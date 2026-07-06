Siły Powietrzne Ukrainy napisały w komunikatorze Telegram, że głównym kierunkiem rosyjskiego ataku był Kijów, a podczas ataku Rosjanie użyli 68 rakiet i 351 bezzałogowych statków powietrznych różnych typów. Według Ukraińców obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 363 z 419 środków ataku powietrznego, w tym 37 pocisków rakietowych - 31 typu Ch-101 i sześć typu Kalibr, a także 326 dronów bojowych. Odnotowano uderzenia 29 pocisków rakietowych i 18 bojowych bezzałogowych statków powietrznych w 34 lokalizacjach, a także upadki zestrzelonych dronów w 16 lokalizacjach.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł w niedzielę, że Rosja przygotowuje zmasowany atak, który ma nastąpić po Dniu Niepodległości Stanów Zjednoczonych i przed szczytem NATO w Ankarze. Zełenski ponowił apel do zachodnich partnerów o wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej, w szczególności poprzez dostarczenie większej liczby pocisków do systemów Patriot.

Ataki po obu stronach frontu

Nasilenie rosyjskich ataków zbiegło się ze wzrostem ukraińskich uderzeń dalekiego zasięgu na cele znajdujące się na terytorium Rosji. Kijów w ostatnich tygodniach coraz częściej atakuje infrastrukturę energetyczną, próbując osłabić rosyjski wysiłek wojenny. Do jednego z takich incydentów doszło na okupowanym przez Rosję Krymie. Według rosyjskich władz atak w pobliżu Sewastopola spowodował czasowe przerwy w dostawach energii elektrycznej.

Gubernator Sewastopola Michaił Razwożajew poinformował, że po uderzeniu na obiekt infrastruktury energetycznej część miasta została pozbawiona prądu. Z kolei mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał, że rosyjska obrona przeciwlotnicza przechwyciła kilka fal dronów zmierzających w kierunku rosyjskiej stolicy.

Trump, Zełenski i Putin mają rozmawiać o wojnie

Atak nastąpił tuż przed rozpoczynającym się we wtorek, 7 lipca szczytem NATO w Ankarze. Przywódcy państw członkowskich, w tym prezydent USA Donald Trump, mają potwierdzić jedność i zbiorowe zobowiązanie do obrony, jednocześnie kładąc nacisk na zwiększenie odpowiedzialności Europy za własne bezpieczeństwo. Kluczowe tematy to wzrost wydatków na obronność, długoterminowe wsparcie dla Ukrainy oraz kwestia Rosji jako "długoterminowego zagrożenia".

Według Białego Domu prezydent USA Donald Trump ma spotkać się w środę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Tematem rozmów będzie przede wszystkim zakończenie wojny. Przedstawiciel administracji USA, cytowany przez AFP, poinformował, że po rozmowach z Zełenskim Trump planuje również kontakt z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Waszyngton próbuje w ten sposób ożywić proces pokojowy, który od miesięcy pozostaje w impasie.