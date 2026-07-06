PAC-3, czołgi i amunicja. MON ujawnia donacje dla Ukrainy

MON odtajni donacje dla Ukrainy

Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział odtajnienie polskich donacji wojskowych przekazanych Ukrainie w latach 2022–2026. Minister obrony narodowej podkreślił, że proces nie zakończy się natychmiast i dopiero po jego przeprowadzeniu możliwe będzie przedstawienie pełniejszych danych.

To zapowiedź ważna nie tylko politycznie, ale przede wszystkim wojskowo. Od początku pełnoskalowej rosyjskiej agresji Polska należała do państw, które najwcześniej i najszybciej przekazywały Ukrainie sprzęt zdolny do natychmiastowego użycia na froncie. Teraz część tej pomocy ma zostać pokazana opinii publicznej szerzej niż dotąd.

Kosiniak-Kamysz przekonywał, że rząd nie robi tego dlatego, że został „przyłapany” na jakiejś decyzji, lecz dlatego, że skala polskiej pomocy jest powodem do pokazania i obrony. W tle pozostaje jednak spór o pociski do systemu Patriot i pytanie, jak daleko można ujawniać szczegóły donacji w czasie trwającej wojny.

PAC-3 do systemu Patriot. Najmocniejszy punkt konferencji

Największą uwagę przyciągnęła informacja o pociskach PAC-3 do systemu Patriot. Według szefa MON znalazły się one wśród środków przekazanych Ukrainie. Nie podano jednak liczby pocisków, terminu przekazania ani szczegółów dotyczących wersji.

To jeden z najbardziej wrażliwych elementów całej sprawy. PAC-3 są pociskami przechwytującymi używanymi w systemie Patriot, kluczowym dla obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. W przypadku Ukrainy chodzi przede wszystkim o zdolność zwalczania rosyjskich pocisków balistycznych i manewrujących, a także najgroźniejszych środków napadu powietrznego.

Dla Polski taka informacja ma szczególne znaczenie, bo Patriot jest podstawą programu Wisła, czyli jednego z najważniejszych elementów krajowej obrony powietrznej. Każdy efektor tej klasy jest sprzętem drogim, trudno dostępnym i ważnym dla własnych zdolności obronnych. Dlatego ujawnienie wątku PAC-3 od razu stało się najważniejszym elementem konferencji.

15 mld zł za poprzednie lata, 1,55 mld zł od 2024 r.

Kosiniak-Kamysz podał również dane dotyczące wartości pomocy. Największe donacje zostały zrealizowane w latach 2022–2023. Ich szacowany koszt określono na około 15 mld zł. Od 2024 r. do obecnego momentu wartość donacji wyniosła 1,55 mld zł.

Minister zaznaczył, że największy ciężar pomocy przypadł na czas poprzedniego rządu. Jednocześnie podkreślił, że będzie bronił decyzji o przekazywaniu sprzętu Ukrainie, ponieważ wsparcie Kijowa było i pozostaje elementem polskiej racji stanu.

To ważny fragment wystąpienia, bo pokazuje, że spór polityczny nie zmienia podstawowej oceny wojskowej. Polska pomoc dla Ukrainy nie była wyłącznie gestem solidarności. Była inwestycją w bezpieczeństwo kraju. Im więcej rosyjskich rakiet, dronów, pojazdów i żołnierzy zostanie zatrzymanych na Ukrainie, tym mniejsze ryzyko dla państw NATO na wschodniej flance.

Wicepremier W. @KosiniakKamysz: łączny koszt zrealizowanych donacji na rzecz Ukrainy to 16,45 mld zł z czego w latach 2024-2026 wartość wyniosła 1,55 mld zł, co stanowi 9,4 %. pic.twitter.com/pQAbK0x0Sw— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) July 6, 2026

Co przekazywała Polska?

Szef MON wymienił kilka najważniejszych kategorii sprzętu, który trafił do Ukrainy. Wśród nich znalazły się czołgi T-72, PT-91 i Leopard 2A4, transportery opancerzone, bojowe wozy piechoty, armatohaubice samobieżne Krab, moździerze kalibru 60 i 120 mm, bezzałogowe statki powietrzne, myśliwce MiG-29 oraz śmigłowce Mi-24.

To zestaw pokazujący, jak szeroki był zakres polskiej pomocy. Nie chodziło tylko o jeden typ uzbrojenia. Ukraina dostawała od Polski sprzęt pancerny, artylerię, środki obrony powietrznej, lotnictwo, bezzałogowce, amunicję i wyposażenie potrzebne do utrzymania walki.

Kosiniak-Kamysz odrzucił też argument, że był to sprzęt niepotrzebny polskiej armii. Jak wskazywał, nawet starsze czołgi T-72 czy PT-91 nadal służyły w Wojsku Polskim, choćby do szkolenia żołnierzy. To oznacza, że donacje nie były prostym pozbywaniem się magazynowych nadwyżek. W wielu przypadkach były realnym uszczupleniem posiadanych zasobów.

Decyzje po analizach wojskowych

Minister podkreślił, że żadna donacja nie odbywała się bez konsultacji z wojskowymi. Decyzje o przekazaniu sprzętu miały być poprzedzane analizami Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i rozmowami z żołnierzami.

To istotny argument w dyskusji o bezpieczeństwie Polski. Przekazywanie uzbrojenia w czasie wojny za wschodnią granicą zawsze oznacza balansowanie między pomocą sojusznikowi a utrzymaniem własnych zdolności. Szczególnie w przypadku sprzętu deficytowego, takiego jak nowoczesne pociski przeciwlotnicze, artyleria czy czołgi.

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że Polska nie może nadużywać własnych możliwości wojskowych, ale jednocześnie wsparcie Ukrainy wynika z interesu państwa. To podejście zgodne z logiką odstraszania: lepiej, by rosyjskie środki rażenia były niszczone nad Ukrainą, niż by miały kiedykolwiek zagrozić terytorium Polski.

Pomoc jako zobowiązanie sojusznicze

Szef MON wskazał również, że polskie donacje wynikają często ze zobowiązań sojuszniczych. Polska działa w ramach Ukraine Defense Contact Group, czyli międzynarodowej koalicji wspierającej Ukrainę. Jest też aktywna w obszarze zdolności pancernych i opancerzonych.

Ten kontekst jest ważny, bo pokazuje, że polskie decyzje nie zapadały w próżni. Wsparcie Ukrainy było elementem szerszego wysiłku NATO, Unii Europejskiej i państw partnerskich. Polska odgrywała w nim podwójną rolę: dostawcy sprzętu oraz kluczowego zaplecza logistycznego dla transportu pomocy z Zachodu.

W praktyce oznaczało to, że Warszawa nie tylko przekazywała własne uzbrojenie, ale również umożliwiała przepływ sprzętu, amunicji i wyposażenia z innych państw. Bez tej roli tempo zachodniej pomocy dla Ukrainy byłoby znacznie trudniejsze do utrzymania.

Odtajnienie nie oznacza końca pytań

Zapowiedź odtajnienia donacji nie zamyka sprawy. Przeciwnie, otwiera kolejne pytania: jaka część listy zostanie ujawniona, czy pojawią się dokładne liczby, czy opinia publiczna pozna daty transferów i czy wszystkie kategorie sprzętu zostaną opisane w taki sam sposób.

Najbardziej wrażliwy pozostaje wątek pocisków PAC-3. W ich przypadku znaczenie ma nie tylko fakt przekazania, ale także liczba, stan polskich zapasów, harmonogram uzupełnień oraz wpływ tej decyzji na krajową obronę powietrzną.

Z punktu widzenia wojska kluczowe jest jedno: ujawnianie informacji nie może osłabić bezpieczeństwa operacyjnego ani Polski, ani Ukrainy. Dlatego proces odtajniania prawdopodobnie będzie selektywny i rozłożony w czasie.

Wicepremier W. @KosiniakKamysz: wsparcie dla Ukrainy jest procesem ciągłym. Każda decyzja o donacji jest potwierdzona analizą @SztabGenWP. Żadna z donacji nie odbywa się bez analizy wojskowych. Ale zawsze na pierwszym miejscu postawione jest bezpieczeństwo Polski. pic.twitter.com/cFaoW2TayQ— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) July 6, 2026

Bilans polityczny i wojskowy

Konferencja Kosiniaka-Kamysza pokazała, że temat polskich donacji dla Ukrainy wraca z dużą siłą. Z jednej strony rząd chce podkreślić skalę pomocy i przedstawić ją jako powód do dumy. Z drugiej - sprawa PAC-3 pokazuje, jak wrażliwe są informacje dotyczące najcenniejszych systemów obrony powietrznej.

Polska pomoc wojskowa dla Ukrainy była jednym z najważniejszych elementów wsparcia Kijowa w pierwszych latach wojny. Obejmowała sprzęt ciężki, lotnictwo, artylerię, amunicję, bezzałogowce i środki obrony przeciwlotniczej. Teraz opinia publiczna ma poznać więcej szczegółów.

Najważniejsze pytanie brzmi jednak nie tylko: co Polska przekazała Ukrainie? Równie istotne jest to, jak szybko te zdolności zostały uzupełnione w Wojsku Polskim i czy państwo wyciągnęło z tej wojny najważniejszą lekcję: w konflikcie na wyniszczenie liczy się nie tylko jakość sprzętu, ale też zapasy, produkcja, logistyka i zdolność do szybkiego odtwarzania strat.