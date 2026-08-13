Polskie Patrioty dla Ukrainy? Szef MON o trudnej decyzji i rosnącej presji sojuszników

Podczas czwartkowej konferencji prasowej, Władysław Kosiniak-Kamysz został zapytany o doniesienia dotyczące potencjalnych decyzji o przekazaniu Ukrainie dodatkowych pocisków PAC-3 MSE do systemów obrony powietrznej Patriot. Wicepremier stanowczo oświadczył, że „żadne decyzje w tej sprawie nie zapadły”. Zaznaczył jednak, że „wnioski od sojuszników i z Kwatery Głównej NATO w tej sprawie płyną do wielu państw członkowskich; bardzo silne akcentuje je strona amerykańska”. Kosiniak-Kamysz podkreślił również, że nie jest to nowa sytuacja, a „te wnioski są powtarzane cyklicznie”. Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej nad Ukrainą jest jednym z priorytetów międzynarodowej koalicji wspierającej Kijów, a systemy Patriot okazały się niezwykle skuteczne w odpieraniu ataków rakiet balistycznych.

Wypowiedz wicepremiera była spowodowana wypowiedzią wiceszefowej resortu MON Magdaleny Sobkowiak-Czarnecka, która powiedziała w czwartek w radiu RMF, że rząd rozważa ponowną donację. "Zawsze ta decyzja musi być podjęta w kontekście bezpieczeństwa Polaków i wszystkie racje muszą być zważone" - mówiła. Jak dodała, decyzja ma zapaść "w ciągu najbliższych dni". Słowa Sobkowiak-Czarneckiej spotkały się z ponowną krytyką ze strony opozycji. "Te rakiety zostały kupione po to, żeby bronić polskiego nieba, polskich miast i polskich rodzin. Nie po to, żeby rząd Donalda Tuska rozdawał je kosztem naszego bezpieczeństwa" - napisał na X minister obrony za rządu PiS Mariusz Błaszczak.

Presja sojuszników i strategiczne znaczenie: Dlaczego Patrioty są tak ważne dla Ukrainy?

Szef MON odniósł się także do krytyki formułowanej przez partię PiS w kontekście przekazywania rakiet do Patriotów. Podkreślił, że dla Polski „strategiczne znaczenie ma to, żeby Ukraina nie przegrała wojny”. Władysław Kosiniak-Kamysz skrytykował postawę opozycji, stwierdzając, że:

„Rozumieli to, rządząc, nie rozumieją, będąc w opozycji; PiS kompletnie zgłupiał, pan Przemysław Czarnek jest tego najlepszym przykładem - wzywał do tego, żeby UE zaprzestała pomocy dla walczącej Ukrainy”.

Wicepremier przypomniał również o zobowiązaniach NATO, podjętych na niedawnym szczycie w Ankarze, które jasno określają wspieranie Ukrainy w obronie przed rosyjską inwazją jako priorytet.

Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział również nadchodzącą telekonferencję z ministrem obrony Ukrainy, podczas której omówione zostaną dalsze kroki w zakresie współpracy obronnej. Podkreślił, że jeśli jakiekolwiek decyzje dotyczące przekazania pocisków zostaną podjęte, „będą one podejmowane w ramach rządu, bo to jest sprawa rządu”. Zapewnił jednocześnie, że „będziemy informować też najważniejsze osoby w państwie”. Decyzje te wymagają dogłębnej analizy zarówno możliwości obronnych Polski, jak i potrzeb Ukrainy, w kontekście zmieniającej się sytuacji na froncie.

Rosnące zapotrzebowanie i globalne wyzwania: Jak konflikt na Bliskim Wschodzie wpływa na dostawy pocisków?

W ostatnim czasie zapotrzebowanie Ukrainy na pociski do systemów Patriot drastycznie wzrosło. Jest to bezpośrednio związane z intensyfikacją rosyjskich ataków rakietami balistycznymi, przed którymi Patrioty okazały się niezwykle skuteczną barierą. Ukraina potrzebuje stałych dostaw amunicji, aby móc skutecznie chronić swoje miasta i infrastrukturę krytyczną przed niszczycielskimi uderzeniami. Problem niedoboru pocisków jest jednak globalny. Duże zapasy tych rakiet zostały zużyte w ostatnim czasie także przez USA i państwa sojusznicze podczas konfliktu na Bliskim Wschodzie. To zużycie, połączone z rosnącym zapotrzebowaniem, doprowadziło do sytuacji, w której obecny wolumen produkcji nie nadąża za potrzebami. W rezultacie, wiele państw staje przed dylematem, jak pogodzić własne potrzeby obronne z koniecznością wspierania Ukrainy. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, wielokrotnie apelował do partnerów z NATO o zwiększenie wsparcia w postaci pocisków do systemów obrony powietrznej, podkreślając ich kluczową rolę w ochronie życia obywateli i infrastruktury państwa.

Polska między pomocą a własnym bezpieczeństwem: Kontrowersje wokół przekazywania Patriotów

Kwestia przekazywania Patriotów budzi w Polsce szczególne kontrowersje, zwłaszcza po informacjach, które na początku lata obiegły media, sugerujące, że Polska zdecydowała się już na przekazanie pewnej liczby pocisków, szacowanej na około pięć sztuk. Decyzja ta, choć podyktowana solidarnością z Ukrainą, wywołała obawy ze względu na strategiczne położenie Polski na wschodniej flance NATO, w bezpośrednim sąsiedztwie Rosji i blisko ukraińskiego teatru działań wojennych. Obawy te są uzasadnione, gdyż Polska sama nie posiada jeszcze wszystkich zamówionych systemów Patriot i amunicji do nich. Dodatkowo, dostawy tego sprzętu z USA mogą ulec opóźnieniom. Wynika to przede wszystkim z priorytetowych potrzeb amerykańskich sił zbrojnych, które muszą uzupełnić własne zapasy, uszczuplone w wyniku zaangażowania na Bliskim Wschodzie. Taka sytuacja stawia Polskę w trudnej pozycji, wymagającej wyważenia między zobowiązaniami sojuszniczymi a koniecznością zapewnienia własnego bezpieczeństwa narodowego w regionie o podwyższonym ryzyku. Ostateczna decyzja rządu będzie musiała uwzględnić wszystkie te czynniki, mając na uwadze zarówno bieżące potrzeby Ukrainy, jak i długoterminowe interesy obronne Polski.

Apel Zełenskiego o pociski przechwytujące. Ile amunicji potrzebuje Ukraina?

Sytuacja na froncie obrony powietrznej Ukrainy jest coraz trudniejsza. Prezydent Zełenski w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji CNN ujawnił, że jego dni wypełnione są „milionami” rozmów telefonicznych i negocjacji z sojusznikami, których celem jest pozyskanie kolejnych pocisków przechwytujących. Statystyki, które przytoczył, są alarmujące.

„W tym roku mamy dwa i pół raza mniej pocisków przechwytujących niż mieliśmy w 2025 roku. Rosja ma dwa razy więcej rakiet balistycznych miesięcznie niż miała wcześniej” – powiedział prezydent.

Zełenski precyzyjnie określił, czego potrzebuje jego kraj, aby skutecznie się bronić: 5% amerykańskich zapasów rakiet przechwytujących pozwoliłoby Ukrainie przetrwać nadchodzącą zimę i uratować życie ludności cywilnej, a 10% dałoby możliwość zniszczenia wszystkich rosyjskich rakiet balistycznych, które są wycelowane w ukraińskie miasta i infrastrukturę. „Mam 1 procent” – gorzko podsumował Zełenski, podkreślając skalę obecnych niedoborów.

Choć prezydent Donald Trump zapewnia, że USA posiadają „ogromną ilość amunicji”, dane studzą ten optymizm. Zgodnie z raportem waszyngtońskiego think tanku Center for Strategic and International Studies (CSIS), amerykańskie siły zbrojne posiadają mniej niż tysiąc pocisków przechwytujących Patriot oraz mniej niż 250 pocisków THAAD. Liczby te, choć wciąż znaczące, muszą być rozpatrywane w kontekście globalnych zobowiązań USA i trwającej wojny z Iranem, która znacząco uszczupliła rezerwy.

Sytuację komplikuje fakt, że proces produkcyjny zaawansowanych pocisków jest długotrwały. Mimo że Stany Zjednoczone ogłosiły nowe umowy mające na celu zwiększenie produkcji, może to potrwać nawet dwa lata, zanim nowe pociski trafią do arsenałów. Pentagon zawarł niedawno umowy z koncernami zbrojeniowymi, takimi jak Lockheed Martin i Northrop Grumman, aby kilkukrotnie przyspieszyć produkcję, jednak efekty tych działań będą odczuwalne dopiero w przyszłości.

Ogromną nadzieją dla Kijowa była obietnica złożona przez prezydenta Donalda Trumpa podczas szczytu NATO w Ankarze 8 lipca. Zapowiedział on wówczas, że Ukraina otrzyma licencję na produkcję pocisków do systemów Patriot na swoim terytorium. Jednak pod koniec miesiąca Trump wycofał się z tej deklaracji, tłumacząc, że Amerykanie muszą uważać, z kim dzielą się zaawansowaną technologią. „Nie zgodziliśmy się na to. Rozmawiamy o tym, ale trudno jest oddawać taką technologię” – stwierdził prezydent USA, wyrażając obawę, że państwo, które otrzymuje technologię, może kiedyś zwrócić się przeciwko darczyńcy. Dodał, że choć prowadzone są rozmowy, nie jest pewien, czy Ukraina ostatecznie otrzyma zgodę.

Poza tym amerykańscy producenci Raytheon i Lockheed obawiają się, że ich ukraińscy odpowiednicy mogliby w przyszłości produkować ulepszoną wersję systemu Patriot taniej i szybciej, konkurując z systemami produkowanymi w USA, donosi The Atlantic .

Dla prezydenta Zełenskiego ta niepewność jest jednym z największych wyzwań od początku wojny.

"Mam nadzieję, że to otrzymam. W tej chwili nie mam nawet 5 proc. (potrzebnych pocisków) i nie mam takiej zgody" – podkreślił w rozmowie z CNN.

Na świecie panuje niedobór pocisków przechwytujących, co jest bezpośrednim skutkiem wojny USA z Iranem. Konflikt ten pochłonął ogromne zasoby amerykańskiego uzbrojenia, a braki te najdotkliwiej odczuwa właśnie Ukraina. W kwietniu Niemcy zawarły z Ukrainą umowę o dostarczeniu Kijowowi „kilkuset pocisków Patriot". W środę rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ihnat poinformował na portalu społecznościowym Facebook, że dowództwo wojskowe Ukrainy podjęło decyzję o wprowadzeniu ograniczeń dotyczących informacji na temat liczby wystrzelonych i zestrzelonych rosyjskich rakiet balistycznych, publikowanych w porannych raportach.