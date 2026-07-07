Nowoczesne centrum operacyjne w Mirosławcu już działa. To nowe serce polskiej bazy dronów

Wiceminister Stanisław Wziątek 6 lipca br. otworzył Wielofunkcyjny Budynek Wojskowego Portu Lotniczego w 12 Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu.

Nowoczesny obiekt skupia w jednym miejscu wszystkie kluczowe służby lotniska, w tym kontrolę ruchu, logistykę i Lotniskową Służbę Ratowniczo-Gaśniczą.

Inwestycja ma na celu znaczące zwiększenie bezpieczeństwa operacji lotniczych, usprawnienie współpracy służb oraz rozwój nowoczesnej infrastruktury wojskowej.

Nowo otwarty Wielofunkcyjny Budynek Wojskowego Portu Lotniczego w Mirosławcu to kompleksowe centrum, które integruje kluczowe służby lotnicze. W jednym miejscu znajdą się specjaliści odpowiedzialni za kontrolę ruchu lotniczego, logistykę, zabezpieczenie techniczne, służby meteorologiczne, a także Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza. Ta kompleksowa integracja ma na celu znaczące zwiększenie bezpieczeństwa operacji lotniczych oraz usprawnienie współpracy wszystkich jednostek zaangażowanych w działalność lotniczą.

Podczas ceremonii otwarcia, wiceminister Stanisław Wziątek podkreślił wagę kontynuowania inwestycji w nowoczesną infrastrukturę wojskową. Zaznaczył, że budowanie nowoczesnych Sił Zbrojnych to nie tylko pozyskiwanie zaawansowanego sprzętu, ale również tworzenie odpowiednich warunków dla żołnierzy.

„Budujemy nowoczesne Siły Zbrojne nie tylko poprzez zakup najnowocześniejszego sprzętu, ale również poprzez rozwój infrastruktury, która zapewnia żołnierzom bezpieczne i profesjonalne warunki do realizacji codziennych zadań. To inwestycja w bezpieczeństwo państwa i sprawność naszych sił zbrojnych” – powiedział Wziątek.

Co zyska 12. Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu?

Wiceminister Stanisław Wziątek zwrócił również uwagę na kluczową rolę 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w ogólnym systemie bezpieczeństwa państwa. Podkreślił, że dynamiczny rozwój zdolności Sił Zbrojnych RP wymaga nowoczesnego zaplecza, a nowy obiekt doskonale wpisuje się w te potrzeby. Ma on służyć zarówno żołnierzom, jak i podnosić poziom bezpieczeństwa wszystkich operacji lotniczych prowadzonych z Mirosławca.

„Dynamiczny rozwój zdolności Sił Zbrojnych RP wymaga nowoczesnego zaplecza. Ten obiekt będzie służył zarówno żołnierzom, jak i bezpieczeństwu wszystkich operacji lotniczych prowadzonych z Mirosławca. Gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej ważnej inwestycji” – dodał wiceminister Wziątek.

W uroczystości otwarcia uczestniczyli również przedstawiciele kierownictwa Sił Zbrojnych RP, a także kadra i żołnierze, co świadczy o wysokiej randze i znaczeniu tej inwestycji dla polskiej obronności.