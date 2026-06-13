Wizyta delegacji z Nigerii w Fabryce Broni "Łucznik". Po Berylach czas na karabinki GROT?

Fabryka Broni „Łucznik” w Radomiu poinformowała na Facebooku, że gościła przedstawicieli rządu Federalnej Republiki Nigerii oraz reprezentantów nigeryjskich sił bezpieczeństwa. Delegacji przewodniczyli wysocy rangą urzędnicy, którzy przybyli do Polski w ramach wizyty studyjnej. Ze strony polskiej gości powitali Seweryn Figurski, Prezes Zarządu Fabryki Broni „Łucznik” – Radom, oraz Jakub Czułba, Członek Zarządu Spółki.

Podczas spotkania przedstawiono potencjał produkcyjny i technologiczny radomskiego zakładu. Program wizyty obejmował prezentację oferty spółki, zwiedzanie Sali Tradycji, a także pokaz wybranych konstrukcji znajdujących się w ofercie Fabryki Broni.

Gwiazda pokazu: System MSBS GROT

Największą uwagę nigeryjskiej delegacji przykuły karabinki z rodziny MSBS GROT. Ta modułowa konstrukcja, będąca podstawowym uzbrojeniem żołnierzy Wojska Polskiego, zyskuje coraz większe uznanie na świecie. Karabinek GROT, opracowany we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, jest chwalony za swoją ergonomię, niezawodność i możliwość szybkiej adaptacji do różnych zadań na polu walki.

Modułowa konstrukcja zapewnia możliwość szybkiego dostosowania do potrzeb użytkownika, a karabinek może występować w wielu konfiguracjach i wersjach, zarówno w układzie klasycznym jak i bezkolbowym. Pierwsze egzemplarze MSBS GROT weszły na wyposażenie Sił Zbrojnych RP w 2017 r.

Fundament współpracy: Historyczny kontrakt na Beryle

Wizyta była również okazją do przypomnienia o trwającej od kilkunastu lat owocnej współpracy. Nigeria była pierwszym zagranicznym państwem, które zdecydowało się na zakup karabinków Beryl M762 na potrzeby swoich sił zbrojnych. Beryl M762 to odpowiednik używanego przez Wojsko Polskie w 2009 zmodyfikowanego karabinka wz. 96C. Jedyną różnicą jest amunicja – wersja M762 używa nabojów 7,62 mm x 39, podczas gdy w Polsce używa się amunicji 5,56 mm x 45.

Pierwszy kontrakt, podpisany w 2014 roku wart ponad 3,3 mln zł, dotyczył dostawy tysiąca sztuk tej broni. W lutym 2015 do nigeryjskich wojsk lądowych trafiła pierwsza partia 1000 polskich Beryli M762 wraz z zestawami naprawczymi. Kolejny kontrakt został zawarty na początku 2015 i obejmował sprzedaż Beryli M762 zasilanych nabojem 7,62 mm x 39 i 10 subkarabinków Mini Beryl M556 do amunicji 5,56 mm x 45. Dostawy zostały zrealizowane pod koniec czerwca 2015 roku. Spółki z Grupy PGZ realizowały również dostawy dedykowanych do karabinków Beryl systemów treningowych.

W 2017 roku następna partia 500 Beryli M762 trafiła na wyposażenie Nigeryjskich Sił Powietrznych. Broń z Radomia jest wykorzystywana przez nigeryjskich żołnierzy m.in. w działaniach przeciwko organizacjom terrorystycznym, takim jak Boko Haram, oraz podczas misji pokojowych.

Przedstawiciele nigeryjskiej armii wielokrotnie podkreślali zadowolenie z jakości i niezawodności polskiej broni, która sprawdza się w trudnych warunkach klimatycznych Afryki. W 2018 roku podpisano nawet memorandum dotyczące potencjalnego transferu technologii i uruchomienia licencyjnej produkcji Beryli w Nigerii.

Potencjał na przyszłość i znaczenie dla polskiego przemysłu

Spotkanie w Radomiu zakończyła dyskusja poświęcona współczesnym wyzwaniom w obszarze bezpieczeństwa, rozwojowi technologii wojskowych oraz możliwościom dalszego zacieśniania współpracy. Jak czytamy we wpsie: " Była to cenna okazja do wymiany doświadczeń oraz prezentacji potencjału polskiego przemysłu obronnego w międzynarodowym gronie". Choć na razie nie padły żadne oficjalne deklaracje dotyczące zakupu karabinków GROT, wizyta tak wysokiej rangi delegacji jest wyraźnym sygnałem zainteresowania i może być preludium do przyszłych negocjacji.

Dla polskiego przemysłu obronnego potencjalny kontrakt eksportowy na karabinki GROT byłby ogromnym sukcesem. Potwierdziłby on światową klasę polskiej myśli technologicznej i umocnił pozycję Fabryki Broni „Łucznik” jako wiarygodnego partnera na arenie międzynarodowej. Spółka w ostatnich latach notuje dynamiczny wzrost produkcji i inwestuje w rozbudowę mocy wytwórczych.

Ewentualna sprzedaż GROT-ów do Nigerii, po wcześniejszych dostawach na Ukrainę i do Rwandy, otworzyłaby dla polskiej broni perspektywiczny rynek afrykański i stanowiłaby kolejny krok w budowaniu globalnej marki polskiego uzbrojenia.

Wcześniej, bo 29 maja Fabryka Broni "Łucznik" Radom informowała, że gościła słuchaczy National Defence College z Tanzanii, którzy odwiedzili Spółkę w ramach wizyty studyjnej w Polsce. Program obejmował prezentację Spółki, zwiedzanie hal produkcyjnych oraz pokaz wybranych konstrukcji na strzelnicy. Jak zaznaczono w komunikacie, duże zainteresowanie uczestników wzbudziła rodzina karabinków MSBS GROT, a także pozostałe produkty znajdujące się w ofercie Fabryki Broni. Delegacja aktywnie uczestniczyła w spotkaniu, zadając wiele pytań dotyczących zarówno naszych wyrobów, jak i procesu produkcji, rozwoju nowych konstrukcji oraz funkcjonowania polskiego przemysłu obronnego.