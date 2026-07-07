Pociski Barracuda 500M. Podpisano umowę na wspólną produkcję pocisków z USA, Estonią i Łotwą

Polska centrum produkcji Barracudy 500M?

Podczas szczytu NATO w Ankarze, doszło do podpisania kluczowego porozumienia, które zdefiniuje przyszłość produkcji zaawansowanego uzbrojenia w Europie. Jak informuje w komunikacie prasowym Ministerstwo Aktywów państwowych, wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota w imieniu Polski złożył podpis pod dokumentem, który zapoczątkuje wspólną produkcję i dostawy pocisków Barracuda 500M. Partnerami w tym przedsięwzięciu są Stany Zjednoczone, Estonia i Łotwa. Jest to naturalne rozwinięcie wcześniejszej umowy, zawartej 6 lipca pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową (PGZ) a Anduril Industries, dotyczącej ustanowienia w Polsce zdolności do produkcji systemów Barracuda.

Głównym założeniem nowo podpisanego porozumienia jest uczynienie Polski głównym ośrodkiem produkcji systemu B500M w Europie. To oznacza, że krajowe zakłady, w tym przede wszystkim te zlokalizowane w Bydgoszczy i należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, będą odpowiedzialne za wytwarzanie tego nowoczesnego uzbrojenia. Decyzja ta ma przynieść szereg korzyści, wśród których wymienia się dynamiczny rozwój krajowego przemysłu obronnego, zdobycie nowych, zaawansowanych kompetencji technologicznych oraz zwiększenie niezależności od zagranicznych łańcuchów dostaw. W kontekście globalnych wyzwań geopolitycznych, takie uniezależnienie jest nieocenione dla bezpieczeństwa państwa i całego regionu.

Produkcja i sprzedaż na eksport. Taki był plan https://t.co/R4HL9YKir3— Konrad Gołota (@KonradGolota) July 7, 2026

Nowy model współpracy transatlantyckiej i regionalnej

Projekt produkcji pocisków Barracuda 500M wykracza poza granice Polski, obejmując również intensywną współpracę regionalną. Polska ma pełnić nie tylko rolę producenta dla własnych Sił Zbrojnych, ale także koordynować dostawy tego uzbrojenia dla innych państw w regionie. Już teraz Estonia i Łotwa wyraziły swoje zainteresowanie zakupem systemu B500M, który będzie produkowany w zakładach PGZ. To partnerstwo umożliwi wspólne budowanie i wzmacnianie nowoczesnych zdolności obronnych zarówno państw bałtyckich, jak i Polski, tworząc spójny i silny front obronny na wschodniej flance NATO.

Inicjatywa ta doskonale wpisuje się w szersze działania NATO, które koncentrują się na zwiększaniu produkcji uzbrojenia i wzmacnianiu potencjału odstraszania. Współczesne konflikty zbrojne jasno pokazują, że klucz do bezpieczeństwa leży nie tylko w posiadaniu zaawansowanych technologii, ale również w zdolności do ich szybkiego i masowego wytwarzania.

Wzmocnienie wschodniej flanki NATO: kluczowe podpisy

Sygnatariusze porozumienia podkreślają, że całe przedsięwzięcie ma być wzorowym przykładem nowego modelu współpracy transatlantyckiej. Opiera się on na połączeniu amerykańskich technologii z europejskimi inwestycjami oraz możliwościami produkcyjnymi.

Wśród kluczowych postaci, które złożyły swoje podpisy pod tym strategicznym porozumieniem, znaleźli się przedstawiciele czterech państw. Stany Zjednoczone reprezentował Podsekretarz w Departamencie Wojny Michael Duffey. Ze strony Łotwy dokument podpisał Podsekretarz w Ministerstwie Obrony Rolands Henin, natomiast Estonię reprezentował Podsekretarz w Ministerstwie Obrony Siim Sukles.

🇵🇱 Surface-Launched Barracuda-500M jest sprawdzoną i cieszącą się dużym zainteresowaniem odpowiedzią na wyzwania sojuszników związane z produkcją amunicji i uzbrojenia. Produkcja rakietowych pocisków manewrujących dalekiego zasięgu Barracuda-500M w Polsce oznacza:✅ nowe… pic.twitter.com/fzndUQ9T9S— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) July 6, 2026