Polska Grupa Zbrojeniowa z ważną umową w Paryżu. Co będzie produkowane w Polsce?

Jak poinformowała poniedziałkowa (15 czerwca) „Rzeczpospolita”, Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) zapowiedziała utworzenie nowego podmiotu. Ogłoszenie ma nastąpić podczas odbywających się w Paryżu targów zbrojeniowych w dniach 15-19 czerwca br., gdzie zostanie podpisana umowa założycielska z francuskimi partnerami z Eurenco. Prezes PGZ, Adam Leszkiewicz, podkreślił znaczenie tego kroku dla krajowego przemysłu obronnego. Jak zaznaczył,

„Dzięki temu na terenie Polski będziemy produkować nowoczesne ładunki miotające dla amunicji 155 mm. Będzie to kolejny etap na drodze do budowy naszej suwerenności technologicznej w tej kluczowej domenie artyleryjskiej”.

Znaczenie ładunków miotających dla polskiej artylerii

Dziennikarze „Rzeczpospolitej” wyjaśniają, że ładunki miotające stanowią niezbędny komponent do efektywnego wykorzystywania pocisków artyleryjskich. Są one kluczowe dla działania nowoczesnych armatohaubic, takich jak polskie Kraby oraz koreańskie K9, które są na wyposażeniu Wojska Polskiego. Bez odpowiednich ładunków miotających, skuteczność i zasięg tych potężnych systemów artyleryjskich byłyby znacznie ograniczone. Zapewnienie krajowej produkcji tego elementu gwarantuje ciągłość dostaw i niezależność od zewnętrznych źródeł w krytycznym obszarze obronności.

Miliardy złotych na rozwój suwerenności technologicznej

Utworzenie nowej spółki to element szerszego planu. Dziennikarze „Rz” zwrócili uwagę, że umowa ta była oczekiwana od miesięcy i wpisuje się w większy projekt, jakim jest budowa samodzielnych zdolności do wytwarzania pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm przez spółki należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. W tym celu Grupa została dokapitalizowana znaczącą kwotą 2,4 mld zł pochodzącą z Funduszu Inwestycji Kapitałowych Ministerstwa Aktywów Państwowych. Chociaż na razie nie ujawniono szczegółów dotyczących udziału partnerów w przedsięwzięciu ani dokładnej daty rozpoczęcia produkcji, wiadomo, że cały proces będzie odbywał się na terenie Polski.

Eksportowe nowości Polskiej Grupy Zbrojeniowej jadą do Paryża

11 spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej weźmie udział w tegorocznej edycji targów przemysłu obronnego Eurosatory, które od 15 do 19 czerwca 2026 roku odbywać się będą w Paryżu.

Na wspólnym stoisku Polskiej Grupy Zbrojeniowej zaprezentują się Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne BELMA S.A., Fabryka Broni "Łucznik" - Radom sp. z o.o., Huta Stalowa Wola S.A., MESKO S.A., Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., PCO S.A., PIT-RADWAR S.A., Zakład Produkcji Specjalnej Gamrat sp. z o.o., Zakłady Chemiczne NITRO-CHEM S.A., Zakłady Mechaniczne "Tarnów" S.A. oraz Zakłady Metalowe DEZAMET S.A.

Największą część ekspozycji zajmą propozycje Huty Stalowa Wola, które w Paryżu pokaże po raz pierwszy. Pierwszą jest Taktyczny Pojazd Wielozadaniowy 4×4 Waran w wersji z lekką wieżą uzbrojoną w armatę 30 mm. Drugą i największą polską nowością w Paryżu będzie Uniwersalna Modułowa Platforma Gąsienicowa w konfiguracji eksportowej z bezzałogowym systemem wieżowym Turra 30, produkcji słowackiej firmy EVPÚ a.s.

Na Eurosatory zaprezentowany zostanie także propozycja w segmencie bojowych wozów piechoty. Na nowoczesnym podwoziu UMPG znanym z Borsuka umieszczono słowacką bezzałogową wieżę Turra 30.

Na ekspozycji Grupy PGZ znajdą się również m.in. miny MN-123, głowice bojowe do dronów UAV (Belma), lekkie moździerze kal. 60,7 mm, wielkokalibrowe karabiny wyborowe WKW-50, karabiny wyborowe ALEX-338, systemy broni modułowej MWS-25 (Zakłady Mechaniczne Tarnów) oraz amunicja mało- i średniokalibrowa z MESKA. Skarżyska spółka pokaże również sprawdzony w bojowych warunkach przeciwlotniczy przenośny zestaw rakietowy Piorun oraz lekki zestaw przeciwpancerny Jack-S będący świetną alternatywą dla innych konstrukcji tej klasy. Zakłady Metalowe DEZAMET S.A. z Nowej Dęby pokażą amunicję artyleryjską kalibru 155 mm oraz amunicję moździerzową 120 mm. Bydgoska Belma, wspólnie z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów pokaże w Paryżu bezzałogową platformę lądową Hunter a Zakłady Mechaniczne Tarnów wspólnie z Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej - bezzałogową platformę lądową Kuna.

Warszawski PIT-RADWAR zaprezentuje model radaru TUGA z anteną AESA. Inna stołeczna spółka - PCO S.A. - pokaże całą gamę sprzętu optoelektronicznego, noktowizyjnego i termowizyjnego. Będą to m.in. lekkie gogle noktowizyjne PNL-2ADM i PNL-3X, noktowizor strzelecki PCS-20MD, lornetki termowizyjne NPL-1T „AGAT”, monokular termowizyjny MT-2, system wykrywania opromieniowania laserem C-OBRA, zestaw kamer dla kierowcy czołgu K2PL, system obserwacji dookólnej SOD oraz system kierowania ogniem ARES przeznaczony dla lekkich platform strzeleckich.

Fabryka Broni "Łucznik" z Radomia, uznany producent broni strzeleckiej pokaże m.in. samopowtarzalny karabin wyborowy GROT 762N kalibru 7,62 mm, gamę karabinków MSBS GROT (m.in. w wersji z granatnikiem 40 mm i w układzie bezkolbowym). Na wystawie znajdzie się również wariant A3 (MSBS GROT C 14 FB-A3). FB Radom pokaże także broń krótką (VIS 100 M1) oraz warianty Modułowego Pistoletu Samopowtarzalnego MPS).

Bydgoski Nitrochem, jedyny w Europie producent trotylu, pokaże modele produkowanych w spółce TNT, hexogenu i octogenu, a Zakład Produkcji Specjalnej Gamrat oferować będzie prochy i ładunki miotające. Gdyński Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., będący częścią konsorcjum budującego polskie niszczyciele min projektu Kormoran II, pokaże modele instalowanych na tych okrętach Systemu Zarządzania Walką SCOT, stacji hydrolokacyjnej SHL-101/TM, podsystemu obrony biernej oraz taktycznego systemu wymiany danych. W Paryżu OBR CTM oferować będzie również system Digital Baltic.