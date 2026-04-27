Przyszłość karabinka GROT. MON o dostawach i nowej wersji A3

Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) udzieliło kluczowych informacji dotyczących przyszłości karabinka MSBS GROT, produkowanego przez Fabrykę Broni "Łucznik"-Radom. W oficjalnej odpowiedzi na interpelację poselską nr 16043, złożoną przez Waldemara Andzela, Michała Jacha, Dariusza Mateckiego i Artura Szałabawka sekretarz stanu Paweł Bejda nakreślił wieloletnią perspektywę współpracy z radomskim zakładem, potwierdzając kontynuację dotychczasowych dostaw oraz zapowiadając zamówienia na nową wersję broni.

Posłowie pytają o zamówienia w Fabryce Broni "Łucznik"

Posłowie w marcu złożyli interpelacje w sprawie sytuacji Fabryki Broni "Łucznik" Radom sp. z o.o. - jedynego krajowego producenta seryjnej broni strzeleckiej dla Sił Zbrojnych RP, Policji i służb granicznych. Jak mogliśmy przeczytać w uzasadnieniu:

"Fabryka Broni „Łucznik" Radom sp. z o.o. jest strategicznym zakładem przemysłu obronnego, będącym wyłącznym krajowym dostawcą karabinków rodziny MSBS-5,56 Grot dla Sił Zbrojnych RP. Zakład realizuje swoje zamówienia w oparciu o rozbudowaną sieć kilkuset firm kooperacyjnych z całego kraju, stanowiąc tym samym centrum ekosystemu polskiego przemysłu strzeleckiego. Podpisane za rządów Prawa i Sprawiedliwości kontrakty miały na celu zakup broni, ale także rozwój zakładu do możliwości produkcyjnych 100 tys. sztuk broni rocznie. Efektem prac i zamówień rządu Prawa i Sprawiedliwości było ukończenie projektu rozbudowy fabryki, które świętowali posłowie Kluzik-Rostkowska oraz Frysztak. Niemniej wkrótce fabryka planuje zakończyć realizację ostatnich aktywnych zamówień na karabinek MSBS-5,56 Grot w wariancie A2. Na chwilę obecną zakład nie posiada żadnych potwierdzonych, kontraktowo zabezpieczonych zleceń produkcyjnych na broń strzelecką dla Sił Zbrojnych RP. Oznacza to faktyczne wstrzymanie produkcji kluczowego uzbrojenia strzeleckiego, ale także brak chęci lub możliwości wykorzystania pełnego potencjału tego nowoczesnego zakładu".

Jak zwracali uwagę dalej posłowie:

"Kolejny wariant karabinka – MSBS-5,56 Grot A3 – pomimo wielomiesięcznego procesu dopracowania, badań i uzgodnień, nadal nie uzyskał formalnego zatwierdzenia w dokumentach wymaganych do wszczęcia postępowania zakupowego (w tym w szczególności stosownej decyzji lub aktu zatwierdzającego wymagania techniczno-taktyczne i uruchomienie zamówienia). Sytuacja, w której strategiczny produkt zbrojeniowy gotowy do seryjnej produkcji nie może być zakontraktowany z przyczyn proceduralnych lub decyzyjnych leżących po stronie organów administracji obronnej, budzi poważne wątpliwości co do efektywności systemu planowania i realizacji zamówień obronnych. Taka sytuacja może wynikać z działań Agencji Uzbrojenia lub samego wykonawcy – fabryki. Teoretyczna możliwość wykorzystania zamówień na wariant A2 – okno czasowe ulega zamknięciu, zaś techniczna możliwość skrócenia powstającej luki produkcyjnej poprzez realizację planowanych zamówień na wariant A2 – szacowanych na ok. 23 000 sztuk – co zapewniłoby zakładowi zatrudnienie na okres około 5–6 miesięcy. Jednak jest to rozwiązanie jedynie przejściowe, nieprowadzące do długoterminowego zabezpieczenia portfela zamówień, i także ucieka. Działania MON, w tym AU, prowadzić mogą do sytuacji, gdzie planowane nasycenie i wymiana starszych karabinów zostaną wstrzymane. Na stanach magazynowych jednostek w całej Polsce zalegają karabiny AK-47, pistolety WIST-94, czyli rodzaje broni, które należy wymienić, zaś Fabryka Broni „Łucznik” powinna pełnić tu rolę kluczową, a takich działań w kontekście składanych zamówień nie widać. Wstrzymanie produkcji w FB "Łucznik" Radom, nawet czasowe, niesie ze sobą poważne konsekwencje systemowe: - dezorganizacja sieci kooperacyjnej – kilkaset firm podwykonawczych, często małych i średnich przedsiębiorstw uzależnionych od zleceń z FB Radom, staje wobec realnego ryzyka utraty płynności lub konieczności restrukturyzacji; - redukcje zatrudnienia w samej fabryce, prowadzące do utraty wykwalifikowanej kadry pracowniczej, której odtworzenie wymaga lat; - osłabienie potencjału mobilizacyjnego przemysłu obronnego w dobie podwyższonego zagrożenia bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO; - ryzyko nieodwracalnej utraty kompetencji produkcyjnych w zakresie broni strzeleckiej na poziomie krajowym".

Dlatego też zadali następujące pytania:

Czy Ministerstwo Obrony Narodowej jest świadome faktu, że FB Radom zakończy realizację ostatnich aktywnych zamówień na karabinek MSBS-5,56 Grot A2, po czym zakład pozostanie bez portfela zleceń produkcyjnych? Z jakich przyczyn – proceduralnych, finansowych, decyzyjnych – wariant Grot A3 do chwili obecnej nie uzyskał formalnego zatwierdzenia wymaganego do wszczęcia postępowania zakupowego? Kto i na jakim etapie procesu decyzyjnego ponosi odpowiedzialność za tę zwłokę? Jaki jest aktualny harmonogram zatwierdzenia wymagań techniczno-taktycznych i uruchomienia zamówienia na karabinek MSBS-5,56 Grot A3, karabinek MSBS-7,62N oraz pistolet MPS? Kiedy planowane jest podpisanie stosownych umów z FB Radom? Czy MON rozważa pilne uruchomienie zamówień na wariant Grot A2 (ok. 23 000 sztuk) jako rozwiązanie pomostowe zapobiegające przerwie produkcyjnej? Jeśli tak – jaki jest harmonogram i tryb postępowania? Jeśli nie – dlaczego? Jakie działania MON podejmuje lub planuje podjąć w celu ochrony sieci kilkuset firm kooperacyjnych FB Radom przed skutkami przerwy w zamówieniach?

Karabinek GROT dla armii: MON potwierdza wieloletnie dostawy

W odpowiedzi, wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda podkreślił, że zakupy sprzętu wojskowego są realizowane w oparciu o długoterminowe, niejawne plany. Zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych, szczegóły tych dokumentów nie mogą być upubliczniane. Mimo to, resort uchylił rąbka tajemnicy w kwestiach kluczowych dla programu karabinka GROT.

Najważniejszą informacją, która zapewnia stabilność zarówno producentowi, jak i armii, jest potwierdzenie realizacji obecnych umów. Zgodnie odpowiedzią MON, Fabryka Broni "Łucznik"-Radom będzie realizowała na potrzeby Sił Zbrojnych RP dostawy karabinka 5,56 mm MSBS GROT w wersji A2 aż do 2029 roku.

Przyszłość to GROT w wersji A3. Co wiemy o nowym modelu?

MON nie poprzestaje na obecnej wersji karabinka. Wiceminister Bejda poinformował, że w radomskim przedsiębiorstwie trwają już zaawansowane prace nad opracowaniem wersji A3 karabinka MSBS GROT. Jest to długo wyczekiwany przez środowisko wojskowe i strzeleckie kolejny etap ewolucji tej konstrukcji.

Proces wdrożenia nowego modelu jest złożony i wymaga precyzyjnego przygotowania. Jak czytamy w odpowiedzi MON:

"Obecnie w ww. przedsiębiorstwie trwają prace nad opracowaniem Kart Zmian Technicznych – weryfikowana jest dokumentacja techniczna do produkcji seryjnej karabinka 5,56 mm MSBS GROT w wersji A3. Po opracowaniu nowej wersji dokumentacji technicznej możliwe będzie złożenie przez Agencję Uzbrojenia zamówienia (podpisanie umowy) na zgodną z wymogami Sił Zbrojnych RP wersję A3 karabinka Grot".

Jak dodano na sam koniec:

"Ministerstwo Obrony Narodowej podejmuje działania mające na celu zwiększenie w najbliższych latach dostaw karabinków GROT dla Sił Zbrojnych RP".

Co dalej z Fabryką Broni "Łucznik" w Radomiu?

Jak już informowaliśmy w Portalu Obronnym, sytuacja w fabryce nie jest najlepsza. Fabryka zmaga się z problemem braku zamówień, przez co jest w trudnej sytuacji.

W wywiadzie przeprowadzonym w studiu naszej redakcji i Super Biznesu na EKG 2026 w Katowicach Konrad Gołota, wiceminister Aktywów Państwowych mówił też o sytuacji w Fabryce Broni Łucznik. Zapewnił, że zamówienia dla zakładu są i będą kolejne, a zwolnień w wśród załogi nie będzie.

„W ubiegłym roku oddaliśmy nową halę w Radomiu, zwiększając zdolności produkcyjne nawet do 80–100 tysięcy karabinków rocznie. Biorąc również pod uwagę kwestie eksportowe (...) W przemyśle zbrojeniowym jest tak, że jeżeli rozpoczynamy rozmowy, jedziemy na targi, rozpoczynamy negocjacje i załóżmy, że jakiś kraj jest zainteresowany, musimy to przejść przez testy i procedury. To trwa od pierwszego kontaktu do finalizacji kontraktu nawet trzy lata, a potem trzeba to jeszcze wyprodukować. Więc to, że dzisiaj na przykład nie ma jeszcze dużych kontraktów zagranicznych – bo czasami też na X (przyp. red. dawnej Twitter) takie dyskusje się toczą – nie znaczy, że nie ma zaawansowanych rozmów ani że karabinki Grot nie są gdzieś na testach. Każdy, kto wie, jak ten system działa w przemyśle zbrojeniowym, powinien mieć świadomość, że od pierwszego kontaktu do wyprodukowania pierwszej partii nie mija pół roku, tylko znacznie więcej czasu. Te kontrakty zagraniczne będą. Zarówno zarząd Łucznika nad tym pracuje bardzo mocno, jak i jest wspierany przez rząd".

Przechodzą do kwestii krajowych zamówień na Groty, minister Gołota powiedział:

"Jeżeli chodzi o kraj, nigdzie nie było żadnej informacji, że będą zwolnienia. To jest mieszanka troski prawdziwej i troski trochę wydumanej, bo oczywiście jacyś ludzie odchodzili w tej chwili z Radomia, bo kończyły im się umowy. Nie każdy pracownik przyjęty na stanowisko się sprawdza. Z tego wysnuto tezę, którą PiS podchwycił, że za chwilę będą w Radomiu zwolnienia. Nie, nie będzie. Jest kontrakt z Agencją Uzbrojenia na kilka lat do przodu. Mamy deklarację, że będą następne kontrakty, ale znowu wchodzi ten PiS. Będę to nazywał po imieniu. Przepraszam, tutaj jest czysta polityka. Bo to pan Czarnek i jego koledzy, pan Błaszczak namawiali prezydenta Nawrockiego do zawetowania ustawy o SAFE. Z SAFE już dzisiaj można byłoby składać zamówienia, bo przecież – do końca maja podpisywać umowę na zakup kilkudziesięciu tysięcy sztuk karabinków dla służb mundurowych. Przez to, że prezydent Nawrocki zawetował ustawę, te pieniądze są przekierowane tylko i wyłącznie na potrzeby sił zbrojnych. Dzisiaj MSWiA szuka źródła finansowania, bo potrzebuje tych karabinków dla Straży Granicznej, dla Policji, dla służb – i mielibyśmy to już teraz".

Jak mówił dalej:

"Fabryka Broni w Radomiu ma zamówienia. Zwolnień tam nie będzie i nie są planowane. Będą w tym roku podpisywane dodatkowe zamówienia na produkcję dla fabryki broni w Radomiu. Naprawdę nie ma się o co martwić. Sytuacja Łucznika jest bezpieczna. My oczywiście liczymy na jak największe zamówienia z polskich sił zbrojnych. One muszą być też trochę rozłożone w czasie – zarówno ze względu na możliwości produkcji, jak i na możliwości budżetu MON, który musi mieć środki na różne cele. Liczymy w tym roku również na kontrakty ze służb mundurowych".

Czym będzie Grot A3?

Podczas Szpejowiska 2.0 ppłk Jacek Włodarski z dowództwa WOT zaprezentował plan rozwoju karabinka Grot i specyfikę zmian wprowadzonych w wersji Grot A3. Wejdzie ona na uzbrojenie w drugiej połowie bieżącego roku i ma stanowić nowy standard, również dla subkarabinka i wariantu bezkolbowego. Wersja A3 będzie lżejsza o 300g, z krótszą lufą (14,5 cala) i nowym zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Wśród innych istotnych zmian wymienia też nowy sposób zabezpieczania antykorozyjnego, który zwiększa twardość i odporność powierzchni, poprawione nakładki napinacza czy zmiany w układzie zamka i suwadła. Jednak nie są to najbardziej widoczne zmiany. Pierwsza z nich to adapter umożliwiający używanie komercyjnych kolb AR.

Dodatkowo, lufa została wyposażona w gwint umożliwiający montaż komercyjnych tłumików dźwięku. Jest to kolejny powód dla skrócenia lufy – aby ułatwić użycie broni z tłumikiem. Wydłużono też osłonę lufy oraz zmodyfikowano gniazdo magazynka i komora spustowa, aby umożliwić korzystanie z magazynków Magpul 3 generacji, standardowych dziś dla karabinków M4 czy HK416.

Docelowo, Wojsko Polskie dąży do ujednolicenia uzbrojenia w rodzinie MSBS w wersji A3. Dlatego, choć producent zgłasza możliwość dostaw karabinka w wersji A2, podjęto decyzję o wstrzymaniu zakupów do czasu dostępności wersji najnowszej. Dostawy karabinków Grot w wersji A3 są planowane na drugie półrocze 2026 roku.

Podobnie sytuacja wygląda z karabinkiem bezkolbowym w tak zwanym układzie bullpup i subkarabikiem o lufie skrócone do 10 cali. Choć dokumentacja dla wersji A2 jest już zatwierdzona, Wojsko Polskie będzie czekać na wersję A3, której dostawy są przewidywane na początek 2027 roku. Chodzi o ujednolicenie, ale też uniknięcie niepotrzebnej modernizacji.