Ukraińskie wojska zneutralizowały ponad 260 tysięcy rosyjskich dronów od początku roku, co zostało zweryfikowane za pomocą systemu DELTA.

Ministerstwo Obrony w Kijowie ogłosiło, że lipiec był rekordowy pod względem strat rosyjskich wojsk, zarówno w ludziach, jak i pojazdach.

W lipcu Rosja straciła 42 860 żołnierzy oraz prawie 14 tysięcy pojazdów, w tym 162 czołgi i 2016 systemów artyleryjskich.

Od początku roku ukraińskie wojska zdołały zneutralizować ponad 260 tysięcy rosyjskich dronów, co stanowi znaczący cios dla zdolności operacyjnych Kremla. Jak poinformowało w środę (12 sierpnia) Ministerstwo Obrony w Kijowie, „Jednostki Sił Obrony (Ukrainy) zneutralizowały ponad 260 tysięcy bezzałogowców typu samolotowego i wielowirnikowego (przyp. red. kopterowego). Wszystkie przypadki ich zniszczenia zostały zweryfikowane w systemie bojowym DELTA”. System DELTA, będący cyfrowym narzędziem zarządzania polem walki, odgrywa kluczową rolę w integracji danych o sytuacji bojowej oraz precyzyjnej weryfikacji trafień w cele przeciwnika.

Co kryje się za rekordowymi stratami Rosji w lipcu?

Lipiec okazał się miesiącem wyjątkowo dotkliwym dla rosyjskiej armii, jeśli chodzi o straty w personelu. Ministerstwo Obrony Ukrainy podało, że „W lipcu straty Federacji Rosyjskiej w ludziach wyniosły 42 tys. 860 osób. W ubiegłym miesiącu liczba zlikwidowanych i ciężko rannych rosyjskich żołnierzy była największa od stycznia 2025 roku”. Według ocen Sztabu Generalnego Ukrainy, łączna liczba ludzkich strat armii Rosji od początku pełnowymiarowej inwazji przekroczyła już 1,4 miliona osób, co daje obraz skali konfliktu i jego krwawych konsekwencji dla agresora.

Rosyjskie pojazdy na celowniku: bilans zniszczeń

Oprócz znaczących strat w ludziach, lipiec przyniósł Rosji również ogromne ubytki w sprzęcie wojskowym. Ukraiński resort obrony ogłosił, że Federacja Rosyjska straciła w tym miesiącu prawie 14 tysięcy pojazdów samochodowych. Co więcej, „(...) W ubiegłym miesiącu Siły Obrony Ukrainy zniszczyły 162 czołgi, w tym 28 sztuk 22 lipca. Prócz tego ukraińscy obrońcy zniszczyli i uszkodzili 204 bojowe wozy opancerzone i 2016 systemów artyleryjskich Federacji Rosyjskiej”.