenia są dziś najcenniejsze dla armii NATO - zwłaszcza tych, które same nie prowadziły wojny w środowisku nasyconym dronami i walką radioelektroniczną.

Polska powinna patrzeć szerzej niż na zakupy

Dla Warszawy ukraińskie „Drone Deals” powinny być czymś więcej niż ciekawostką dyplomatyczną. To możliwy model współpracy, którego Polska nie powinna przespać. Najważniejsze nie jest samo pytanie, czy kupić ukraińskie drony. Ważniejsze jest, czy polskie wojsko i przemysł są gotowe wejść w stałą wymianę doświadczeń: wspólne testy, poligony, szkolenie operatorów, analizę użycia dronów na froncie i szybkie wdrażanie zmian.

W tej dziedzinie klasyczny model zakupów wojskowych może być zbyt wolny. Wieloletnie wymagania, długie procedury i sztywne konfiguracje sprzętu źle pasują do wojny, w której przeciwnik adaptuje się z miesiąca na miesiąc.

Obrona przed dronami będzie równie ważna jak uderzenie

Polska debata często koncentruje się na dronach uderzeniowych. Tymczasem doświadczenia Ukrainy pokazują, że równie ważna będzie obrona przed tanim, masowym atakiem. Chodzi o radary krótkiego zasięgu, pasywne sensory, systemy optoelektroniczne, środki walki radioelektronicznej, broń lufową, tanie efektory kinetyczne i drony przechwytujące. Największym błędem byłoby budowanie obrony przed bezzałogowcami wyłącznie na drogich pociskach przeciwlotniczych. Jeżeli przeciwnik atakuje tanimi środkami, odpowiedź też musi być skalowalna. Inaczej nawet skuteczna obrona może okazać się ekonomicznie nie do utrzymania.

Lekcja dla polskiego przemysłu

Wojna dronowa to także wyzwanie dla przemysłu. Liczyć się będzie nie tylko jakość pojedynczego systemu, ale zdolność do szybkiej produkcji, naprawy i modyfikacji. Ukraina pokazuje, że przewagę daje tempo. Krótkie serie, szybkie poprawki, testy w warunkach bojowych, aktualizacja oprogramowania i natychmiastowe reagowanie na zmiany po stronie przeciwnika stają się równie ważne jak klasyczne parametry techniczne.

Dla polskiego przemysłu obronnego to sygnał, że w obszarze dronów nie wystarczy myśleć kategoriami wielkich, wieloletnich programów. Potrzebne są także mniejsze firmy, szybkie prototypowanie, elastyczne finansowanie i realna współpraca z wojskiem.

Kijów sprzedaje doświadczenie. Warszawa nie powinna stać w kolejce

Ukraina ma dziś argument, którego nie ma większość zachodnich producentów: jej rozwiązania są sprawdzane w wojnie z Rosją. Nie oznacza to, że każde ukraińskie rozwiązanie będzie automatycznie najlepsze dla Polski. Oznacza jednak, że ignorowanie ukraińskich doświadczeń byłoby błędem.

Jednocześnie sprawa MiG-ów i technologii dronowych pokazuje, że nawet bliskie partnerstwo nie gwarantuje automatycznego transferu know-how. Ukraina będzie wykorzystywać swoje doświadczenia jako narzędzie polityki, przemysłu i dyplomacji bezpieczeństwa. Polska powinna więc zabiegać o tę współpracę aktywnie, konkretnie i z jasną ofertą - ale także z jasnym oczekiwaniem wzajemności.

Przyszła wojna dronowa nie będzie czekała, aż zakończą się procedury. Kto nie zbuduje systemu teraz, ten w kryzysie może odkryć, że same zakupy sprzętu były tylko początkiem problemu.