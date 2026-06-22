Jednym z najważniejszych wydarzeń targów było podpisanie umowy między MESKO a EURENCO, co zaowocowało utworzeniem francusko-polskiej spółki joint venture. Celem tej współpracy jest produkcja kwalifikowanych systemów ładunków modułowych oraz trójbazowych materiałów miotających dla amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. Harmonogram działań zakłada rozpoczęcie działalności spółki w połowie 2028 roku, a pełne moce produkcyjne mają zostać osiągnięte najpóźniej na początku 2029 roku. Planowana produkcja obejmie setki tysięcy systemów ładunków modułowych rocznie. Jest to jeden z najważniejszych elementów strategii PGZ w zakresie uzyskania suwerenności produkcyjnej i technologicznej w domenie kluczowej amunicji artyleryjskiej 155 mm.

Obecność Polskiej Grupy Zbrojeniowej na Eurosatory była również okazją do zawarcia kluczowych porozumień z innymi zagranicznymi partnerami. Polska Grupa Zbrojeniowa oraz francuska organizacja GICAT (Groupement des Industries françaises de Défense et de Sécurité terrestres et aéroterrestre) podpisały porozumienie o współpracy. Zakłada ono wzajemną wymianę doświadczeń, możliwość ustanawiania kontaktów pomiędzy podmiotami polskiego i francuskiego przemysłu obronnego, a także wymianę poglądów w obszarze pełnionych funkcji integratorów przemysłu zbrojeniowego. Porozumienie podpisali prezes zarządu PGZ S.A. Adam Leszkiewicz oraz prezes GICAT Emmanuel Levacher. GICAT to organizacja branżowa zrzeszająca blisko 480 podmiotów, w tym duże grupy kapitałowe, przedsiębiorstwa średniej wielkości oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

Kolejnym ważnym krokiem było podpisanie Memorandum of Understanding (MoU) przez MESKO i Thales w zakresie współpracy w obszarze systemów rakietowych 70 mm. Porozumienie to ustanawia MESKO jako głównego partnera dla Thales w Polsce w obszarze rakiet 70 mm przeznaczonych dla różnych systemów. Obejmuje znaczący transfer wiedzy i technologii, w tym montaż silników rakietowych oraz produkcję kluczowych komponentów przez spółki Grupy PGZ. Ponadto, porozumienie zakłada aktywne poszukiwanie możliwości wspólnego rozwoju w obszarze efektorów oraz zaawansowanych systemów napędowych.

MESKO wraz z TELESYSTEM podpisały także umowę z NAVAL GROUP dotyczącą pokazów możliwości pocisku Piorun na platformie morskiej Rampart produkcji Naval Group podczas przyszłych ćwiczeń morskich.

„Zawarcie tej umowy to pierwszy krok w bardzo ważnym dla MESKO i TSM procesie integracji systemu przeciwrakietowego i antydronowego z rakietą PIORUN na platformie morskiej” – podkreślono w komunikacie.

Polskie innowacje na światowej scenie: Od Borsuka po Warana

W tegorocznej edycji paryskiego salonu obronnego wzięło udział 11 spółek Grupy Kapitałowej PGZ – Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne BELMA S.A., Fabryka Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o., Huta Stalowa Wola S.A., MESKO S.A., Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., PCO S.A., PIT-RADWAR S.A., Zakład Produkcji Specjalnej Gamrat sp. z o.o., Zakłady Chemiczne NITRO-CHEM S.A., Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. oraz Zakłady Metalowe DEZAMET S.A.

Na targach Eurosatory Polska Grupa Zbrojeniowa zaprezentowała szereg innowacyjnych rozwiązań, które spotkały się z dużym zainteresowaniem. Po raz pierwszy pokazano Uniwersalną Modułową Platformę Gąsienicową (UMPG) zintegrowaną z bezzałogową słowacką wieżą Turra-30. Jest to eksportowa propozycja podwozia znanego z bojowego wozu piechoty Borsuk i „silny sygnał możliwości Huty Stalowa Wola w zakresie integracji produkowanych w spółce platform z rozwiązaniami parterów”. Drugą polską premierą w Paryżu był pochodzący również z HSW Taktyczny Pojazd Wielozadaniowy 4×4 Waran w wersji ze Zdalnie Sterowanym Modułem Uzbrojenia (ZSMU) uzbrojonym w armatę 30 mm.

Goście na stoisku Polskiej Grupy Zbrojeniowej mieli również okazję zapoznać się z ekspozycją Grupy, w tym m.in. z radarem 4D z anteną AESA produkcji PIT-RADWAR, systemami minowymi z Belmy wraz z modułowym systemem minowania narzutowego zintegrowanym z pojazdem Hunter produkcji PIAP/Sieć Badawcza Łukasiewicz. Duże zainteresowanie wzbudziła najnowsza wersja karabinka MSBS Grot w wersji A3, którego dokumentację techniczną Agencja Uzbrojenia zatwierdziła w czerwcu 2026 roku. Umożliwiło to formalne uruchomienie postępowań zakupowych i wprowadzenie tego wariantu Grota na wyposażenie Sił Zbrojnych RP.

Współpraca międzynarodowa i rola Polski we wzmacnianiu wschodniej flanki NATO

Wojskowe Zakłady Elektroniczne (WZE) podpisały z firmą Young Poong Electronics umowę na dostawę nawigacji inercyjnej OURUS do czołgów K2PL. Umowa ta ma zostać rozszerzona o dostawy nawigacji OUROS również do wozów towarzyszących K2PL, po podpisaniu stosownej umowy pomiędzy Hyundai Rotem Company a Agencją Uzbrojenia. Podpisana umowa jest rezultatem zawartej 1 sierpnia 2025 r. umowy wykonawczej pomiędzy reprezentującą Skarb Państwa Agencją Uzbrojenia a koreańską spółką Hyundai Rotem Company. W jej następstwie Zakłady Mechaniczne „Bumar-Łabędy”S.A. zostały wskazane jako podmiot wiodący ze strony polskiego przemysłu obronnego za uruchomienie produkcji czołgów K2PL.

Paryskie targi były także okazją do debaty pt. „How Poland reshaping Europe`s securityu on the Eastern Flank”, w której wziął udział pierwszy wiceprezes PGZ Arkadiusz Bąk. W panelu uczestniczyli również Konrad Gołota – wiceminister aktywów państwowych oraz Mikołaj Firlej – współzałożyciel i partner zarządzający Expeditions Fund. Debatę moderował Adam Hsakou – współzałożyciel Iron Bridge. Dyskusja dotyczyła m.in. rozwoju europejskich zdolności obronnych, programu SAFE, wsparcia dla Ukrainy, budowy wielowarstwowej obrony powietrznej oraz roli polskiego przemysłu obronnego w umacnianiu bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO.

„Budujemy w Polsce wielowarstwową obronę powietrzną – od programu Wisła, przez Narew i Pilicę, po kolejne warstwy bardzo krótkiego zasięgu. To system oparty na polskich sensorach, polskich systemach łączności i kompetencjach krajowego przemysłu rozwijanych we współpracy z Siłami Zbrojnymi RP” – podkreślił Arkadiusz Bąk.

Pierwszy wiceprezes PGZ Arkadiusz Bąk wziął także udział w dyskusji z przedstawicielami innych czołowych europejskich koncernów zbrojeniowych na temat przyszłości i rozwoju kluczowych zdolności produkcyjnych i technologicznych. Dyskusji przewodniczył komisarz KE ds. obronności Andrius Kubilius. Wizytę na stoisku Polskiej Grupy Zbrojeniowej złożyli m.in. komisarz Komisji Europejskiej ds. budżetu Piotr Serafin i wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki, co świadczy o wysokim prestiżu i znaczeniu polskiego przemysłu obronnego na arenie europejskiej.

Na podstawie komunikatu prasowego PGZ

Stoisko @PGZ_pl całkiem ciekawe na #Eurosatory. BWP Borsuk z wieżą Turra wzbudza zainteresowanie. pic.twitter.com/QuJaySZvy3— Juliusz Sabak (@JuliuszSabak) June 15, 2026