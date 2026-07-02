Rheinmetall zdobywa zamówienie na system Skynex. Tajemniczy klient kupuje 4 systemy obrony powietrznej

Kontrakt o wartości kilkuset milionów euro jest pierwszym zleceniem od nowego międzynarodowego klienta i obejmuje dostawę czterech kompletnych systemów Skynex w ciągu 39 miesięcy. Realizacja umowy rozpocznie się niezwłocznie, a dostawa pierwszej baterii planowana jest na 21 miesięcy od momentu podpisania kontraktu. Kolejne trzy systemy będą dostarczane sekwencyjnie co sześć miesięcy.

Co istotne, zamówienie ma charakter kompleksowy. Oprócz samych jednostek ogniowych, umowa obejmuje również:

Specjalistyczne ciężarówki wojskowe z rodziny RMMV,

Zapasy amunicji,

Pełen pakiet Zintegrowanego Wsparcia Logistycznego (ILS).

Głównym wykonawcą projektu jest Rheinmetall Italia S.p.A., spółka z doświadczeniem w technologiach radarowych i systemach obrony powietrznej. W realizację zaangażowane są także inne kluczowe oddziały grupy, takie jak Rheinmetall Air Defence, Rheinmetall MAN Military Vehicles oraz Rheinmetall Waffe Munition.

Integralną częścią kontraktu jest kompleksowy pakiet Zintegrowanego Wsparcia Logistycznego (ILS). Pakiet ILS obejmuje:

Specjalistyczne szkolenia dla operatorów i personelu technicznego.

Dostawę części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Zapewnienie specjalistycznych narzędzi niezbędnych do serwisowania.

Czym jest system Skynex?

Skynex to lądowy system obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu (VSHORAD), zaprojektowany do ochrony kluczowych obiektów, takich jak bazy wojskowe, centra dowodzenia czy infrastruktura krytyczna. Jego modułowa i otwarta architektura pozwala na elastyczne dostosowanie do konkretnych potrzeb i zagrożeń.

Głównym elementem ogniowym systemu Skynex jest 35-milimetrowa armata automatyczna Oerlikon Revolver Gun Mk3. Charakteryzuje się ona niezwykłą szybkostrzelnością teoretyczną na poziomie 1000 strzałów na minutę i skutecznym zasięgiem do 4000 metrów. Dzięki temu jest w stanie stworzyć gęstą zaporę ogniową, zdolną do neutralizacji nawet małych i szybkich celów powietrznych.

Kluczem do niezwykłej efektywności systemu Skynex jest amunicja programowalna AHEAD (Advanced Hit Efficiency and Destruction). Każdy pocisk, opuszczając lufę, jest programowany tak, aby zdetonować w precyzyjnie obliczonym momencie tuż przed celem. W momencie eksplozji uwalniana jest chmura 152 wolframowych sub-projektów, która tworzy stożek rażenia niszczący nadlatujący obiekt. Taka metoda znacząco zwiększa prawdopodobieństwo trafienia w porównaniu z tradycyjną amunicją i jest wyjątkowo skuteczna przeciwko niewielkim celom, takim jak drony.

System Skynex został zaprojektowany w oparciu o koncepcję sieciocentryczną. Jego centralnym elementem jest stanowisko dowodzenia i kierowania walką Oerlikon Skymaster, które integruje dane z różnych sensorów, takich jak radar poszukiwawczy X-TAR3D. Otwarta architektura pozwala na włączanie do sieci nie tylko armat Revolver Gun, ale także innych efektorów, w tym wyrzutni rakiet, a w przyszłości nawet broni laserowej. Daje to możliwość tworzenia wielowarstwowej tarczy ochronnej.