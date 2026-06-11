Program czołgów K2PL bez opóźnień. MON ujawnia kluczowe szczegóły produkcji i polonizacji

Były minister obrony Mariusz Błaszczak w kwietniu złożył interpelację poselską nr 16897 do ministra obrony narodowej w sprawie programu czołgów K2PL, harmonogramu produkcji oraz zabezpieczenia interesów Sił Zbrojnych RP. Jak pisał w uzasadnieniu:

"w mediach pojawiły się informacje dotyczące finalizacji porozumień związanych z uruchomieniem produkcji czołgów K2PL w Polsce. Program ten ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa, zdolności bojowych Wojsk Lądowych oraz budowy krajowych kompetencji pancernych. Jednocześnie opinia publiczna nadal nie posiada pełnej wiedzy o skali zamówień, harmonogramie, warunkach transferu technologii oraz przyczynach opóźnień".

Poseł Błaszczak zadał więc następujące pytania:

Jaka jest planowana łączna liczba czołgów K2 oraz K2PL, które mają trafić do Sił Zbrojnych RP? Ile egzemplarzy czołgów K2PL ma zostać wyprodukowanych na terytorium Polski? Ile pojazdów ma powstać w ramach drugiej umowy wykonawczej? Czy termin uruchomienia produkcji w Polsce od I kwartału 2028 r. pozostaje aktualny? Skąd wynika termin rozpoczęcia produkcji czołgów K2PL od I kwartału 2028 r.? Jakie były rzeczywiste przyczyny opóźnienia procesu uruchomienia produkcji krajowej? Jakie elementy czołgu będą produkowane w Polsce, a jakie nadal importowane? Czy Polska uzyska pełne zdolności remontowe, serwisowe i modernizacyjne dla całej floty K2/K2PL? Czy Polska otrzyma pełną dokumentację techniczną umożliwiającą samodzielne utrzymanie sprzętu? Czy MON przewiduje możliwość dalszego rozwoju wersji K2PL przez polski przemysł bez zgody partnera zagranicznego? Czy licencja umożliwi eksport polskiej wersji czołgu do państw trzecich? Jakie jednostki Wojska Polskiego będą pierwszymi użytkownikami czołgów K2PL? Czy przewidziano budowę krajowego zaplecza szkoleniowego dla załóg i personelu technicznego?

Odpowiedź MON na interpelację – koniec spekulacji?

Sekretarz stanu w MON, Paweł Bejda, potwierdził w odpowiedzi, że zgodnie z umową ramową z 27 lipca 2022 roku z koreańską firmą Hyundai Rotem Company (HRC), planowane jest pozyskanie łącznie 1000 czołgów K2, w tym ich spolonizowanej wersji rozwojowej K2PL wraz z wozami towarzyszącymi (wsparcia technicznego, inżynieryjnego itp.).

Harmonogram dostaw czołgów K2 i K2PL. Czy są opóźnienia?

Jednym z najistotniejszych elementów odpowiedzi MON jest przedstawienie precyzyjnego harmonogramu dostaw, który rozwiewa wątpliwości dotyczące ewentualnych opóźnień. Program został podzielony na etapy realizowane w ramach kolejnych umów wykonawczych.

Umowa wykonawcza nr 1 (UW nr 1) : W jej ramach Siły Zbrojne RP pozyskały już 180 czołgów K2 w wersji K2GF (Gap Filler), czyli w konfiguracji przejściowej, która pozwala na szybkie wdrożenie maszyn do służby i rozpoczęcie szkolenia załóg.

: W jej ramach Siły Zbrojne RP pozyskały już 180 czołgów K2 w wersji K2GF (Gap Filler), czyli w konfiguracji przejściowej, która pozwala na szybkie wdrożenie maszyn do służby i rozpoczęcie szkolenia załóg. Umowa wykonawcza nr 2 (UW nr 2): Ta umowa obejmuje dostawę kolejnych 180 czołgów K2 w latach 2026-2030. Dostawy te będą realizowane w dwóch transzach:

- 116 czołgów w konfiguracji K2GF zostanie dostarczonych w latach 2026-2027.

- 64 czołgi w docelowej, spolonizowanej konfiguracji K2PL trafią do wojska w latach 2028-2030.

Sekretarz stanu Paweł Bejda podkreślił, że termin uruchomienia produkcji w Polsce, planowany na I kwartał 2028 roku, pozostaje aktualny. Wbrew niektórym spekulacjom, wiceminister stwierdził, że „nie można tu mówić o opóźnieniach”.

"Produkcja czołgów K2PL w kraju, zgodnie z zapisami UW nr 2, zostanie rozpoczęta po ustanowieniu niezbędnego w tym zakresie potencjału we wskazanych podmiotach polskiego przemysłu obronnego, do realizacji zarówno produkcji czołgów K2PL, jak i realizacji czynności obsługowych i naprawczych. Termin uruchomienia produkcji w Polsce od I kwartału 2028 r. pozostaje aktualny i nie można tu mówić o opóźnieniach" - napisał Bejda w odpowiedzi.

Produkcja czołgów K2PL w Polsce. Rola zakładów Bumar-Łabędy

Kluczowym aspektem programu czołgów K2PL jest zaangażowanie polskiego przemysłu obronnego, co ma zapewnić nie tylko nowe zdolności dla armii, ale także impuls rozwojowy dla krajowych zakładów. Zgodnie z umową, montaż końcowy 61 spośród 64 czołgów K2PL z drugiej umowy wykonawczej będzie realizowany w Zakładach Mechanicznych „Bumar-Łabędy” S.A. Pierwsze trzy egzemplarze w wersji K2PL zostaną wyprodukowane w Republice Korei i poddane testom w związku ze zmianami w konfiguracji.

Transfer technologii i przyszłość programu K2PL

Umowa wykonawcza nr 2 kładzie silny nacisk na transfer technologii (ToT), który stanowi fundament dla budowy krajowych kompetencji w zakresie produkcji i serwisowania nowoczesnych wozów bojowych.

Według odpowiedzi postanowienia umowy tworzą podstawy do nawiązania bezpośredniej współpracy biznesowej (B2B) między Hyundai Rotem Company a polskimi podmiotami. Transfer technologii obejmuje kluczowe obszary niezbędne do samodzielnej produkcji czołgu, w tym:

Produkcję kadłuba wieży i podwozia,

Wytwarzanie elementów zawieszenia hydropneumatycznego,

Produkcję uzbrojenia głównego (systemu armaty) oraz automatu ładowania.

Serwis, naprawy i możliwości eksportowe

Niezwykle istotnym zapisem jest fakt, że umowa nie zamyka możliwości eksportu polskiej wersji czołgu K2PL do państw trzecich. Otwiera to przed polskim przemysłem obronnym perspektywy wejścia na nowe rynki.

Transfer technologii zakłada również uzyskanie przez Polskę pełnych zdolności do realizacji czynności obsługowych i naprawczych. Dla czołgów K2GF będzie to poziom 1-4, a dla K2PL początkowo poziom 1-3. Jak zapewnia MON, strona koreańska przekazała już niezbędną dokumentację techniczną, a po opracowaniu dokumentacji dla wersji K2PL, strony przystąpią do dalszych prac w celu całkowitego zabezpieczenia potrzeb serwisowych na najwyższym, czwartym poziomie.