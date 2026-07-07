Na targach Eurosatory 2026 niemieccy giganci zbrojeniowi zaprezentowali przyszłość pola walki: mobilną wyrzutnię dronów uderzeniowych sterowanych AI.

System łączy pancerny Mercedes Zetros z kontenerową wyrzutnią roju dronów HX-2, które autonomicznie nawigują i precyzyjnie eliminują cele.

Sprawdź, jak ta przełomowa technologia redefiniuje mobilność i suwerenność, zmieniając zasady prowadzenia współczesnych konfliktów.

Pancerny nośnik i modułowe zdolności

Zaprezentowany na stoisku Rheinmetall podczas niedawnych targów Eurosatory 2026 w Paryżu korzysta ze sprawdzonego podwozia wysokiej mobilności Mercedes-Benz Zetros 4x4. Pojazd ten, znany z wysokiej dzielności terenowej i odporności, otrzymała opancerzoną kabinę na której umieszczono zdalnie sterowany moduł uzbrojenia SARP 110, tureckiej firmy Aselsan. Jest on uzbrojony w karabin maszynowy 12,7 mm i wyposażony w stabilizację oraz system kierowania ogniem z autotrackerem, czyli automatycznym śledzeniem celu. Zapewnia on ochronę bezpośrednią pojazdu, ale jego główne uzbrojenie to wieloprocesorowa wyrzutnia amunicji krążącej, zdolnej do działania w roju.

Na platformie, w dość niepozornie wyglądającym kontenerze, który ułatwia pojazdowi wtopienie się w tło innych pojazdów transportowych, znajduje się sześcioprowadnicowa wyrzutnia dostarczona przez KNDS i system programowania oraz wymiany danych.

Głównym atutem prezentowanej platformy jest jednak jej "mózg" – oprogramowanie i bezzałogowce uderzeniowe HX-2 opracowana przez firmę Helsing, uznawaną za europejskiego lidera w obszarze sztucznej inteligencji w zastosowaniach militarnych.

Dron uderzeniowe HX-2. Cyfrowy drapieżnik odporny na WRE?

Kluczowym elementem kompleksu jest inteligentny dron uderzeniowy HX-2. Ważąca około 12 kg maszyna o charakterystycznej geometrii skrzydeł w układzie "X" napędzana jest czterema silnikami elektrycznymi i potrafi rozwinąć prędkość do 220 km/h. Jej zasięg operacyjny wynosi do 100 km. Maszyny mogą przenosić wielozadaniowe, kumulacyjno-odłamkowe głowice przeciwpancerne, zdolne do precyzyjnego eliminowania ciężkich pojazdów opancerzonych oraz celów powierzchniowych.

Specyfikacja techniczna i możliwości operacyjne HX-2 redefiniują jednak nie osiągi platformy powietrznej, ale system Sztucznej Inteligencji stosowany do sterowania, naprowadzania i nawigowania.

Dzięki zaawansowanym algorytmom AI i autorskiej platformie oprogramowania Altra, dron potrafi samodzielnie nawigować, identyfikować i reidentyfikować cele w środowiskach całkowicie pozbawionych sygnału GPS (GNSS-denied) oraz łączności radiowej. Cele wybierane są zgodnie z wprowadzonymi przed startem parametrami misji. Oprogramowanie pozwala jednemu operatorowi na zarządzanie i koordynowanie jednocześnie wieloma maszynami. Ataku całego roju maszyn na cel lub grupę celów potrafi sparaliżować obronę przeciwlotniczą przeciwnika i ułatwia ich eliminację.

Mobilność, suwerenność, ewolucja

Integracja kontenerowej wyrzutni na mobilnej platformie kołowej realizuje taktykę shoot-and-scoot (uderz i uciekaj). Pojazd, lub kilka pojazdów, może błyskawicznie wystrzelić rój zabójczych dronów i natychmiast opuścić pozycję, zanim przeciwnik zdoła odpowiedzieć ogniem kontrbateryjnym.

Prezentowane rozwiązanie to nie tylko pokaz technologicznej współpracy kilku niemieckich koncernów, które często ze sobą konkurują. To też realna odpowiedź na potężne zapotrzebowanie europejskich armii – w tym Bundeswehry – na masowo produkowane, wysoce autonomiczne systemy precyzyjnego rażenia.

Choć pierwsze wersje testowe amunicji krążącej HX-2 zbierały „mieszane recenzje” podczas realnych prób bojowych na froncie w Ukrainie, sojusz Rheinmetall i Helsing stawia na ciągłe aktualizacje oprogramowania, co pozwala dynamicznie adaptować system do nowych taktyk, czy środków walki elektronicznej, stosowanych przez przeciwników.

Prezentacja tego rozwiązania na Eurosatory 2026 ma pokazać, że Niemcy są w stanie samodzielnie rozwijać tego typu rozwiązania, a przyszłość niezależności Europy leży w synergii sprawdzonych rozwiązań i nowych technologii. Ostatnie targi zbrojeniowe w Paryżu były okazją dla prezentacji kilku takich projektów, które pokazywały współpracę firm europejskich w kluczowych dla obronności projektach. Były to pociski balistyczne i manewrujące, amunicja krążąca, ale też systemy przeciwlotnicze i antydronowe.