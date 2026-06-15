Polska Grupa Zbrojeniowa na Eurosatory 2026. Jakie innowacje zbrojeniowe podbiją Paryż?

Tegoroczna edycja Eurosatory, jedno z trzech największych wydarzeń tego typu w Europie, będzie świadkiem imponującej obecności polskiego przemysłu obronnego. Na wspólnym stoisku Polska Grupa Zbrojeniowa zaprezentuje się aż jedenaście spółek, co podkreśla strategiczne znaczenie tych targów dla rozwoju eksportowego i technologicznego. Wśród wystawców znajdą się takie podmioty jak Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne BELMA S.A., Fabryka Broni "Łucznik" - Radom sp. z o.o., Huta Stalowa Wola S.A., MESKO S.A., Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., PCO S.A., PIT-RADWAR S.A., Zakład Produkcji Specjalnej Gamrat sp. z o.o., Zakłady Chemiczne NITRO-CHEM S.A., Zakłady Mechaniczne "Tarnów" S.A. oraz Zakłady Metalowe DEZAMET S.A.. Ich obecność w Paryżu ma na celu nie tylko prezentację najnowszych rozwiązań, ale także nawiązanie nowych kontaktów biznesowych i umocnienie pozycji Polski na globalnym rynku zbrojeniowym.

Przełomowa umowa i strategiczne partnerstwo: Co oznacza dla polskiego przemysłu obronnego?

Jednym z najbardziej strategicznych wydarzeń podczas Eurosatory 2026 będzie podpisanie umowy założycielskiej dla spółki joint venture z francuskimi partnerami z Eurenco. Jak podkreśla Adam Leszkiewicz, prezes zarządu Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.,

„Eurosatory to jedno z najważniejszych miejsc na branżowej mapie Europy. Dlatego w Paryżu pokażemy kompleksową ofertę Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Począwszy od broni krótkiej i amunicji małokalibrowej, przez wyposażenie optoelektroniczne, rozwiązania przeciwpancerne i przeciwlotnicze, systemy minowe, platformę zarządzania walką, zestaw radiolokacyjny pracujący w technologii 4D AESA aż po platformy bezzałogowe”.

Adam Leszkiewicz dodaje również, że dzięki tej współpracy „na terenie Polski będziemy produkować nowoczesne ładunki miotające dla amunicji 155mm. Będzie to kolejny etap na drodze do budowy naszej suwerenności technologicznej w tej kluczowej domenie artyleryjskiej”. Ta inicjatywa ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia zdolności produkcyjnych polskiego przemysłu zbrojeniowego w zakresie strategicznie ważnej amunicji 155 mm, która jest standardem w artylerii NATO. Współpraca z Eurenco to krok w kierunku uniezależnienia się od zewnętrznych dostaw i zwiększenia bezpieczeństwa dostaw dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Huta Stalowa Wola: Jakie nowości zaprezentuje polska firma?

Największą część ekspozycji Polska Grupa Zbrojeniowa na targach Eurosatory zajmą propozycje Huta Stalowa Wola S.A., które zostaną pokazane po raz pierwszy. Wśród nich wyróżnia się Taktyczny Pojazd Wielozadaniowy 4×4 Waran, prezentowany w wersji z lekką wieżą uzbrojoną w armatę 30 mm. Ten nowoczesny pojazd stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na mobilne i dobrze uzbrojone platformy bojowe, zdolne do działania w różnorodnych warunkach terenowych i taktycznych.

Drugą, a zarazem największą polską nowością w Paryżu, będzie Uniwersalna Modułowa Platforma Gąsienicowa (UMPG). Pojazd ten zostanie przedstawiony w konfiguracji eksportowej, wyposażony w bezzałogowy system wieżowy Turra 30, produkcji słowackiej firmy EVPÚ a.s. Ta innowacyjna platforma gąsienicowa, będąca podstawą dla polskiego bojowego wozu piechoty Borsuk, demonstruje zdolności polskiego przemysłu do tworzenia zaawansowanych rozwiązań, które mogą konkurować na międzynarodowych rynkach.

Arkadiusz Bąk, pierwszy wiceprezes zarządu Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., z entuzjazmem komentuje prezentację UMPG:

„Na Eurosatory zaprezentujemy naszą najnowszą propozycję w segmencie bojowych wozów piechoty. Na nowoczesnym podwoziu UMPG znanym z Borsuka umieściliśmy słowacką bezzałogową wieżę Turra 30. Po premierze tego rozwiązania na targach w Bratysławie teraz pokażemy nasz pływający bojowy wóz piechoty w takiej konfiguracji w Paryżu.”

Arkadiusz Bąk podkreśla również zainteresowanie rynkowe: „Mamy sygnały z rynku świadczące o zainteresowaniu naszą propozycją, a targi Eurosatory ze względu na swoją skalę i obecność klientów z całego świata, są doskonałą okazją do prezentacji takiej oferty”. Konfiguracja eksportowa UMPG ze słowacką wieżą Turra 30 stanowi alternatywę dla krajowej wersji pojazdu, czyli bojowego wozu piechoty Borsuk, który w wersji z bezzałogową wieżą ZSSW-30 już trafił na wyposażenie polskich Wojsk Lądowych. Niedawno, 30 maja 2026 roku, w Huta Stalowa Wola podpisano drugą umowę wykonawczą na 146 egzemplarzy bwp Borsuk.

Od karabinów po radary: Przegląd oferty pozostałych spółek Polska Grupa Zbrojeniowa

Na ekspozycji Polska Grupa Zbrojeniowa znajdzie się również szeroka gama produktów od innych czołowych spółek. BELMA zaprezentuje miny MN-123 oraz głowice bojowe do dronów UAV. Zakłady Mechaniczne Tarnów (ZMT) pokażą lekkie moździerze kal. 60,7 mm, wielkokalibrowe karabiny wyborowe WKW-50, karabiny wyborowe ALEX-338 oraz systemy broni modułowej MWS-25. MESKO S.A. ze Skarżyska-Kamiennej zaprezentuje amunicję mało- i średniokalibrową, a także sprawdzony w bojowych warunkach przeciwlotniczy przenośny zestaw rakietowy Piorun oraz lekki zestaw przeciwpancerny Jack-S, który jest wskazywany jako „świetna alternatywa dla innych konstrukcji tej klasy”.

Zakłady Metalowe DEZAMET S.A. z Nowej Dęby przedstawią amunicję artyleryjską kalibru 155 mm oraz amunicję moździerzową 120 mm, co jest bezpośrednio związane z priorytetami modernizacji artylerii. Bydgoska BELMA, we współpracy z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów, pokaże bezzałogową platformę lądową Hunter, a Zakłady Mechaniczne Tarnów (ZMT) wraz z Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej – bezzałogową platformę lądową Kuna. Te bezzałogowe systemy lądowe stanowią przyszłość działań bojowych, oferując zwiększone bezpieczeństwo i efektywność.

Warszawski PIT-RADWAR zaprezentuje model radaru TUGA z anteną AESA, technologię kluczową dla nowoczesnych systemów obrony powietrznej. Inna stołeczna spółka, PCO S.A., pokaże całą gamę sprzętu optoelektronicznego, noktowizyjnego i termowizyjnego, w tym lekkie gogle noktowizyjne PNL-2ADM i PNL-3X, noktowizor strzelecki PCS-20MD, lornetki termowizyjne NPL-1T „AGAT”, monokular termowizyjny MT-2, system wykrywania opromieniowania laserem C-OBRA, zestaw kamer dla kierowcy czołgu K2PL, system obserwacji dookólnej SOD oraz system kierowania ogniem ARES przeznaczony dla lekkich platform strzeleckich.

Fabryka Broni "Łucznik" z Radomia, uznany producent broni strzeleckiej, przedstawi szeroki wachlarz swoich produktów. Wśród nich znajdzie się m.in. samopowtarzalny karabin wyborowy GROT 762N kalibru 7,62 mm, a także gamę karabinków MSBS GROT (m.in. w wersji z granatnikiem 40 mm i w układzie bezkolbowym). Na wystawie pojawi się również wariant A3 (MSBS GROT C 14 FB-A3). Fabryka Broni "Łucznik" pokaże także broń krótką, taką jak VIS 100 M1, oraz warianty Modułowego Pistoletu Samopowtarzalnego MPS.

Bydgoski NITRO-CHEM, jedyny w Europie producent trotylu, zaprezentuje modele produkowanych w spółce materiałów wybuchowych: TNT, hexogenu i octogenu, podczas gdy Zakład Produkcji Specjalnej Gamrat zaoferuje prochy i ładunki miotające. Gdyński Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (OBR CTM), będący częścią konsorcjum budującego polskie niszczyciele min projektu Kormoran II, pokaże modele instalowanych na tych okrętach Systemu Zarządzania Walką SCOT, stacji hydrolokacyjnej SHL-101/TM, podsystemu obrony biernej oraz taktycznego systemu wymiany danych. W Paryżu OBR CTM będzie również oferować system Digital Baltic, podkreślając swoje zaangażowanie w morskie technologie obronne.

Eurosatory: Co warto wiedzieć o targach w Paryżu?

Targi Eurosatory, odbywające się od 15 do 19 czerwca 2026 roku w centrum wystawienniczym Paris Nord Villepinte w Satory, to jedno z najważniejszych międzynarodowych wydarzeń w dziedzinie przemysłu obronnego i bezpieczeństwa. Obok londyńskiego DSEI i kieleckiego MSPO, stanowią one platformę dla prezentacji najnowszych technologii i nawiązywania strategicznych partnerstw. Swoją obecność na tegorocznej edycji zapowiedziało 2300 wystawców z 66 państw, a narodowe pawilony przygotowały 42 państwa, co świadczy o globalnym zasięgu i znaczeniu wydarzenia. Podczas poprzedniej edycji, organizowanej co dwa lata naprzemiennie z DSEI, swoje stoiska miało ponad 2 tys. wystawców z 61 państw, narodowe pawilony przygotowały 42 państwa, a targi odwiedziły ponad 330 oficjalnych delegacji i 43 tys. gości branżowych. Wydarzenia targowe, w tym ponad 120 konferencji tematycznych, relacjonowało niemal 640 dziennikarzy z całego świata. Organizatorem targów jest Coges Events, spółka zależna stowarzyszenia GICAT (Le Groupement des Industries Françaises de Défense et de Sécurité terrestres et aéroterrestres) oraz członek Francuskiej Rady Przemysłu Obronnego CIDEF (Centre International d’Études Françaises). Głównym celem Eurosatory jest wspieranie transformacji w dziedzinie obrony i bezpieczeństwa w obliczu współczesnych wyzwań i kryzysów.

Na podstawie komunikatu PGZ

📍Paryż || 🇵🇱🇫🇷 [🇬🇧 ENG BELOW ⬇️] To już dziś! Rozpoczynają się @cogeseurosatory – jedno z najważniejszych wydarzeń przemysłu obronnego na świecie.Na wspólnym stoisku Polskiej Grupy Zbrojeniowej swoją ofertę prezentuje 11 spółek Grupy PGZ – od broni strzeleckiej, amunicji i… pic.twitter.com/tf3zGuaKOt— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) June 15, 2026