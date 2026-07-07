Emitel i Łukasiewicz–ILOT łączą siły. Polska przyspiesza rozwój infrastruktury dronowej

oprac. Karolina Modzelewska
2026-07-07 10:18

Emitel nawiązał współpracę z Siecią Badawczą Łukasiewicz - Instytutem Lotnictwa, która ma przyspieszyć rozwój krajowej infrastruktury dla bezzałogowych statków powietrznych. Partnerstwo obejmuje m.in. wsparcie dla linii biznesowej Airspace, rozwój systemów monitorowania przestrzeni powietrznej oraz współpracę przy kształtowaniu regulacji dla rynku dronowego w Polsce i UE. Dzięki połączeniu zaplecza technologicznego Emitela i kompetencji badawczo-certyfikacyjnych ILOT, projekt ma wzmocnić bezpieczeństwo operacji BSP oraz integrację dynamicznie rosnącego sektora dronowego.

Dron lecący w górach obok masztu telekomunikacyjnego i logotypów Emitel oraz Łukasiewicz. O współpracy czytaj na SE Portal Obronny.
Autor: ILOT/ Materiały prasowe
  • Polska znacząco przyspiesza rozwój infrastruktury dronowej, łącząc potencjał technologiczny Emitela z naukową ekspertyzą Sieci Badawczej Łukasiewicz–ILOT.
  • Współpraca ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa operacji bezzałogowych statków powietrznych, zaawansowany monitoring przestrzeni oraz kształtowanie kluczowych regulacji rynkowych.
  • Jak synergia nauki i biznesu wpłynie na przyszłość lotnictwa bezzałogowego w Polsce i całej Unii Europejskiej?

Rozwój infrastruktury i systemów zarządzania ruchem dronów w Polsce

W ramach 12-miesięcznej umowy Emitel zyskuje partnera merytorycznego dla linii biznesowej Airspace. Współpraca obejmuje wymianę wiedzy i doświadczeń w obszarze regulacji lotniczych, zarządzania przestrzenią powietrzną oraz rozwoju rynku bezzałogowych statków powietrznych (BSP). Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa jako jeden z wiodących europejskich ośrodków badawczo-rozwojowych w obszarze lotnictwa, prowadzi działalność w zakresie certyfikacji systemów bezzałogowych oraz realizuje międzynarodowe projekty związane z integracją i wdrażaniem technologii BSP do przestrzeni powietrznej.

Emitel zaangażuje się także we wspólne wydarzenia organizowane przez Instytut, w tym tegoroczną edycję Nocy w Instytucie Lotnictwa oraz Droniada Future Forum 2026 by Łuksiewicz - ILOT. Współpraca zakłada aktywną integrację środowiska biznesowego i naukowego. Ważnym elementem porozumienia jest wsparcie kompetencyjne. Podmioty będą współpracować w tematach związanych z kształtowaniem regulacji prawnych i analizę otoczenia wdrożeniowego dla systemów zapewniających bezpieczeństwo lotów bezzałogowych w Polsce i Unii Europejskiej.

Współpraca nauki i biznesu kluczowa dla regulacji i bezpieczeństwa BSP

„Infrastruktura wysokościowa Emitela posiada naturalne predyspozycje do wspierania rozwoju systemów bezzałogowych statków powietrznych. Nasze obiekty są utrzymywane i monitorowane w trybie ciągłym. Tę samą niezawodność chcemy przenieść do przestrzeni powietrznej jako wsparcie nowoczesnego ekosystemu dronowego. Współpraca z Łuksiewicz – Instytutem Lotnictwa gwarantuje synergię kompetencji przy rozwoju linii biznesowej Airspace. Łącząc nasze zasoby z wiedzą ekspertów Łukasiewicz -ILOT, chcemy kształtować bezpieczne środowisko dla lotów dronowych w Polsce” – mówi Maciej Pilipczuk, Prezes Zarządu Emitel.

„Współpraca z firmą Emitel w ramach projektów wspierających rozwój infrastruktury niezbędnej do realizacji lotów bezzałogowych jest przykładem działań, w których projekty badawczo-rozwojowe realizowane w naszym instytucie odpowiadają na rzeczywiste potrzeby rynku. To także szansa na wykorzystanie kompetencji naszej notyfikowanej Jednostki Certyfikującej SBSP w zakresie Rozporządzenia (UE) 2019/945, która prowadzi procesy oceny zgodności systemów bezzałogowych statków powietrznych w dwóch zakresach: Modułu B – badanie typu UE oraz Modułu H – pełne zapewnienie jakości – – powiedział dr hab. inż. Cezary Szczepański, prof. ILOT Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa.

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Rozwój rynku usług dronowych wymaga precyzyjnego poruszania się w skomplikowanym otoczeniu prawnym i technologicznym. Przy zwiększającej się liczbie lotów zapewnienie bezpiecznego środowiska operacyjnego jest kluczowe dla dynamicznego rozwoju biznesu. Dlatego Emitel, wykorzystując swoją ogólnopolską sieć masztów telekomunikacyjnych wdraża rozwiązania z zakresu monitoringu przestrzeni powietrznej. Już teraz system wizualizacji ruchu dronów dostarczony przez Emitel działa na 8 lotniskach w Polsce.

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