Policjant Łukasz uratował 17 osób z pożaru, teraz sam potrzebuje pomocy. Kapral Mateusz chce mu pomóc!

Była sierpniowa noc, gdy w jednym z mieszkań w Chorzowie przy ulicy Morcinka wybuchł pożar. Na miejscu jako pierwsi zjawili się policjanci, a wśród nich Łukasz Schön z Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie. Nie zważając na zagrożenie, ruszył w ogień i dym, by ratować mieszkańców. Z ewakuowanego budynku udało się wydostać 17 osób.

Niestety, młody policjant zatruł się czadem. W wyniku tego doznał poważnego niedotlenienia mózgu, co doprowadziło u niego do rozwoju zespołu Lance’a - Adamsa – rzadkiego i ciężkiego schorzenia neurologicznego, które jest trwałe i nieuleczalne.

Policjant Łukasz zmaga się z zaburzeniami równowagi, trudnościami z koordynacją oraz koniecznością przyjmowania codziennie leków neurologicznych, które wyciszają niekontrolowane mimowolne ruchy. Każdy jego dzień to walka o sprawność, o samodzielność i powrót do życia. Pan Łukasz nie może samodzielnie funkcjonować, potrzebuje codziennego wsparcia i asysty innych. Dlatego tak ważne jest jego leczenie, terapia i rehabilitacja, a te wymagają gigantycznych środków.

Prowadzona jest zbiórka na rzecz bohaterskiego policjanta, a zebrane w jej ramach środki zostaną przeznaczone na: specjalistyczną rehabilitację neurologiczną oraz psychologiczną, terapie wspomagające, leczenie i kontrole medyczne, sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty użytku codziennego. Każdy może pomóc wpłacając nawet symboliczną kwotę na rzecz Łukasza Schöna TUTAJ - KLIKNIJ W LINK DO ZBIÓRKI, BY POMÓC.

W akcję pomocy na rzecz policjanta włączył się kpr. Mateusz, zwycięzca tegorocznej edycji amerykańskich zawodów Best Warrior Competition, który w czasie Warszawskich Targów Obronnych otrzymał Złotą Gardę – nagrodę czytelników Portalu Obronnego.

Kapral podjął decyzję o przekazaniu swojej nagrody na licytację, z której dochód zostanie przeznaczony na rehabilitację innego nominowanego do Złotej Gardy bohatera, czyli st. post. Łukasza Schöna:

Nie ma na świecie żadnych zawodów sportowych czy wojskowych, których wygranie równałoby się z uratowaniem ludzkiego życia. W mojej ocenie bohaterem i zwycięzcą tej nagrody jest st. post. Łukasz Schön, który wypełniając słowa roty policyjnego ślubowania, nie zważając na własne zdrowie ewakuował z płonącego budynku 17 osób, ratując tym samym ich zdrowie lub życie, a samemu doznając ciężkiego schorzenia neurologicznego. Mam nadzieję, że przekazując tę nagrodę na licytację oraz nagłaśniając trwającą zbiórkę uda się zebrać środki, które wspomogą proces rehabilitacji Łukasza – powiedział laureat nagrody kpr. Mateusz z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, po odebraniu statuetki.

Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express

Wystąpienie kpr. Mateusza oraz moment przekazania Złotej Gardy na ręce st. post. Łukasza Schöna wywołały wśród uczestników gali chwilę wzruszenia. Obaj bohaterowie zostali nagrodzeni oklaskami na stojąco. Co istotne niemalże po zakończonym przekazaniu statuetki kilka firm i instytucji zadeklarowało się, że w najbliższych dniach wesprą prowadzoną zbiórkę na rehabilitację policjanta.

- Dla mnie jako policjanta to ogromny zaszczyt oraz honor być nominowanym do tak prestiżowej nagrody. Łzy wzruszenia wzięły górę, gdy kpr. Mateusz przekazał swoją nagrodę na rzecz mojej rehabilitacji. Wyrażam w jego kierunku ogromny szacunek oraz wdzięczność, za to co zrobił. Żadne słowa nie oddają tego jak bardzo jestem mu wdzięczny. Dziękuję z całego serca - skomentował st. post. Łukasz Schön

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