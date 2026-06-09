Agencja Uzbrojenia zatwierdziła dokumentację MSBS GROT A3, otwierając drogę do wdrożenia najnowszej wersji karabinka w Siłach Zbrojnych RP.

Fabryka Broni "Łucznik" jest gotowa do natychmiastowej produkcji seryjnej, podkreślając znaczące ulepszenia ergonomii i niezawodności nowej broni.

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Fabryka Broni deklaruje gotowość do produkcji seryjnej

Akceptacja dokumentacji jest zwieńczeniem wieloetapowego procesu obejmującego badania, testy oraz przygotowanie pełnej dokumentacji produkcyjnej i szkoleniowej. Prace prowadzono zgodnie z wymaganiami określonymi przez Agencję Uzbrojenia, a dokumentacja uzyskała wymagane zatwierdzenia instytucji wojskowych i nadzorczych.

Równolegle z pracami dokumentacyjnymi Fabryka Broni realizowała działania związane z przygotowaniem technologii produkcji nowej wersji karabinka. Dzięki temu zakład deklaruje gotowość do niezwłocznego uruchomienia produkcji seryjnej po złożeniu zamówień przez resort obrony.

MSBS GROT A3 jest najnowszą i najbardziej zaawansowaną wersją

MSBS GROT A3 jest najnowszą i najbardziej zaawansowaną wersją platformy rozwijanej od lat we współpracy z użytkownikami wojskowymi. W konstrukcji uwzględniono doświadczenia wynikające z eksploatacji wcześniejszych odmian broni oraz uwagi zgłaszane przez żołnierzy podczas użytkowania i testów. Według producenta nowa wersja została bardzo dobrze oceniona przez użytkowników, którzy wskazywali przede wszystkim na poprawę ergonomii, niezawodności oraz komfortu eksploatacji podczas intensywnego użytkowania.

- Akceptacja dokumentacji MSBS GROT A3 potwierdza osiągnięcie założonych celów w kolejnym etapie rozwoju tej konstrukcji. To efekt pracy konstruktorów, technologów, pracowników produkcji oraz ścisłej współpracy z użytkownikami wojskowymi. Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia produkcji najnowszej wersji karabinka i realizacji przyszłych zamówień dla Sił Zbrojnych RP - mówi Seweryn Figurski, Prezes Fabryki Broni „Łucznik” - Radom sp. z o.o.

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"Fabryka Broni posiada przygotowane technologie"

Przedstawiciele spółki podkreślają, że wydarzenie ma znaczenie nie tylko technologiczne, ale również strategiczne. W ich ocenie potwierdza ono zdolność przedsiębiorstwa do samodzielnego rozwijania nowoczesnych systemów uzbrojenia, reagowania na potrzeby użytkowników oraz skutecznego przechodzenia przez procedury badawcze i certyfikacyjne.

- Dziś równie istotna jak sama konstrukcja jest zdolność do jej efektywnej produkcji. Fabryka Broni posiada przygotowane technologie, odpowiednie moce produkcyjne oraz doświadczoną kadrę, co pozwala nam z pełną gotowością realizować potrzeby Sił Zbrojnych RP - podsumowuje Jakub Czułba, Członek Zarządu Fabryki Broni „Łucznik” - Radom sp. z o.o.

Fabryka Broni „Łucznik” - Radom należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej i od ponad stu lat pozostaje jednym z kluczowych producentów broni w Polsce. Spółka jest głównym dostawcą uzbrojenia dla Sił Zbrojnych RP, a także realizuje zamówienia dla służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz odbiorców zagranicznych.