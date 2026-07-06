Barracuda dla Polski. Podpisano umowę na tanie pociski dalekiego zasięgu

W Bydgoszczy podpisano umowę o współpracy Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 oraz amerykańskiej firmy Anduril Industries. Porozumienie objęło rozwój zdolności produkcyjnych niskokosztowych pocisków manewrujących w Polsce. Według zapowiedzi rządowych jego realizacja przewidziała ulokowanie w kraju montażu, a następnie produkcji autonomicznych rakietowych pocisków manewrujących dalekiego zasięgu Barracuda 500.

To ważne rozróżnienie: nie chodziło wyłącznie o zakup kolejnego typu uzbrojenia, lecz o próbę wejścia w obszar, który w ostatnich latach stał się jednym z najważniejszych kierunków rozwoju sił zbrojnych. Państwa NATO nie potrzebują już tylko bardzo zaawansowanych i drogich systemów rażenia. Potrzebują także amunicji precyzyjnej, którą można produkować szybko, w większych liczbach i w sposób odporny na kryzysy łańcuchów dostaw.

Kancelaria Premiera podkreśliła, że współpraca zwiększy możliwości obronne Polski jako kluczowego państwa wschodniej flanki NATO. Wskazano również, że uruchomienie montażu i produkcji systemów Barracuda wpisało się w potrzeby Sojuszu dotyczące budowy masowo produkowanych, niskokosztowych systemów uderzeniowych.

Na mocy umowy o współpracy, rozwijającej postanowienia porozumienia podpisanego w październiku 2025 roku, wchodząca w skład Grupy PGZ spółka WZL-2 oraz Anduril będą produkować tysiące systemów SLB-500M. W kolejnych etapach projektu PGZ i Anduril będą stopniowo zwiększać udział lokalnych dostawców, włączając coraz więcej polskich i europejskich komponentów. Celem jest stworzenie polskiej wersji Barracudy jako produktu w większości wytwarzanego w Europie i zgodnego z wymogami programu SAFE.

"Umowa o współpracy z firmą Anduril, stanowi przełom zarówno dla naszej obronności, jak i dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Jest również milowym krokiem w rozwoju kompetencji Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Razem z naszym amerykańskim partnerem, w krótkim czasie będziemy w stanie wyprodukować i dostarczyć kilka tysięcy niskokosztowych, a jednocześnie zaawansowanych technologicznie, autonomicznych rakietowych pocisków manewrujących dalekiego zasięgu systemu Barracuda. To zupełnie nowy obszar w wyposażeniu Sił Zbrojnych RP i liczymy na pozytywne zainteresowanie naszym nowym produktem, również ze strony innych rynków" - powiedział prezes zarządu PGZ S.A. Adam Leszkiewicz.

Jak dodał:

"Tworzymy zdolności produkcyjne oraz określamy ścieżkę rozwoju technologicznego dla pocisków, które mogą stanowić ważny element polskiego bezpieczeństwa poprzez odstraszanie i rażenie na duże odległości. Dodatkowym wymiarem współpracy będzie udział spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej w rozwoju pocisków, w tym w ich polonizacji i europeizacji. Umowa pokazuje także, jak ważna dla PGZ jest współpraca z amerykańskim przemysłem obronnym".

Jak mówił dalej prezes PGZ:

"Przyszłość odstraszania należy do państw, które potrafią szybko, tanio i w odpowiedniej skali wytwarzać zaawansowane zdolności wojskowe – powiedział Brian Moran, wiceprezes Anduril odpowiedzialny za Europę. - Uruchamiając produkcję Barracudy w Polsce, wraz z PGZ, pomagamy budować europejską bazę przemysłową zdolną do uzupełniania zapasów precyzyjnych środków rażenia w tempie odpowiadającym współczesnym potrzebom operacyjnym. Jednocześnie wykonujemy istotny krok w kierunku transformacji przemysłu obronnego na kontynencie" – dodał.

Mamy to! 🚀 ✍️ Podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy:🇵🇱 @PGZ_pl,✈️ Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 2 [@WZL2_SA], 🇺🇸 @anduriltech. Ze strony PGZ dokument popisali: @AdamLeszkiewicz, Prezes Zarządu i Piotr Zawieja, Wiceprezes Zarządu PGZ S.A. ✅ Celem jest… pic.twitter.com/BfvNvAX9f5— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) July 6, 2026

Jak mówił po podpisaniu umowy premier Donald Tusk:

"To ważny moment dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, polskiego bezpieczeństwa oraz współpracy polsko-amerykańskiej. To wszystko skupia się dzisiaj w Wojskowych Zakładach Lotniczych w Bydgoszczy (...) Polska jest dzisiaj państwem najlepiej przygotowanym do współpracy, zarówno ze stroną amerykańską, jak i z pozostałymi partnerami z NATO".

Jak mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz:

"Dzisiaj ta polska racja stanu jest tutaj, w Bydgoszczy. Pokazuje z jednej strony wielką inwestycję polsko-amerykańską w rozwój najnowocześniejszych technologii dalekiego, precyzyjnego zasięgu pocisków manewrujących, które mogą osiągać zasięg przekraczający 900 kilometrów. To ma strategiczne znaczenie z punktu widzenia zdolności oddziaływania na całą Europę, ponieważ Polska jest pierwszym państwem, z którym firma Anduril podpisała tego typu umowę w Europie".

Jak mówił dalej:

"Budujemy Polskę jako strategiczne miejsce transferu technologii i rozwoju przemysłu zbrojeniowego, który staje się kołem napędowym polskiej gospodarki. To miejsce, w którym spotykają się zdolności polskiej armii, trzeciej co do wielkości w Sojuszu Północnoatlantyckim, ze zdolnościami polskiego przemysłu zbrojeniowego. Polska jest dziś prawdziwym pomostem transatlantyckim, łączącym Stany Zjednoczone z Europą. Jest lojalnym, modelowym, jak często słyszymy od naszych amerykańskich partnerów, sojusznikiem".

Wicepremier W. @KosiniakKamysz: Dzisiaj ta polska racja stanu jest tutaj, w Bydgoszczy. Pokazuje z jednej strony wielką inwestycję polsko-amerykańską w rozwój najnowocześniejszych technologii dalekiego, precyzyjnego zasięgu pocisków manewrujących, które mogą osiągać zasięg… pic.twitter.com/4h4c5vXq8C— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) July 6, 2026

Jak zwróciła uwagę Magdalena Sobkowiak-Czarnecka:

"Poprawiamy kondycję polskiego przemysłu zbrojeniowego. Tak jak mówiłam od początku, jeżeli wydajemy na obronność prawie 5% PKB, to musimy mieć również najlepszy przemysł zbrojeniowy, co najmniej w Unii Europejskiej. Cieszę się, że nasi amerykańscy przyjaciele dostrzegli w nas potencjał, ponieważ jest to pierwsza taka umowa, jaką Anduril podpisuje w Europie".

Czym jest Barracuda?

Barracuda to rodzina autonomicznych, napędzanych silnikiem turboodrzutowym środków rażenia opracowanych przez Anduril Industries. Producent wskazuje, że wariant Barracuda-500 oferuje zasięg powyżej 500 mil morskich i może być odpalany z różnych platform, w tym z ziemi, powietrza oraz rozwiązań paletowych. Anduril akcentuje także modułową konstrukcję, wysoką skalowalność i projektowanie pod kątem szybkiej produkcji.

W praktyce oznacza to broń projektowaną nie tylko pod kątem parametrów taktycznych, ale również skali produkcji. To właśnie ta skala może być kluczowa. W konflikcie wysokiej intensywności nawet najlepszy pocisk ma ograniczoną wartość, jeśli dostępnych jest tylko kilkadziesiąt egzemplarzy, a odtworzenie zapasów trwa miesiące albo lata. Barracuda została zaprojektowana jako odpowiedź na ten problem: ma dostarczyć zdolność precyzyjnego rażenia dalekiego zasięgu w modelu bardziej masowym niż klasyczne, kosztowne pociski manewrujące.

Wcześniejsze informacje branżowe wskazywały, że polska wersja Barracudy-500M była już priorytetem w ramach strategicznego porozumienia PGZ i Andurila z października 2025 r. Zakładano wtedy wspólne prace rozwojowe, późniejszą produkcję autonomicznych systemów powietrznych dla Sił Zbrojnych RP, a potencjalnie także eksport.

Dlaczego to ważne dla Polski?

Dla Polski najważniejsze nie było samo dopisanie kolejnego efektora do listy zakupów. Kluczowe okazało się to, czy nowy projekt wzmocni wiarygodność odstraszania. Odstraszanie nie polega wyłącznie na deklaracjach politycznych ani na liczbie systemów pokazanych podczas defilady. Polega na tym, że potencjalny przeciwnik musi wiedzieć, iż atak oznacza natychmiastowe i kosztowne konsekwencje.

W tym sensie tanie, produkowane w większej liczbie pociski manewrujące mogą stać się elementem bardzo potrzebnej układanki. Polska inwestuje w obronę powietrzną, artylerię rakietową, lotnictwo, wojska pancerne i systemy bezzałogowe. Sama tarcza nie wystarczy jednak, jeśli nie towarzyszy jej miecz. Zdolność do rażenia ważnych celów na dużej odległości - węzłów logistycznych, stanowisk dowodzenia, zaplecza operacyjnego czy infrastruktury wykorzystywanej do prowadzenia agresji - wzmacnia kalkulację odstraszania.

To szczególnie istotne dla państwa położonego na wschodniej flance NATO. Polska nie może zakładać, że w razie kryzysu będzie miała komfort czasu. Musi dysponować zdolnościami gotowymi, rozproszonymi, odtwarzalnymi i możliwymi do szybkiego uzupełniania. Każdy system, który zwiększa liczbę dostępnych środków precyzyjnego rażenia, utrudnia przeciwnikowi planowanie operacji i podnosi koszt ewentualnej eskalacji.

Produkcja w kraju ma znaczenie strategiczne

W komunikatach rządowych szczególnie ważny był wątek ulokowania montażu, późniejszej produkcji oraz obsługi systemu w Polsce. To potencjalnie więcej niż korzyść gospodarcza. W czasie pokoju oznacza transfer kompetencji, miejsca pracy i rozwój przemysłu. W czasie kryzysu oznacza natomiast większą odporność państwa.

Doświadczenia ostatnich lat pokazały, że zapasy amunicji i pocisków zużywają się szybciej, niż zakładały klasyczne plany mobilizacyjne. Państwo, które nie ma własnych zdolności produkcyjnych lub przynajmniej istotnego udziału w łańcuchu dostaw, pozostaje zależne od decyzji politycznych, harmonogramów przemysłowych i zdolności eksportowych innych krajów. Dlatego lokalizacja produkcji Barracudy w Polsce może mieć znaczenie nie tylko dla Sił Zbrojnych RP, ale również dla całego europejskiego systemu bezpieczeństwa.

WZL nr 2 w Bydgoszczy nie były przypadkowym miejscem tej współpracy. To zakład od lat związany z obsługą i modernizacją lotnictwa wojskowego, a także z projektami bezzałogowymi. Włączenie go w projekt Barracudy może ułatwić łączenie kompetencji lotniczych, bezzałogowych i rakietowych.

Tanie nie znaczy mniej ważne

Określenie „niskokosztowy pocisk manewrujący” może brzmieć technicznie, ale kryje się za nim jedna z najważniejszych zmian we współczesnej wojskowości. W przyszłym konflikcie nie wygra ten, kto będzie miał wyłącznie najdroższe uzbrojenie. Wygra ten, kto będzie potrafił połączyć jakość z ilością, precyzję z masą oraz nowoczesne oprogramowanie z przemysłową skalą produkcji.

Takie zdolności mają także wymiar psychologiczny i polityczny. Dają obywatelom poczucie, że państwo nie tylko reaguje na zagrożenia, ale buduje realną siłę odstraszania. Dają wojsku narzędzia do działania nie po tygodniach oczekiwania, lecz natychmiast. Dają sojusznikom sygnał, że Polska nie jest wyłącznie odbiorcą bezpieczeństwa, ale aktywnie wzmacnia wspólną obronę NATO.

Barracuda nie rozwiązała wszystkich problemów polskiej obronności. Nie zastąpiła systemów Patriot, Narew, Homar-K, F-35 ani rozbudowy wojsk lądowych. Otworzyła jednak możliwość wypełnienia ważnej luki: zapewnienia liczniejszych, relatywnie tańszych środków rażenia dalekiego zasięgu, które w razie kryzysu mogą zostać użyte do szybkiego uderzenia w cele kluczowe dla agresora.

Polska wykonała krok w stronę masowego precyzyjnego rażenia

Podpisanie umowy z Andurilem było krokiem w stronę budowy zdolności, które są jednocześnie nowoczesne, liczne i możliwe do odtwarzania. Kluczowe będą jednak szczegóły: zakres transferu technologii, tempo uruchamiania produkcji, udział polskich firm, docelowa liczba pocisków, integracja z systemami dowodzenia oraz platformami startowymi.

Najważniejszy okazał się sam kierunek. Polska potrzebuje zdolności, które nie będą wyłącznie symboliczne, lecz realnie użyteczne w razie kryzysu. W świecie, w którym wojna wróciła do Europy, a zapasy amunicji stały się jednym z filarów bezpieczeństwa, możliwość produkowania w kraju dalekosiężnych pocisków manewrujących ma znaczenie wykraczające poza pojedynczą umowę.

Barracuda stała się więc nie tylko nazwą nowego systemu uzbrojenia. Stała się symbolem szerszej zmiany: przejścia od zakupów pojedynczych, kosztownych platform do budowy masowej, przemysłowej i sojuszniczej zdolności odstraszania. A w przypadku Polski taka zdolność nie jest luksusem. Jest jednym z warunków bezpieczeństwa.

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