21 nominacji generalskich zatwierdzonych przed Świętem Wojska Polskiego. Co z awansami dla szefów służb specjalnych?

W najbliższą sobotę (15 sierpnia) Polska będzie obchodzić Święto Wojska Polskiego, a jego centralnym punktem, jak co roku, będzie defilada wojskowa, która odbędzie się na warszawskiej Wisłostradzie. Tegoroczne obchody przyniosą jednak pewną nowość w protokole: po raz pierwszy nominacje generalskie zostaną wręczone właśnie podczas defilady, a nie, jak to miało miejsce dotychczas, na osobnej uroczystości.

Na czwartkowej (13 sierpnia) konferencji prasowej szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, potwierdził, że wszystkie 21 nominacji generalskich uzyskało akceptację prezydenta i kontrasygnatę premiera. Uroczyste wręczenie odbędzie się w sobotę o godzinie 12.00. Minister nie krył zadowolenia z podjętych decyzji, wskazując na ich pozytywny wpływ na potencjał obronny kraju. „To jest dobra informacja, to pokazuje, że Wojsko Polskie wzmocni się o nowych generałów” – powiedział Kosiniak-Kamysz. Dodał również, że część z awansowanych oficerów otrzyma wyższe stopnie, co wiąże się z kolejną gwiazdką na ich pagonach. Podkreślił także znaczenie współpracy między kluczowymi instytucjami państwowymi w procesie dowodzenia armią i obsadzania najważniejszych stanowisk. Szef MON podziękował prezydentowi i premierowi za współpracę, stwierdzając, że „to porozumienie i ta współpraca w dowodzeniu w armii, wyznaczaniu na najważniejsze stanowiska (…) jest możliwa, jest potrzebna i jest przez nas realizowana”.

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Wsparcie dla szefów służb: Apel Kosiniaka-Kamysza

W dalszej części swojego wystąpienia, Władysław Kosiniak-Kamysz wyraził życzenie, aby podobna współpraca i uznanie miały miejsce również w kontekście służb specjalnych. Wicepremier otwarcie stwierdził, że na awanse generalskie zasługują kluczowi liderzy polskiego wywiadu i kontrwywiadu. Wymienił tu szefową Służby Wywiadu Wojskowego (SKW), płk Dorotę Kawecką, a także szefów cywilnych służb: szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), płk Rafała Syrysko, oraz szefa Agencji Wywiadu (AW), płk Pawła Szotę. Minister Kosiniak-Kamysz poinformował, że zwrócił się już do prezydenta z wnioskiem dotyczącym płk Kaweckiej, jednak do tej pory wniosek ten nie został jeszcze rozpatrzony.

Szef MON nie traci jednak nadziei na pozytywne rozstrzygnięcie. Wyraził przekonanie, że „będzie profesjonalne podejście ze strony Kancelarii Prezydenta” i kandydatury te uzyskają akceptację głowy państwa. Argumentował, że awanse te są w pełni uzasadnione, zwłaszcza w świetle ostatnich osiągnięć wymienionych służb. Kosiniak-Kamysz wskazał na konkretne sukcesy, takie jak „zatrzymania różnego rodzaju osób przez ABW podejrzanych o współpracę z rosyjskim wywiadem czy uniemożliwianie aktów dywersji na terytorium Polski, aktów sabotażu i dostarczane informacje wywiadowcze”. Podkreślił, że po prawie trzech latach służby na swoich stanowiskach, wymienieni szefowie służb „zasługują na ten awans”.

Kancelaria Prezydenta odpowiada na zarzuty

Sprawa awansów generalskich dla szefów służb specjalnych nie jest nowa. Jak podaje portal Onet w czwartek, Kancelaria Prezydenta „od trzech miesięcy zwleka z rozpatrzeniem awansów na stopnie generalskie szefów służb specjalnych: ABW oraz cywilnej i wojskowej agencji wywiadu”. Według doniesień Onetu, wnioski o awanse miały zostać przesłane już w maju, a ich motywacją miały być m.in. sukcesy związane z uwolnieniem Andrzeja Poczobuta, osadzonego w białoruskim łagrze.

W odpowiedzi na te zarzuty, szef Kancelarii Prezydenta, Zbigniew Bogucki, został zapytany w czwartek w Radiu ZET, dlaczego KPRP „blokuje awanse na stopnie generalskie” szefów ABW, AW i SKW. Bogucki stanowczo odparł: „kto powiedział, że blokuje”. Wyjaśnił, że wnioski o awanse wpływają do Kancelarii Prezydenta, ale „nie ma terminów do ich rozpoznania”. Zaznaczył, że cała sprawa „jest procedowana i jak zostanie przeprocedowana, to będą decyzje” prezydenta Karola Nawrockiego. Dopytywany o możliwość podjęcia decyzji jeszcze przed Świętem Wojska Polskiego, Bogucki lakonicznie odpowiedział, że decyzja „będzie wtedy, kiedy pan prezydent ją podejmie”, co sugeruje, że termin pozostaje otwarty i nie jest związany z konkretnymi datami obchodów.